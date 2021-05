Anna Puu paljastaa ilouutisen Instagramissa: vauva syntyi!

Anna Puu julkaisi Instagramissaan suloisen kuvan vastasyntyneestä lapsestaan.

Laulaja Anna Puun ja hänen puolisonsa Jukka Immosen perhe on täydentynyt pienokaisella. Anna Puu paljasti iloisen uutisen Instagramissa, jossa hän julkaisi ensimmäisen kuvan vastasyntyneestä poikavauvasta.

– Pidä lujaa, niin että tuntuu. Ota kädestä kiinni nyt, Anna Puu kirjoittaa ja on lisännyt kuvaan hashtagit ”kapselipoika” ja ”mestaripiirros”.

Pienokainen on pariskunnan ensimmäinen yhteinen lapsi. Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan.

Anna Puu kertoi raskaudestaan omalla Instagram-tilillään joulukuussa. Laulaja on kertonut aiemmin Me Naisten haastattelussa tienneensä aina haluavansa äidiksi.

– Minulle olisi ollut katastrofi, jos en olisi tullut äidiksi. Se rakkaus vain on minussa. Äitiys maadoittaa, saa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja pakottaa tiettyjen rutiinien pariin, hän on kertonut Me Naisille.

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonan 2008, kun hän sijoittui Idols-laulukisassa toiseksi. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Puu on nähty televisiossa muun muassa The Voice of Finland -kilpailun tähtivalmentajana sekä Vain elämää -ohjelmassa.