Reijo Mäki nosti kytkintä pankista ja ryhtyi kirjailijaksi – ura alku oli vaikea, mutta sitten 90-luvun lama muutti kaiken

1990-luvun lama jalosti Reijo Mäestä kirjailijan. – Voi olla, että ilman lamaa olisin eläköitynyt tänä vuonna pankkiuralta ilman suurempia kirjallisia saavutuksia, hän sanoo.

Alku ei ollut lupaava.

Ensimmäisen kirjan painoksesta myytiin vain puolet, tuhat kappaletta. Näin kävi myös Reijo Mäen toisen kirjan kohdalla.

Kustantaja lähestyi ja kysyi, haluaisiko kirjailija ostaa omia kirjojaan kolme markkaa kappale.

Reijo Mäki vastasi myöntävästi. Toki hän pari pahvilaatikollista ostaisi. Samalla hän kysyi, mitä lopuille kirjoille tapahtuu.

Ne menevät Hämeenlinnan kaupungin kaukolämmön tuottamiseen, hän kuuli.

Se oli mieleenpainuva hetki.

Kustantaja sitten vaihtui, mutta vielä ei ollut nousukiitoa näkyvissä. Kustantajan kanssa jo mietittiin, pitäisikö Reijon lähteä Arto Paasilinnan tyyliselle huumorilinjalle. Ehkä ei kannattaisi enää jatkaa jännärilinjalla.

Mieleen on jäänyt myös esiintymiskeikka Vaasan Kirjojen yöhön. Ketään ei tullut kuuntelemaan. Kirjakaupan henkilökuntakin oli takahuoneessa katselemassa kilpakävelijä Valentin Konosen kultakisaa Göteborgin MM-kisoissa.

Oli vuosi 1995.

– Olin mennyt Vaasaan Turusta kolmella junalla ja saman matkan takaisin. Matkustin kuudella junalla läpi Suomen eikä ollut yhtään kuulijaa, Reijo Mäki kertoo huhtikuisena aamupäivänä turkulaisessa kahvilassa.

– Juna hiljaista miestä kuljettaa, hän sanoo.

Reijo Mäki vaihtoi pankkimiehestä kirjailijaksi.­

Muistot naurattavat.

– Silloin mietin, että hetkinen. Tällaisen ammatinvalinnan tein, vaihdoin pankkimiehestä kirjailijaksi.

Lapsuudenmaisemissa Siikaisissa Satakunnassa pankkimies oli arvostettu ammatti.

Sellaisesta työstä lähteminen sai Reijo Mäen äidin yllättymään.

Oletko ihan varma, viisi vuotta opiskelit kauppiksessa ja pääsit kravattihommiin, ja sitten teit tällaisen päätöksen, äiti kysyi pojaltaan.

Nyt Reijo Mäen kirjoja on myyty eri formaateissa yhteensä 2,5 miljoonaa.

– Vuoden 1995 jälkeen huomasin, että painokset alkoivat kasvaa, Reijo Mäki kertoo.

Ensimmäinen myyntimenestys oli dekkari Pimeyden tango, joka myi yli 10 000.

Saattaa olla, että ilman 90-luvun lamaa kirjailija Reijo Mäen tarina olisi toisenlainen.

Reijo Mäki jakoi nimikirjoituksia Taiteiden yönä Helsingissä vuonna 1998.­

Jo kymmenvuotiaana Reijo Mäki päätti, että hän haluaa isona kirjailijaksi. Suvussa ei ollut taiteilijoita. Vanhemmilla oli pientila, viisi lehmää ja viisi hehtaaria peltoa.

Reijon isä hankki lisätienistejä halkokauppiaana.

Perheessä kerrottiin tarinoita. Ne kiehtoivat, ja yhdeksänvuotiaana Reijo alkoi kirjoittaa sinikantiseen vihkoon intiaanitarinoita. Hänellä oli jousipyssy ja metsässä tiipii. Myös cowboyt kiinnostivat.

– Totesin, että olen aika hyvä keksimään juttuja, ja päätin, että tästä tulee mun ammatti, Reijo Mäki kertoo.

Reijo oli nelilapsisen perheen esikoinen ja hyvä koulussa. Kauppakorkeakouluun hän pääsi suoraan papereilla.

– Minua kiinnosti, että sieltä ei valmistuta johonkin tiettyyn ammattiin, hän kertoo.

Opiskeluaikoinaan hän teki sekalaisia hommia. Oli kolme kesää Tukholmassa töissä. Tunnelbanan lipunmyyjänä tienasi kolminkertaisesti turkulaiseen kesälomittajaan verrattuna.

Kauppakorkeakoulusta Reijo Mäki valmistui 80-luvun puolivälissä pääaineenaan markkinointi. Ensimmäinen kirja Enkelipölyä ilmestyi. Hän oli silloin 25.

Samoihin aikoihin hän tapasi nykyisen vaimonsa Marjan.

– Pankkityön ohella kirjoitin aina iltaisin jotakin, Reijo Mäki kertoo.

” Aina kun puhelimeen vastasi, oli huonoja uutisia. Sitä kesti kaksi vuotta, kunnes nostin kytkintä ja lähdin pankista.

Sitten tuli 90-luvun alun lama. Reijo Mäki oli tuolloin yritysrahoituksessa hommissa. Iso osa asiakkaista joutui pakkomyymään vakuuksia pois.

– Se oli helvetillistä hommaa, Reijo Mäki sanoo.

