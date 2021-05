Keski-ikäisen naisen ulkonäköön kohdistuu paineita. Viisi tunnettua naista kertoo, mitä he ikääntymisestä ajattelevat.

Tytti Tuppurainen: ”Vaativa työ auttaa unohtamaan ulkonäön”

En juuri koe ulkonäköpaineita. Se, että tässä iässä tuntee itsensä ja omat vahvuutensa, on valtava voimavara. Omaan itseen on kertynyt kiintymystä. Minulla on myös tasapainoinen suhde jo aikuistuneisiin lapsiini ja elän onnellisessa parisuhteessa uusperheessä. Mieheni pitää minua todella kauniina ja rakastaa minua päivittäin hellillä sanoilla ja huomiolla. Tämän elämänvaiheen tuoma kypsyys antaa ulkonäkökysymyksiin luottamusta. On myös niin, että vaativa työ auttaa unohtamaan ulkonäkökysymykset. En ehdi eikä minua kiinnosta miettiä sitä, onko ulkonäössäni tällä hetkellä arvosteltavaa, koska käsissäni on tärkeämpi asioita.

Vaikka en koe ulkonäöstä paineita, sitä on pitänyt miettiä. Teen työtä, jossa joka päivä joka hetki on oltava valmis kameroiden eteen. Emme ole vielä löytäneet hyväksyttävää tapaa olla naispoliitikko. Milloin on liian laitettu, tiukka tai laittamaton tai milloin on liikaa huulipunaa, korvakoruja tai valtoimenaan liehuvia hiuksia.

” Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin palautumisesta ja omasta hyvinvoinnista on huolehdittava. Loppujen lopuksi se ei vaadi paljoa.

Iän tuntee siinä, että jo näin alle 50-vuotiaana palautumisesta ja itsestä huolehtimisesta on tullut tavattoman tärkeää. Nuorena pystyi valvomaan yöt läpeensä opiskellen, vauvan kanssa ja joskus juhlien, mutta tässä iässä sellaiseen ei enää ole varaa. On armotonta, miten pitkät työpäivät ja matkustaminen heijastuvat heti kasvoihin ja kehon jäykkyyteen.

Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin palautumisesta ja omasta hyvinvoinnista on huolehdittava. Loppujen lopuksi se ei vaadi paljoa. Venyttelen ja jumppaan aamupalan lomassa tai iltauutisten aikaan. Kannustan myös muita naisia pitämään huolta itsestään, etenkin lihaskunnosta. Keho reagoi kyllä edelleen vähäiseenkiin treeniin.

Nuorena olin paljon epävarmempi kehostani. Lukioikäisenä haksahdin bodaukseen. Kävin jopa pari kertaa päivässä treenaamassa ja olin todella lihaksikas ja myös aika kookas. Yliopistossa koin itseni liian suureksi, lopetin varsinaisen bodaamisen ja hain itselleni sopivaa kokoa. Äidiksi tulon jälkeen en ole enää kipuillut ulkonäköni kanssa.

Joskus muinoin ajateltiin, että vaihdevuosien jälkeen nainen on hyödytön. Joissain kulttuureissa se ei ole edelleenkään vieras ajatus. Tällainen ajatus joutaa historian romukoppaan. Elämää on keski-iässä ja sen jälkeen, ja se se vasta elämää onkin! Itse alan vasta oivaltamaan, miten hienoa on olla keski-ikäinen nainen. Haluan sanoa nuorille naisille, että tätä elämänvaihetta kannattaa odottaa innostuneena, toiveikkaana ja avoimena. Ikä, jossa on jo sinut itsensä kanssa, voi olla tavattoman mielekästä ja henkisesti tyydyttävää.

Tytti Tuppurainen, 45

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri

Tytti Tuppurainen on joutunut miettimään ulkonäköään työnsä takia. Julkisuudessa omaksi tyyliksi on valikoitunut jakkupuvut ja kotimaiset designmekot, jotka jättävät huomion varsinaiselle asialle.­

Pippa Laukka: ”Naisen vanheneminen on tabu”

Tykkään tosi paljon kehostani. Kaikki toimii. Jos haluan hypätä laskuvarjolla tai juosta maratonin, niin se on yhä mahdollista. On tyhmää kritisoida toimivaa kehoa, mutta silti joidenkin ikääntymiseen liittyvien muutosten hyväksyminen on vaikeaa. Isoin muutos on se, että kudokset pehmenevät ja löystyvät. Se on luonnollista, mutta hankala hyväksyä. Vaikka painan saman verran kuin ennen, vaatteet eivät näytä päälläni samalta kuin kaksikymppisenä. Olisi rohkea teko ajatella niin, että tämä on yhtä hyvännäköistä, mutta vilpittömästi väitän, että harva pystyy siihen. Tässä iässä joutuu pohtimaan myös sitä, että miten nuoriso- ja seniorimuodin välissä pukeudutaan. Tuntuu, ettei kaupoissa ole tarjontaa tämän ikäisille, vaikka taloudellisesti viisikymppisillä naisilla on ostovoimaa.

