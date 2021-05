Kauniit ja rohkeat -tähti Ronn Moss, 69, ällistytti fanit tuoreella kuvallaan – huolitellusta Ridgestä ei näy enää jälkeäkään

Kauniiden ja rohkeiden Ridgenä tunnettu Ronn Moss säväyttää somessa uudella tyylillään.

Ikä ei tule yksin, eikä vanhenemiselta pysty välttymään edes maailman suurimmat julkimot. Onneksi ikääntyminen kuitenkin sopii monelle, kuten Kauniit ja rohkeat -sarjan legendalle, 69-vuotiaalle Ronn Mossille.

Ridgeä sarjassa vuosikymmenten ajan näytellyt Moss julkaisi Instagramissa tuoreeltaan kuvan, josta moni fani ei meinaa tunnistaa näyttelijätähteä.

Moss on kasvattanut tuuhean parran ja kuuluisan tuuhea tukka yltää jo olkapäille saakka. Päässään hänellä on aurinkolasit ja sylissään suloinen koira. Kuva on otettu aurinkoisena päivänä Los Angelesissa.

– Tässä on Sampson, dobermannin pentu, joka on niin suloinen, kun haluaa istua sylissäni, Moss kirjoittaa kuvatekstissä.

Mahtavista hiusgeeneistään tunnettu Ronn Moss esiintyi Kauniissa ja rohkeissa mustassa, kiiltävässä tukassa, jota jokainen harvahiuksinen tv-katsoja kadehti.

Toisina vuosina tukka oli sipaistu huolettomasti sivulle, kun taas joissakin jaksoissa se oli sliipattu siististi taakse. Jykevä leukaperä oli yleensä ajeltu viimeistä myöten.

Ridgen tyyli vuodelta 2005.­

Tähden uusi, huomattavasti rennompi look tuntuu uppoavan someseuraajiin, sillä tuore Instagram-julkaisu on kerännyt runsaasti kehuja.

– Upea tukka, joku hihkuu.

– Aina niin komeana, kehuu toinen.

– Wow, en ollut tunnistaa sinua!

– Näytät upealta harmaassa tukassa!

Ronn Moss edusti kesätyylissä Helsingin juhlaviikoilla 2013.­

Ronn Mossilla on aina ollut erityinen suhde Suomeen ja suomalaisiin. Viime keväänä Kauniit ja rohkeat -legenda lähetti suomalaisille tsemppiviestin koronakriisin keskeltä.

Ronn Moss, 65, esitti huippusuositussa Kauniit ja rohkeat -sarjassa Ridge Forresteria 25 vuoden ajan. Ridge esitettiin sarjassa varsinaisena naistenmiehenä, joka meni vuorollaan naimisiin niin Brooken, Carolinen kuin Carolinen psykiatrin Taylorinkin kanssa.

– Menin naimisiin seitsemän kertaa Brooken ja kahdesti Taylorin kanssa. Sen lisäksi oli useita vähältä piti -tilanteita. Kaikkiaan kihlauduin ja menin naimisiin 11 kertaa, Moss kertasi IS:n erikoishaastattelussa 2017.

Tällaisena Ronn Moss nähtiin viimeisinä aikoinaan Kauniissa ja Rohkeissa.­

Vuonna 2012 Moss ilmoitti fanien suureksi pettymykseksi jättävänsä supersuositun saippuasarjan ja roolinsa Ridgenä.

Kaunarit-uran päätyttyä Moss on keskittynyt musiikin tekemiseen, mikä on ollut hänen intohimonsa nuoresta saakka.