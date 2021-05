Miksi takavuosien suosittu suomalaisyhtye ei onnistunut lyömään läpi jenkkimarkkinoille? Uutuuskirjassa kurkistetaan legendaarisen Smackin kulisseihin

Rockhistorian suuret nimet Nirvana ja Guns N`Roses ovat tunnustautuneet suomalaisbändin faneiksi. Uudessa kirjassa pohditaan, miksi Smackin oma läpimurto jäi tekemättä.

Smack -yhtyeen ura jäi lyhyeksi, varsinkin kansainvälisesti. Jarkko Jokelaisen kirja Smack – Kuolemaantuomitun laulu (LIKE) muistuttaa kuitenkin, että bändi oli tietynlaisen punk-pohjaisen rockin osalta yhtä merkittävä kuin legendaarinen newyorklainen taiderockbändi Velvet Underground: yhtyeestä ei tullut suuren yleisön suosikkia, mutta kaikki sen levyn ostaneet perustivat itse bändin.

Ei ole liioiteltua sanoa, että Smack vaikutti toisen suomalaisbändin, Hanoi Rocksin ohella voimakkaasti siihen, millaiset rockbändit menestyivät maailmalla 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alkuvuosina.

Guns N`Rosesin Slash, Izzy Stradlin ja Duff McKagan ovat kertoneet Smackin esikoislevyn ja innoittuneensa sen energiasta.

Nirvanan Krist Novoselic kehui Smackia kirjaan lainatussa IS-haastattelussa, joka tehtiin Nirvanan 1992 Ruisrock-keikan yhteydessä.

”Krist Novoselic: ”En nähnyt Smackiä koskaan keikalla, mutta olen kuunnellut heidän levyjään. Me soitimme jopa heidän biisiään aiemmin, sitä mikä menee ’bye bye baby, bye bye bird’... ’Run Rabbit Run’! Emme osaa sitä nykyisellä kokoonpanolla, mutta meidän pitäisi varmaan harjoitella se... Pitääpä mainita asiasta Kurtille. Ihmiset varmaan sekoaisivat täällä Suomessa, kun kuulisivat sen. ’Bye bye baby, bye bye bird!’””

Jarkko Jokelaisen kirjoittama Smack – Kuolemaantuomitun laulu (Like) on historiateos Smackin ja monen muun suomalaisen yhtyeen pyrkimisestä kansainvälisille markkinoille 1980-luvulla.­

Mutta miksi Smack ei menestynyt itse? Kirja antaa tähän kysymykseen monta selitystä.

Ehkä bändin ajoitus epäonnistui: sen olisi pitänyt jäädä Yhdysvaltoihin heti ensimmäisellä vierailullaan 1987, jolloin kysyntää oli ja bändi nähtiin kuumana tulokkaana. Tuolloin Guns N`Roses. Smack kuitenkin kiirehti Suomeen tehdäkseen sovitut keikat täällä – ja paluu Yhdysvaltoihin 1989 tapahtui vaiheessa, jolloin yhtyeen hehku oli himmennyt. Los Angelesissa yleisöä ja levy-yhtiöitä kiinnostivat muut nimet.Ehkä into päihteisiin ja bailaamiseen tylsyttivät biisintekoterän.

Ehkä sitä, ehkä tätä.

Jimi, Manchuria, Claude, Rane ja Kinde Lontoossa vuonna 1986.­

Yhdysvaltalaisessa BMG-levy-yhtiössä johtotehtäviin noussut Sami Valkonen muistuttaa kuitenkin kirjassa, miten vaikeaa läpilyönti maailman suurimmille musiikkimarkkinoille on.

”Olisi ehkä väärin sanoa, et Smackin juttu ois mennyt pieleen. Ei se mee ollenkaan niin. Kun sä lähdet lyömään itseäsi läpi tollasella markkinalla, todennäköisyys diilille on hyvin pieni.”

Tuskin se Smackia lohduttaa, mutta eivät läpimurron tekemisessä onnistuneet Kaliforniaan toiveikkaina matkustaneet suomalaiset aikalaisbänditkään. Kirjassa kerrotaan, miten uusi manner jäi valloittamatta myös Havana Blackiltä ja Nights of Iguanalta.

Muisto elää, sekä Smack-yhtyeen eläimellistä energiaa tihkuvan rockin, että erityisesti laulaja Clauden, jonka synkkään, synnynnäisen sydänvian varjostamaan elämään Jokelaisen kirja paljolti keskittyy.

Kirja kertoo, että Clauden Smack-tulkintoja ja hänen myöhemmän bändinsä Fishfacesin levytyksiä kunnioittavia tribuuttilevyjä on tehty Argentiinassa asti – ja viimeksi vuonna 2017 Ranskassa.

”…ranskalainen levy-yhtiö Alive and Kickin’ Music koosti kokoelmalevyn Smacked! A Tribute to Ilari ”Claude” Peltola. Smackin ja The Fishfacesin kappaleita versioi neljätoista yhtyettä eri puolilta maailmaa: Suomesta, Yhdysvalloista, Espanjasta, Virosta, Ranskasta, Italiasta, Argentiinasta, Brasiliasta, Britanniasta ja Ruotsista.”

Cheri eli Simo Martin muistelee uutuuskirjassa 30-vuotiaana menehtynyttä ystäväänsä.­

Jossain on edelleen nuorukaisia, jotka kuuntelevat Smackia kuin teini-ikäiset Claude ja Cheri Sex Pistolsia ja Iggy Pop & Stoogesia. Ehkä heistä kuullaan vielä.

Cheristä ei tullut haaveilemaansa arkkitehtia, mutta kestävää kulttimainetta nauttivan rokkibändin basisti. Nykyisin hän on myös harrastajamuusikko ja ammatikseen työnjohtaja rakennusalalla.

– Ei harmita. 1970-luvulla lapsilta kysyttiin, mistä ammatista he haaveilevat. Tuskin siitä lakaisukoneenkuljettajan työstä haaveilleesta pikkupojastakaan tuli lakaisukoneenkuljettajaa. Ei kaikkien lapsuuden haaveiden ole tarkoitus toteutua.

Kursivoidut kohdat ovat Jarkko Jokelaisen kirjasta Smack – Kuolemaantuomitun laulu (Like).