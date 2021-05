Akseli Herlevi julkaisi kuvan ruhjoutuneesta kädestään – kaatui sähköpotkulaudalla karuin seurauksin

Akseli Herleville kävi köpelösti sähköpotkulaudan kanssa.

Kokki ja ravintoloitsija Akseli Herlevi julkaisi viikonloppuna Instagramissaan kuvia hänelle sattuneesta haaverista. Burgerimies-tv-sarjastakin tutun Herlevin toista poskea koristaa mojova mustelma ja kokin käsi on kipsissä. Herlevi kertoo Ilta-Sanomille, että hän kaatui sähköpotkulaudalla ja loukkasi siinä rytäkässä oikean kätensä.

– Pikku haaveri kävi. Ei olisi pitänyt niin kiirehtiä sillä härvelillä. Tai nyt ei ainakaan ole kiire mihinkään. Käsi on kipsissä useamman viikon, Herlevi kertoo.

Hän sanoo, että on onni onnettomuudessa, ettei hänelle käynyt pahemmin.

– Liian kova vauhti yhdistettynä asvalttiin, jonka päällä oli hieman hiekkaa, ei ollut paras mahdollinen yhtälö, mutta olisi kai tuossa voinut huonomminkin käydä.

Akseli Herlevin käsi on kipsissä useiden viikkojen ajan sähköpotkulautaonnettomuuden takia.­

Sähköpotkulaudat ovat jälleen ilmestyneet kaupunkien katukuvaan ja pääkaupunkiseutua hellineet lämpimät kelit ovat innostaneet ihmisiä huristelemaan menopelillä.

– Sen viestin voisin sanoa kansalaisille, että ottakaa rauhassa noitten vehkeitten kanssa. Ne on tosi käteviä ja niitä on kiva käyttää, mutta kuulema tän kaltaisia onnettomuuksia on nyt tosi paljon, hän huomauttaa.

– Kiitos Mehiläisen lääkäreille ja henkilökunnalle! Oli todella hyvää palvelua ja homma toimi nätisti vaikka vaikutti aika kiireiseltä päivältä, Herlevi kiittelee.

Sähköpotkulaudat eli ”skuutit” ilmestyivät Helsingin, Tampereen ja Turun katukuvaan ensimmäisen kerran kesällä 2019.

Sähköpotkulautojen yleistyminen on näkynyt myös ensiavussa ja aina ei selvitä pelkillä ruhjeilla. 25 km/h vauhtia kulkevat sähköpotkulaudat voivat aiheuttaa pahaa jälkeä. Yleisimmät vammat ovat kasvo-, yläraaja- ja rintakehävammoja.

– Aika tavallista on, että eturengas tökkää jalkakäytävän reunaan tai muuhun, ja sitten käyttäjä lentää tangon yli. Silloin ihminen ottaa yläraajoilla vastaan, mutta voima ei aina riitä. Sitten mennään kasvot edellä asvalttiin, vastaava ylilääkäri Mika Paavola Töölön sairaalasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

– Kasvovammat eivät ole sitten mitään naarmuja, vaan ihan kasvojen murtumia ja hammasvammoja, Paavola kertoi.