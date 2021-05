Mitä kuuluu Ylen Pilluralli-sarjan nuorille? Alex, 18, haki Temptation Islandiin, 20-vuotias Juulia sai tarpeekseen juhlinnasta

Sami Kieksin ohjaama Pilluralli – itsenäistymisen vuosi -dokumenttisarja on kerännyt valtavasti katsojia. Mitä ohjelman nuorille kuuluu nyt?

Kun Juulia, 20, muutti omilleen, hän sössi raha-asiansa ja ihmissuhteensa. Itsetunnon pönkittäminen jätti muistoksi huhumyllyn ja maksuhäiriöitä.

Alex, 18, loi uudelleen välejä vankilasta vapautuneen isänsä kanssa. Ongelmiin auttoivat suomirap ja autoilu.

Juulian ja Alexin elämää seurataan Sami Kieksin ohjaamassa Pilluralli – itsenäistymisen vuosi -dokumenttisarjassa.

Kolmiosaisessa sarjassa päästään seuramaan kolmen nuoren itsenäistymistä ja sukelletaan syvälle sen tuomiin haasteisiin.

Yhteistä nuorilla on autoilu – henkireikä, joka auttaa, vaikka elämässä olisi isojakin ongelmia.

Pillurallia kuvattiin kolmeen otteeseen viime kesänä, syksyllä ja vuodenvaihteessa.

Sarjan viimeisessä jaksossa Juuliaa jännittää muutto poikaystävän luo. Taakse jäävät sinkkuuden kulta-ajat, jolloin ajeltiin ja juhlittiin.

Jyväskylään dokumentin kuvausten aikana muuttaneella Alexilla on myös uusi alku, vaikka hän palaakin kotikaupunkiinsa. Studiossa syntyy biisi koulukiusatuille.

Mitä Pillurallin nuorille kuuluu nyt, uuden kesän korvilla ja kuinka ohjelma on vaikuttanut heidän elämäänsä?

Soitetaan ja kysytään.

– Kun lähdin ohjelmaan mukaan, oli selvää, että asioista pitää puhua suoraan. Mietin, että ovatkohan vanhempani valmiina sellaiseen? Alex kertoo puhelimessa.

Varsinkin vankilasta vuonna 2014 vapautuneen ja Alexin lapsuudessa etäiseksi jääneen isän rooli dokumentissa mietitytti nuorta miestä.

– Ajattelin, että onkohan faija valmis? Haittaako häntä, jos puhun? Hän sanoi lopulta, että mikäs tässä, kerrotaan vaan.

–Dokumentilla on ollut ihan valtavasti katsojia. Mua on alettu jo vähän tunnistaa. Eilenkin Jämsänkoskella joku kysyi, että olenko jo muuttanut? Minä olin, että mitä? Alex kertoo.­

Dokumentissa seurataan Alexin ja hänen kaverinsa Pyryn muuttoa Mänttä-Vilppulasta Jyväskylään.

– Ei mulla ollut Jyväskylässä duunia, mutta sisko ja hyviä frendejä asui siellä. Jyväskylä tuntui kivalta kaupungilta.

Jyväskylän visiitti jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.

– Pyry muutti takaisin Mänttään kuukausi sitten ja itse palasin viime viikolla.

Kotiin Alex ei palannut, vaan asuu omillaan.

– Ihan omaan kämppään muutin. Sain työssäoppimispaikan Keuruun ABC:ltä ja saan koulujutut valmiiksi.

Haastattelua tehtäessä Alexin harjoittelua on jäljellä enää muutama päivä.

– Olen todella kiitollinen saamastani mahdollisuudesta. Olin paljon kassalla ja tein kaikenlaisia muitakin pikkuhommia.

Pillurallissa nähtiin Pyryn ja Alexin räppiduo esiintymässä ja studiossa. Musiikki on edelleen vahvasti mukana nuoren miehen elämässä.

– Olen mennyt tosi paljon eteenpäin. Kesäksi pitäisi tehdä joku iloisempi biisi, sillä niissä dokkarin kappaleissa on aika synkkä pohjavire. Olen miettinyt autoiluun liittyvää perusräppimeininkiä. Sellaista biisiä, jonka voisi cruisaillessa laittaa soimaan ja kaasujalka alkaisi painua pohjaan, Alex nauraa.

Television tekeminen kiinnostaa Alexia vielä Pillurallin jälkeenkin.

– Mä hain ihan vitsillä mukaan Temptation Islandiin.