Ei tarvitse kuin avata mikä tahansa lehti, niin tietää, että kauneus ja tavoiteltavuus yhdistetään nuoruuteen. Kehopositiivisuudesta ja siitä, että naisten olisi tärkeää olla sellaisia kuin he ovat, puhutaan paljon, mutta aika usein silloinkin puhutaan nuoriin naisiin kohdistuvista paineista ja unohdetaan se, että nainen on nainen iästä riippumatta. Ajatellaan, että nainen on hehkeimmillään hedelmällisenä. Vanheneminen on tabu. Naisen elämässä on paljon muitakin tabuja, kuten kuukautiset, ja vaihdevuodet ovat saman tabun jatkumoa.

” Ikääntyminen on muutoksen hyväksymistä, mutta se ei ole vain tylsää ja ikävää. Parasta on vapaus.

Ikääntyminen on muutoksen hyväksymistä, mutta se ei ole vain tylsää ja ikävää. Parasta on vapaus. Tietää, kuka on ja on tullut tutuksi oman kehonsa kanssa. Ei ole paineita raskaudesta. Keho on vain itseä varten. Arvokasta on myös se, että yleensä viisikymppinen on jo kokenut menetyksiä. Tässä iässä osaa jo elää hetkessä ja ymmärtää, että elämä on itse asiassa luopumista. Liiallisen omnipotenssin kariseminen on vapauttavaa. Se vapauttaa myös suhteessa kehoon.

Olen alkanut ihastella nuoria naisia, mutta en kaipaa nuorta mieltä. Itselläni oli nuorena syömishäiriö. Keho on puutteellisen itsetunnon objekti, jos sitä käy rankaisemaan. Ehjä kokonaisuus tulee yhteydestä sekä mieleen että kehoon.

Tuntuu siltä, että naiset siirtyvät ikääntyessään suosiolla sivuun. Se voi olla viisautta ja seesteisyyttä. Toivon kuitenkin, että käpertymistä ja epävarmuutta omasta naiseudesta olisi vähemmän. Emansipaatio lähtee itsestä. Kun on sinut itsensä kanssa, ei ole väliä mitä muut ajattelevat ja sanovat. Toivoisin, että olisimme ylpeitä naiseudesta iästä riippumatta.

Itse olen pyrkinyt rikkomaan odotuksia. Hitsi vie, vaikka olen 50, voin tehdä mitä haluan!

Pippa Laukka, 51

Lääkäri

Pippa Laukka kehottaa nuoria naisia huolehtimaan ja rakastamaan kehoaan jo nyt. Sitä paremmin se todennäköisesti voi myöhemmin.­

Minna Tervamäki: ”Olen oppinut olemaan tyytyväinen kehooni”

Osaan olla oikeasti kiitollinen kehostani. Ikääntyminen balettitanssijana on mennyt todella hyvin verrattuna siihen, mitä nuorena odotin. Tanssin, teen teoksia ja esiinnyn edelleen. Kehoni on toki muuttunut. Olen tottunut elämään todella atleettisena ja huippuunsa trimmattuna, mutta vaikka kuinka nykyään treenaisin, painovoima tekee tehtävänsä. Välillä olen ihan hämmästyneenä kehoni edessä, että mikä tämä on, mistä tämä tuli?

Olen tottunut ajattelemaan kehoani ennen kaikkea sen toiminnallisuuden kautta. Nykyään saatan yhtäkkiä huomata, että vaikka olen tottunut käyttämään kehoani tietyllä tavalla, se onkin alkanut jäykistyä. Aluksi se harmittaa. Mutta aika pian pystyn ajattelemaan niin, että olen saanut niin paljon enemmän kuin olisin ikinä voinut kuvitella ja saanut jatkaa tanssimista niin paljon pidempään kuin ikinä arvasin, että koen taas olevani enemmän plus- kuin miinuspuolella.

Nuorena olin erittäin itsekriittinen ja tyytymätön kehooni. Balettikoulussa me kasvoimme siihen ja meidät kasvatettiin siihen. Vanhemmiten olen ollut huomattavasti tyytyväisempi kehooni. Olen myös huomannut, että olen saanut geneettisesti aika hyvät pelikortit ja aika on kohdellut minua hyvin. Toki olen itse elänyt ammattini vuoksi kurinalaisesti ja terveellisesti koko ikäni, mutta olen myös halunnut tehdä voitavani sen eteen, että kehoni kestää hyvässä kunnossa loppuelämäni.

