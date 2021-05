Huvila & Huussi -ohjelmassa rempataan maanantaina jääkiekon maailmanmestari Jere Lehtisen ja hänen vaimonsa Jaana Lehtisen mökkiä jo toista kertaa.

Ex-jääkiekkoilija Jere Lehtisen ja hänen vaimonsa Jaanan mökkipihan muutos nähtiin Huvila & Huussi -ohjelmassa keväällä 2019.

Nyt vuorossa on Lehtisten vuonna 2006 hankkiman mökin sisätilojen remontti.

Mökki on edellisen kerran remontoitu 90-luvun lopulla. Tilat ovat perussiistit, mutta ne eivät tunnu viihtyisiltä eivätkä toimivilta.

Perhe kaipaa vähemmän säilytystilaa, lisää makuusoppeja ja sisäänkäynnin päivitystä.

– Kaapit ovat täynnä maajoukkuevaatetta ja olympiakamaa, Jaana nauraa.

Lisäksi unelmissa on saada mökin edessä siintävä merimaisema tuotua paremmin sisälle.

– Avojuttua pitää olla, Jere ja Jaana toivovat.

Ennen­

Jälkeen­

Osa mökin huonekaluista on tuotu Yhdysvalloista ja loppusijoitettu mökille, koska ne eivät tyylillisesti istu parin kotiin.

Lehtiset toivovat, että kirjakaappi, tumma peili ja iso ruokapöytä sekä Jeren lahjaksi saama ”eläkeläiskiikkutuoli” löytäisivät paikkansa mökiltä myös jatkossa.

– Keinu odottaa vielä sitä kovaa käyttöä, Jere ennustaa.

Sisustuksen ja pintojen osalta Lehtiset toivovat pehmeää, mutta ei skandinaavisen modernia tyyliä.

– Olohuoneessa saisi olla puupintaa vähemmän, Jaana miettii.

Ennen­

Jälkeen­

Sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja remonttikoordinaattori Vilja Schepel tarttuvat toimeen ja aloittavat massiiviset muutostyöt. Uusiksi menee lähes koko mökin sisus: lattia, katto ja väliseinät.

Remontti on kuitenkin viivästyä pahasti, sillä mökin yläpohjasta löytyy pahoja tuholaisvaurioita.

– Siellä on isompana ongelmana, mitä eristetilassa tapahtuu. Siellä on aika isot ulosteet. Hirveästi on mustaa papanaa. Löytyi ihan ruumiitakin. Sinne oli jokin minkkieläin tehnyt pesän, remonttikoordinaattori Vilja luettelee löydöksiä.

– Siitä lähtee karkeasti sellaiset 130 neliömetriä yläpohjaa uudelleen eristettäväksi. Tuli vähän yllätyksenä, Vilja manaa.

Tuholaisista voi koitua isoja, taloudellisestikin merkittäviä haittoja.

– Jos jyrsijät kulkevat ulkovilloituksessa vuosikaupalla, niin talon lämpöarvo laskee ja siitä voi tulla erilaisia kosteusongelmia, tuholaistorjuntakeskuksen Salomo Rauthovi kertoo.

– Kannattaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn. Jäteastioiden kannet pitäisi olla kiinni ja niiden pitäisi olla ehjiä. Omenapuusta putoavat omenat siivotaan syksyllä ja kaikki ruoka, mitä säilytetään, pidetään jääkaapissa – tai voisi sanoa ehjissä kaapeissa.

– Meidän kokemus on se, että hiiret käyvät syömässä niin sanotuista allaskaapeista. Se on sisätilatorjunnan osalta yksi tärkeimpiä paikkoja, miten se allaskaappi varustetaan loukoilla tai hiiribaareilla, eli pienillä muoviastioilla, missä on myrkkyä, Rauthovi opastaa.

Ennen­

Jälkeen­

Vilja tiimeineen onnistuu kuitenkin selättämään ongelmat ja remontti saadaan valmiiksi suunnitelmien mukaan.

Kun paljastuksen hetki koittaa, mökille saapuvat Jaana, Jere sekä heidän tyttärensä Anna. Perhe näkee ensimmäisenä olohuoneen ja keittiön.

– Okei, oho, vautsi. Ihana katto, Jaana toteaa huojentuneena.

– Ikkunat, lattiat ja kokonaisuus oli aika siisti. Sanottamaksi veti, Jere kehuu.

Jere, Jaana ja Anna-tytär eivät ole uskoa silmiään.­

Pariskunta oli toivonut sisustukseen amerikkalaista tyyliä ja sekin toive oli kuultu.

– Tyyli ja värit ovat ihan nappiin, sitä jenkkifiilistä, Jaana hehkuttaa.

Remontissa sisäänkäynti rakennettiin avarammaksi ja mökkiin mahdutettiin uusi makuuhuone.

Makuuhuoneisiin asennettiin parivuoteen levyiset kerrossängyt, jotka saivat heti Lehtisiltä hyväksynnän.

Päämakuuhuoneessa oli huomioitu Jaanan toive siitä, että tila saadaan viileäksi ja pimeäksi.

Jaana kuvailee jaksossa sekä itseään että Jereä krantuiksi nukkujiksi. Hän tunnustaa muuan muassa hätäapuna teipanneensa liian valoisan makuuhuoneen ikkunan umpeen jätesäkeillä.

– Ihana. Tää on just sellainen kuin halusin. Nyt alkaa itkettää, Jaana herkistyy pariskunnan uudessa makuuhuoneessa.

Kauniin sisustuksen lisäksi seinältä löytyy ilmalämpöpumppu ja ikkunalasien väliin on integroitu pimentävä kalvo, lisäksi verhokangas on täysin pimentävä.

– Sit kerrot, jos nämä eivät toimi niin yritetään vielä jotain, Mikko vitsailee Jaanalle.

Huvila & Huussi maanantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.

