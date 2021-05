Tällainen on Mikko ja Helena Koivun avioehto – Helena väittää, että hänet pakotettiin allekirjoittamaan paperit vain päivää ennen häitä

Helena Koivu on väittänyt, että hänet olisi painostettu avioehtoon, eikä se siksi olisi lainvoimainen.

Rajua avioeroriitaa käyvät NHL-tähti Mikko Koivu, 38, ja hänen vaimonsa Helena Koivu (o.s. Kipper), 35, allekirjoittivat avioehtosopimuksen vain päivää ennen pariskunnan avioliiton solmimista heinäkuussa 2014.

Ilta-Sanomien haltuunsa saama avioehto on allekirjoitettu 10.7.2014. Avioehto rekisteröitiin Lounais-Suomen maistraattiin seuraavana päivänä – samana päivänä, kun Koivut viettivät häitä Turussa.

Avioehdossa todetaan, että jos avioliitto päättyy avioeroon, kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen senhetkiseen omaisuuteen tai sen tuottoon eikä tulevaan omaisuuteen tai sen tuottoon.

Oikeus toisen omaisuuteen ja varallisuuteen on vain siinä tapauksessa, jos avioliitto päättyisi toisen kuolemaan.

Lisäksi avioehtosopimuksen mukaan Koivut sopivat, että aviovarallisuussuhteeseen sovelletaan kaikilta osin Suomen lainsäädäntöä riippumatta siitä, mikä on avioparin kulloinenkin vakituinen asuin- tai kotipaikka.

Koivu ehti ansaita pelkästään NHL:ssä häihin mennessä lähes 34 miljoonaa dollaria (28 miljoonaa euroa) ja avioliiton aikana noin 38 miljoonaa dollaria (31 miljoonaa euroa) lisää. Koivu pelasi seitsemää ottelua lukuun ottamatta koko NHL-uransa Minnesota Wildissa ja oli 11 kautta joukkueen kapteeni ja kahdella kaudella varakapteeni.

Koivu on myös Leijonien MM-kultajoukkueen kapteeni (Bratislava 2011) sekä kaksinkertainen MM-hopea ja -pronssimitalisti. Olympialaisissa hän voitti yhden hopean ja yhden pronssin.

Leijonien kapteeni Mikko Koivu palasi kotiin MM-hopean voittaneena Moskovan MM-kisoista toukokuussa 2016 yhdessä Helena Koivun kanssa.­

Koivu lopetti pitkän peliuransa tämän vuoden helmikuussa.

Helena Koivu on väittänyt, että hänet olisi painostettu avioehtoon, eikä avioehto olisi sen takia lainvoimainen. Minnesotalaisen alioikeuden asiakirjoissa on Helena Koivun lausunto ”allekirjoitettiin pakon alla”.

Koivujen avioliitto alkoi mennä karille kesällä 2018, kun Helena oli avioparin kahden lapsen kanssa koko kesän Minnesotassa ja Mikko puolestaan Suomessa. Helena odotti tuolloin perheen kolmatta lasta, joka syntyi lokakuussa 2018.

Helena sai Minnesotaan kuulla ikäviä huhuja, joiden mukaan Mikko oli pettänyt vaimoaan useita kertoja.

Mikko Koivu haki yksin avioeroa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 5,5 avioliittovuoden jälkeen helmikuun alussa 2020, ja Helena Koivu jätti oman avioerohakemuksensa Minnesotassa muutamaa päivää myöhemmin 7. helmikuuta.

Osapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä mm. lasten elatusmaksuista ja tapaamisoikeuksista ja siitä, pitääkö heidän avioeroaan käsitellä oikeudessa Yhdysvalloissa vai Suomessa, vaikka avioehtosopimuksessa todettiin ainakin omaisuuden ja varallisuuden osalta noudatettavan Suomen lainsäädäntöä.

Minneapolisissa juhlistettiin syyskuussa 2017 satavuotiasta Suomea juhlakonsertilla, jossa esitettiin suomalaissävellyksiä. Minneapolis Orchestra Hall -konserttitalossa olivat myös Mikko ja Helena Koivu.­

Parhaillaan avioeroriitaa käsitellään yhdysvaltalaisessa oikeusistuimessa. Oikeudessa on kiistelty mm. siitä, toimittivatko Helena Koivun edustajat avioeropaperit Mikolle asianmukaisesti. Haastehakemus avioerosta toimitettiin Mikko Koivulle kesken NHL-ottelun, kun Mikko oli poistumassa kaukalosta pukusuojaan.

Tällä hetkellä Koivujen avioeroa käsitellään Minnesotan osavaltion korkeimmassa oikeudessa.

Minnesotan osavaltion valitustuomioistuin päätyi toteamaan, että vaikka pariskunta on mennyt naimisiin Suomessa ja heidän avioehtonsa on rekisteröity Suomeen, heidän elämästään niin merkittävä osa on ollut Yhdysvalloissa, että asiaa voidaan käsitellä oikeudessa Yhdysvalloissa. Mikko Koivu on vaatinut oikeudenkäyntiä siirrettäväksi Suomeen.

Alkuperäisessä vaatimuksessa Helena vaatii 20 000 dollarin (16 500 euron) kuukausittaista tukea kotitalouden kuluihin ja lasten menoihin. Helena Koivu myös sanoi Me Naisille, että hänellä on asianajajien palkkioita rästissä 150 000 dollarin (123 700 euron) edestä.

Helena Koivu pyysi oikeudessa mieheltään myös 50 000 dollaria (41 200 euroa) oikeuskuluihin, mitä Mikko Koivu vastusti. Mikon mukaan Helena oli nostanut pariskunnan yhteiseltä tililtä 200 000 dollaria (165 000 euroa).

Heinäkuussa 2019 Mikko ja Helena Koivu osallistuivat Minnesota Wildissä pitkään Koivun kanssa joukkuetoverina pelanneen Mikael Granlundin häihin.­

Oikeus päätti, että Helenan pitää selvittää, mihin 200 000 dollaria on mennyt, ja sen jälkeen voidaan ratkaista, onko tarvetta kustantaa lisää oikeudenkäyntikuluja.

Lasten asumisjärjestelyistä on oma käsittelynsä menossa Turun käräjäoikeudessa. Asumisjärjestelyistä ei ole päästy sopuun, koska on epäselvää, missä maassa Mikko ja Helena aikovat jatkossa asua ja miten se vaikuttaa lasten asumisjärjestelyihin.

Mikko Koivu suunnittelee muuttavansa pysyvästi Suomeen, kun taas Helena aikoo jäädä ainakin toistaiseksi Minnesotaan, jossa hän pitää omaa kauneusalan yritystään.