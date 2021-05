Tiger King -kohusarjan tähti Joe Exotic väittää sairastuneensa syöpään – pamautti julki huolestuttavia terveystietojaan

22 vuoden tuomiota vankilassa istuva Joe Exotic kertoo sairastuneensa syöpään. New York Postille kommentoineen asianajajan mukaan diagnoosia ei ole vielä vahvistettu.

Netflixin Tiger King -dokumenttisarjasta ilmiöksi lähes yhdessä yössä singahtanut Joe Exotic, 58, kertoo sairastuneensa syöpään, uutisoi New York Post.

Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, istuu parhaillaan telkien takana. Hänet tuomittiin 22 vuodeksi vankeuteen Big Cat Rescue -järjestöä pyörittävän eläinaktivisti Carole Baskinin murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista.

Nyt Exotic kertoo New York Postin mukaan, että hänellä on eturauhasen syöpä. Exotic paljasti asian Twitterissä, ja kertoo laihtuneensa huomattavia määriä ja olevansa todella väsynyt.

Exotic kertoo hänen asianajajansa John Phillipsin saaneen hänen terveystuloksensa Yhdysvaltain liittovaltion lääketieteelliseltä keskukselta. Tuloksissa näkyvä PSA-arvo eli arostataspesifinen antigeeni oli korkea, mikä viittaa hänen mukaansa eturauhasen syöpään.

– John Phillips on saanut terveystietoni, ja tuloksissa näkyi korkeat arvot eturauhasen syövälle. Vankila on antanut luvan testata, millä asteella syöpä on, hän kirjoittaa.

Exotic anoo nyt sairastumisensa takia pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.

Netflix-tähden asianajaja kommentoi asiaa New York Postille viikonloppuna. Asianajajan mukaan syöpää ei ole vielä diagnosoitu, vaan Exotic odottaa nyt pääsyä tarkempiin tutkimuksiin. Hänen mukaansa on liian varhaista vielä sanoa, onko kyseessä todella syöpä, vaikka kaikki merkit viittaavatkin siihen suuntaan.

Exotic itse kertoi Twitterissä heti uutisen perään, että hän pääsee kuun lopussa tapaamaan onkologia ja urologia.

– Sain kuulla, että koepaloja pitää ottaa myös kasvaimesta, joka on oikealla kylkiluideni alla, Exotic väittää.

Hän vaatii myös edelleen, että hänet armahdetaan hänen tuomiostaan.

– En halua kenenkään sääliä. Kun asianajajani saa todisteet, tarvitsen apua, että hän saa presidentti Bidenin, varapresidentti Harrisin ja oikeusministerin kuuntelemaan todisteita ja näkemään, että pelkät poliisit eivät ole korruptoituneita, vaan myös oikeuslaitos, Exotic täräyttää Twitterissä.

– Tämä asia pitää korjata ja allekirjoittaa armahdus, jonka Trump jätti taakseen, jotta pääsen kotiin ja saan kunnollista ruokaa ja hoitoa, Exotic sanoo.

Maaliskuussa uutisoitiin, että Exoticin ja hänen aviomiehensä Dillon Passagen avioliitto on ohi. Passage, 25, kertoi Instagramissaan hänen ja Exoticin hakevan avioeroa yhteisymmärryksessä. Pari oli naimisissa kolmen vuoden ajan.