” Toivoisin keskustelua myös siitä, miten yli viisikymppisille naisille markkinoidaan erilaisia tuotteita. On se joskus ärsyttävää, kun puhelimia, ripsivärejä ja muita mainostavat meille lähestulkoon teini-ikäiset.

Olen pohtinut sitä, miten naisen ulkonäöstä ja ikääntymisestä voisi puhua ilman, että lisää paineita entisestään. Usein itsekriittisyydestä ja itsensä hyväksymisestä kertovat ihmiset, jotka ovat erittäin kauniita. He osaavat myös ottaa hyvässä valossa hyvännäköisiä somekuvia. Kaikilla ihmisillä ei ole yhtä paljon mahdollisuuksia tai varaa panostaa itsensä. Mitä tunteita se herättää, jos aihetta tuovat esille ihmiset, jotka ovat tosi hyvännäköisiä? Lisääntyvätkö paineet niin entisestään?

Toivoisin keskustelua myös siitä, miten yli viisikymppisille naisille markkinoidaan erilaisia tuotteita. On se joskus ärsyttävää, kun puhelimia, ripsivärejä ja muita mainostavat meille lähestulkoon teini-ikäiset. Erään ystäväni äiti, vajaa seitsenkymppinen aktiivinen jumppaaja, on huomannut, että urheiluvaatemainoksissa on ainoastaan nuoria superkunnossa olevia crossfittreenaajia.

Tekee mieli sanoa, että hei me ollaan olemassa ja me ostetaan, tai sitten niin, että hei sori, en osta, koska on väärää markkinointia. Toivon monipuolisesti erilaisia ihmisiä myös elokuviin, teatterin lavalle ja tv-sarjoihin. Antakaa meille kokeneita, huikeita tekijöitä!

Minna Tervamäki, 52

Tähtitanssija-koreografi

45-vuotiaana äidiksi tullut Minna Tervamäki haluaa muistuttaa nuoria naisia siitä, että jopa raskaus voi sujua hyvin myöhemminkin elämässä.­

Sari Havas: ”Mietin välillä, kelpaanko vielä kuviin”

Näyttelijöille omasta ulkonäöstä ja ikääntymisestä puhuminen on tabu. Itsekin mietin, mitä tässä nyt uskaltaa sanoa. Jokuhan voi ajatella, että tuo ei pysty tanssimaan, liikkumaan tai tekemään fyysistä suoritusta niin kuin toivotaan.

Oma kehoni ei ole enää niin ketterä ja keveä kuin ennen. Viime vuosina on ollut erilaista vaivaa. Pari vuotta sitten kesäni oli täynnä esityksiä ja kuvauksia samaan aikaan, kun polveni temppuili. Oli aikamoista mennä sen kivun kanssa, kun ei voinut pysähtyä, vaan piti vain jatkaa. Onneksi se on helpottanut.

Kasvojani katsellessani mietin välillä, kelpaanko vielä kuviin. On ärsyttävää, että energia menee semmoiseen, kun tärkeämpää on sisältö. Keski-ikäinen naisnäyttelijä on mielenkiintoinen, koska hänellä on elämänkokemusta ja monenlaista näkökulmaa, ja kehossa on elämän jälkiä. Miten oppisimme arvostamaan sitä? Minun ammatissani miehet ovat aina muuttuneet ikääntyessään charmanteiksi ja kiinnostaviksi, mutta sallitaanko naisten muuttua? Vai pitäisikö vain yrittää pitää rypyt poissa, keho keveänä ja lihat mieluummin ylös- kuin alaspäin?

Välillä on helpompaa ja tuntuu siltä, että tämä on just hyvä ja saan olla tämmöinen. Sitten jostain tulee se ajatus, että saanko sittenkään olla tällainen. Ajattelu lähtee jo nuoruudesta. Silloin koin itseni ihanaksi ja kivaksi, tanssin ja liikuin, kunnes kuulin jonkun arvostelevan kehoani. Aloin oppia häpeämistä ja pohtia, saako tällainen olla, pömpöttääkö vatsa tai onko peppu liian pyöreä.

” Tässä ammatissa kehoni on ollut keskiössä aina. Näyttelijöiden keho voidaan omalla katsella laserviipaloida.

Teatterikoulussa laihdutin, juoksin ja olin tosi hyvässä kunnossa, mutta sekin oli yksi muotti olla tosi sporttinen niin, ettei ole grammaakaan ylimääräistä.

Tässä ammatissa kehoni on ollut keskiössä aina. Näyttelijöiden keho voidaan omalla katsella laserviipaloida. Itselläni on aina ollut sisäinen pelko, että kelpaanko minä. Se on ollut jatkuva kuormittava asia elämässä. Ympärillä olevia naisia katson ihaillen ja sallin heille kaiken pyöreyden ja ikääntymisen, mutta kysymys on, että sallinko sitä itselleni.

