Suomalaiskiekkoilija kihlautui amerikkalaisen Bachelor-kaunottaren kanssa – romanttiset kuvat julki

Ruotsissa pelaava Oula Palve kosi amerikkalaista rakastaan viime viikolla.

Suomalaiskiekkoilija Oula Palve, 29, kertoo Instagramissa kosineensa suositussa The Bachelor -tv-sarjassa nähtyä naisystäväänsä Haley Fergusonia. Palve julkaisi tilillään kaksi kuvaa romanttisesta hetkestä ja kertoo Fergusonin vastanneen hänen kysymykseensä myöntävästi.

– Hänestä tulee Palve! Olet erityinen tyttö ja olen todella innoissani, että saan viettää loppuelämäni kanssasi, Palve kertoo romanttisen kuvan yhteydessä.

Kiekkoilija vihjaa, että parin häitä vietetään kesällä 2022.

Ferguson vastasi rakkaansa Instagram-julkaisuun nopeasti. Hän hehkuttaa olevansa maailman onnellisin nainen.

– Kiitos, että teit minusta maailman onnellisimman tytön. Olen niin onnekas, kun minulla on sinut. Rakastan sinua kulta. En malta odottaa, että voin mennä naimisiin kanssasi, Ferguson kirjoittaa.

Bachelor-sarjasta julkisuuteen ponnahtanut Ferguson julkaisin tiedon kihlautumisesta myös omalla Instagram-tilillään. Hän julkaisi neljä romanttista kuvaa, joista useissa hän itkee onnesta.

– Ikuisesti, amerikkalaistähti kirjoittaa suomeksi kuvatekstissä.

– Olen kihloissa unelmieni miehen kanssa! Kiitos Oula, että valitsit minut. Lopetanko koskaan itkemästä ja hymyilemästä? En luultavasti, hän jatkaa.

Ferguson paljastaa, että pari kihlautui viime viikolla, 13. toukokuuta.

Palve ja Ferguson ovat seurustelleet noin puolitoista vuotta. Pari tutustui Fergusonin kaksoissisko Emily Fergusonin avulla. Emily seurusteli itse ruotsalaiskiekkoilija William Karlssonin kanssa ja toivoi myös hänen siskonsa löytävän rinnalleen kiekkotähden.

Lopulta Haley Ferguson otti yhteyttä Palveen ja lähetti tälle lyhyen ja ytimekkään ”Hey”-viestin Instagramissa. Palve vastasi Fergusonille ja pari alkoi viestitellä ja sitten tapailla.

Viime syksynä Ferguson muutti Las Vegasista Ruotsiin Palven perässä, kun hän siirtyi pelaamaan Amerikasta Ruotsin SHL-liigaan Linköping HC:hen. Ennen muuttoa pari eli pitkään etäsuhteessa, sillä koronapandemia esti Fergusonia matkustamasta Ruotsiin.

Palve on pelannut Ruotsin pääsarjan lisäksi SM-liigassa ja AHL:ssä.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta The Bachelor -ohjelmassa yhdessä kaksoissisarensa kanssa vuonna 2016. Hän putosi ohjelmasta neljäntenä.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median parissa sekä pilatesohjaajina.