Pääsee Alex Temppareihin tai ei, niin hänet tunnistetaan jo monessa paikassa.

Palaute on ollut pääosin myönteistä.

– Itse en ole suoraan saanut mitään negatiivista palautetta, mutta jossain nettisivuilla, Suomi24:ssä ja vauva.fi:ssä, on ollut vähän ikäviä juttuja. Niitä ei vaan pidä lukea.

Juulia on ehtinyt dokumentin jälkeen täyttää 20 vuotta ja muuttamaan Loimaalta Euraan.

– Muuttoon on ihan selvät syyt: poikaystävä ja vakituinen työpaikka, Juulia iloitsee.

– Kyllä se siitä, kun laittaa hommat toimimaan. Alkaa nuoruus jäämään taakse ja tasapainoa löytymään.

Kolmiosaisessa sarjassa seurattiin Dimitryn, Juulian ja Alexin itsenäistymistä ja sukeltamaan syvälle sen tuomiin haasteisiin. Yhteistä kolmikolla on se, että autoilu on heidän henkireikänsä, vaikka muuten elämässä olisi isojakin ongelmia.­

Juulia työskentelee Eurassa tehostetun asumispalvelun yksikössä vanhusten parissa.

– Olen kyllä tykännyt olla.

Palataan hetkeksi Pilluralliin. Juulia haki mukaan ohjelmaan, koska kaikkea pitää kokeilla.

– Vanhemmat sanoivat jo silloin, että Juulia on sellainen persoona, etteivät ihmettele, jos pääsen mukaan.

Nuorta naista harmittaa hieman, että elämäntilanne muuttui vasta kun dokumentti oli kuvattu.

– Kaikenlaisia juttuja olen saanut lukea. On sanottu, että tuo nainen on niin elämänkoulua, ettei se tule pärjäämään. Jostain Ylilaudalta löytyvät ne pahimmat: miltä mahtaa Juulian autonpenkki tuoksua?

Onneksi verkosta löytyy myös positiivisia juttuja.

– On siellä myös kirjoituksia, joissa ymmärretään nuoria. On meitä puolustettukin.

Suurin muutos tapahtui Juulian somessa.

– Olen saanut 300 messenger-viestiä ja tuhat uutta seuraajapyyntöä Instagramissa. Moni on sanonut, että hienoa kun uskallat kertoa tuollaisia asioita.

Juulian mielestä Pilluralli antaa realistisen kuvan nykynuorten elämästä.

– Sellaista se on kuin dokumentissa esitetään. Vanhemmat eivät tienneet näistä jutuista puoliakaan. Harvemmin nuoret puhuvat kaikkia juttuja vanhemmilleen.

–Jos on joku uusi kaveri kyydissä – varsinkin poika – niin heti tulee juttuja, että mitä nuokin ovat keskenään tehneet? Juulia sanoo.­

Kun kaikki asiat lävähtivät ruutuun, Juulian äiti ei hämmentynyt, vaan ryhtyi tukemaan tytärtään entistä kovemmin.

– Äiti on ollut suuri tuki. Hän on pitänyt puoliani ja sanonut, että sitä se nuoruus on. Moni nuori on varmaan samassa jamassa. Niin moni asia on tabu ja me saatiin nostettua niitä esiin tässä ohjelmassa.

Dokumentissa Juulia juhli välillä rankastikin. Ne ajat ovat jääneet taakse.

– Juhliminen on nykyisin ihan minimissä. Vappuna join, mutta en muista, koska sitä ennen. Niin paljon on alkoholia tullut ylös, ettei sitä enää mene alas.

Entäpä se maine? Dokumentissa Juulian ihmissuhteista puhuttiin paljon pahaa.

– Olen ollut tämän asian kanssa aika yksin. Tietysti on niin, ettei mikään juttu tyhjästä lähde, mutta hirveästi niissä jutuissa oli liioittelua. Sellaista se sinkkuelämä on. Jos on joku uusi kaveri kyydissä – varsinkin poika – niin heti tulee juttuja, että mitä nuokin ovat keskenään tehneet?

Pienellä paikkakunnalla juorut kulkevat kerkeämmin kuin isoissa taajamissa.

– Paikkakunnan pienuus korostuu. Pienetkin huhut vedetään värikynällä. Tulee usein mieleen rikkinäinen puhelin -leikki.

Ohjelmassa Juulia haaveili lapsista.

Onko haave vielä ajankohtainen?

– Ehdottomasti. Lapset ovat mun unelma, mutta asia ei ole vielä ajankohtainen.