Ikääntymisessä riemastuttavaa on se, että on kuitenkin enemmän kuin nuorena vapaa ulkoapäin tulevista määreistä, vaatimuksista ja kahleista. Häpeä, joka on opittu jossain vaiheessa, vähenee. Ranskassa olen huomannut julkisuudessa useammin ikääntyviä naisia erilaisissa tehtävissä, myös televisiossa. Toivon Suomeen samaa. Muutos lähtee itsestä, mutta myös kaikenkattava asennemuutos olisi saatava aikaiseksi. Toimittajien ja muiden julkisuuteen ihmisiä valikoivien tulisi nostaa esiin ikääntyviä ihmisiä.

Sari Havas, 59

näyttelijä

Sari Havas on huomannut monen naisen katsovan vanhoja kuviaan ja esiintymisiään ihaillen, vaikka kuvaushetkellä itseään moitti. Hän toivoo naisten nauttivaan itsestään tässä hetkessä.­

Ringa Ropo: ”Isoin kamppailuni oli harmaantumisen kanssa”

Olen ollut aina aika piittaamaton ulkonäöstäni. Toki nuorena halusin näyttää hyvältä ja laitoin kilpailuihin ripsiväriä, mutta se riitti. Ulkonäköni ei ollut itselleni ongelma tai kovin tärkeä asia, vaikka minua on arvioitu julkisuuden ihmisenä aina. Menen mukavuus edellä. Olen onnellinen, etten ole sellaisissa töissä, joissa pitäisi olla joka päivä pyntättynä ja tiptop. Riihimäen kaltaisessa pikkukaupungissa ihminen saa muutenkin olla sellainen kuin hän on. Voin mennä kauppaan verkkareissa ja kumisaappaissa, mitä tuskin tekisin Helsingin keskustassa.

Ikääntyessä olen käynyt isoimman kamppailuni harmaantumisen kanssa. Aloin harmaantua jo nelikymppisenä, mutta pidin sen värjäämällä piilossa. Koronan tultua päätin antaa harmauden tulla. Koska hiukseni harmaantuvat aika kivasti kasvojen ympäriltä ja näyttävät vaaleilta, harmaantuminen on kohdallani aika armollista.

” Parasta tässä iässä on vapautuminen henkisistä kahleista. Se alkaa jo nelikymppisenä. Nyt viisivitosena, itsellisenä naisena minun ei tarvitse olla hyväksytty. Riittää, että olen sellainen kuin olen.

Viittäkymppiä lähestyessä takanani oli avioero ja muutto lasten kanssa. Kun olin vähän hengähtänyt, ajattelin, että nyt minulla on vielä aikaa tehdä jotain itselleni. Päätin terveyteni takia pudottaa painoani reilusti. Diabeetikkona se toi elämääni hyvää oloa ja tyytyväisyyttä. Laihduttamisen aikaan olin jonkin aikaa töissä laihdutusyrityksessä. Silloin ulkonäkö oli käyntikorttini. Minun piti näyttää uskottavalta asiakkailleni ja jouduin katsomaan tarkasti, mitä syön. Voin kyllä hyvin ja oli kiva olla simpsakan näköinen viisikymppinen, mutta kun tarve sellaiselle kurinalaisuudelle päättyi, se vapautti ajattelemaan ja kokemaan elämässä eri tavalla.

Parasta tässä iässä on vapautuminen henkisistä kahleista. Se alkaa jo nelikymppisenä. Nyt viisivitosena, itsellisenä naisena minun ei tarvitse olla hyväksytty. Riittää, että olen sellainen kuin olen.

Ulkonäön suhteen olen ollut laiskakin. Hoidan perusasiat, mutta en käy esimerkiksi kalliissa hoidoissa. Pidän sitä hyvänä asiana, koska uskon säästyneeni paljolta, kun en ole käyttänyt kehooni isoa kemikaalikuormaa tai tehnyt kaikkea sitä työtä, mihin trendien mukaan lähtevät tekevät.

Olen ihmisenä sellainen, että haluan nostaa kissan pöydälle ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Me kaikki ikäännymme. Se on fakta. Kauneusteollisuuteen liittyen haluan sanoa, että luonnollisuus on kauneinta, mitä meillä on. Totta kai minustakin on ihanaa joskus laittautua ja antaa ammattilaisen tai tyttäreni tehdä kauniin meikin, mutta en koe tarvetta näyttää arjessa tai työelämässä luonnollista itseäni paremmalta. Jos en jaksa laittaa aamulla ripsiväriä, se ei haittaa. Tämä riittää minulle.

Ringa Ropo, 55

Ex-pituushyppääjä