Niistä tunnelmista ei päässyt irti iltaisin eikä viikonloppuisin. Alkoi tulla loppuunpalamisen fiilistä.

– Aina kun puhelimeen vastasi, oli huonoja uutisia. Sitä kesti kaksi vuotta, kunnes nostin kytkintä ja lähdin pankista.

Ennen lamaa työ oli ollut hyvin palkattua eikä liian stressaavaa. Ei sellaisesta työstä yleensä lähdetä. Ihminen on kuitenkin turvallisuushakuinen peluri, Reijo Mäki miettii.

– Voi olla, että ilman lamaa olisin eläköitynyt tänä vuonna pankkiuralta ilman suurempia kirjallisia saavutuksia.

Alku täysipäiväisenä kirjailija oli tiukkaa. Pankkimiehen palkkaa ei tullut enää tilille.

Samoihin aikoihin Reijo Mäen vaimo Marja lopetti huonekaluentisöijän työt ja meni opiskelemaan laborantiksi.

– Aika kädestä suuhun elämistä se oli. Kirjoittamisen lopettaminen ei käynyt kuitenkaan mielessä, Reijo Mäki sanoo.

Reijo Mäki ja Marja Risku kuvattuna elokuvatuotantoyhtiö Solar Filmsin 25-vuotisjuhlassa helmikuussa 2020.­

Mäen uusi Vares-dekkari Sulhasmies ilmestyy tällä viikolla.­

Tällä viikolla on juhlapäivä. 32. Reijo Mäen kirjoittama Vares-dekkari ilmestyy. Sen nimi on Sulhasmies (Otava).

Kirjalla ei ole mitään tekemistä korona­kauden kanssa. Tapahtumat loppuvat vuoden 2020 tammikuuhun.

– Olisi vaikea kirjoittaa Jussi Vares -tyyppinen tarina, kun kaikki paikat on suljettu. Vareksen dramaturgiaan liittyy, että liikutaan happeningista toiseen, on kohtaamisia yössä.

Uudessa kirjassa Jussi Vares huomaa, että kaksi hänen tuntemaansa naista on murhattu. Naisten yhteys Varekseen kiinnostaa myös poliisia.

– Siitä alkaa tarina, joka on tummempi ja synkempi kuin lumeton tammikuinen Turun yö.

” Nykyään Vares istuu joskus sitkeämmin baareissa ja aloittaa päivän oluella ja jallulla. On sitä tullut itsekin harjoiteltua, nykyään pyrin välttämään.

Ensimmäinen Vares-dekkari ilmestyi 1986. Jussi Vares on opiskellut oikeustieteellisessä ja kotoisin Merikarvialta, naapuripitäjän mies. Reijo Mäki on Siikaisista, siitä vierestä.

– Väkisinkin meissä on yhtäläisyyttä, hän sanoo.

Kumpikaan ei piittaa nykyajan vouhotuksista. Vares ei ole Facebookissa eikä Twitterissä. Hän on tekstari- ja sähköpostimies, aivan kuin Reijo Mäki.

– Nykyään Vares istuu joskus sitkeämmin baareissa ja aloittaa päivän oluella ja jallulla. On sitä tullut itsekin harjoiteltua, nykyään pyrin välttämään.

– Hieman ikä tuo järkeä. Mutta Vares ei ole vielä oppinut.

Vares on ikuisesti 45-vuotias. Se on hyvä ikä toiminnan miehelle, Reijo Mäki sanoo. On viisautta ja vielä jonkin verran notkeutta jäsenissä.

Reijo Mäeltä ilmestyy ensi vuonna seuraava Vares-kirja.­

Reijo Mäki puhuu paljon, mutta paljastaa, ettei ole kovin sosiaalinen. Hän ei soita juuri kenellekään. Tuttaville hän esittää pyynnön: älkää soittako minulle, laittakaa tekstaria.

– Vasta kuuden kaljan jälkeen olen kuin karavaanari, kaikkien kaveri, hän naurahtaa.

– Kun mennään baariin, niin vaimo joutuu kuuntelemaan juttujani. Välillä hän sanoo, että älä jankkaa enää kymmenettä kertaa tuota.

Reijo Mäki myöntää, että hän ärsyyntyy helposti. Se on käyttövoima kirjailijalle. Hän saa siitä kaukolämpöä.

Nyt hän haluaa puhua kirjallisuuden ja ilmaisunvapauden puolesta hieman yleisemminkin. Aiheena on kulttuurinen omiminen. Keskustelu on mennyt Reijo Mäestä liian pitkälle.

– Jos isä menee ostamaan pojalleen inkkaripäähineen lelukauppaan, niin kuinka paljon sioux-intiaanit loukkaantuvat siitä tilanteesta, Reijo Mäki kysyy.

– Vai loukkaantuuko siitä Punavuoressa istuva inka-pipoinen aktivisti, hän jatkaa.

Tämäntyyppinen keskustelu alkoi Reijo Mäen mukaan Suomessakin muutama vuosi sitten. Se lähti Yhdysvaltojen itärannikon yliopistopiireistä. Tähän keskusteluun liittyy kysymys, saako kirjailija ylipäätään kirjoittaa sellaisista ihmisistä, jotka eivät kuulu omaan kulttuuripiiriin.

– Oliko Mika Waltarilla lupaa kirjoittaa egyptiläisistä, Reijo Mäki kysyy.

Reijo Mäen mielestä nousussa on pelottava ajattelun diktatuuri.

– Mitä muuta ihmiskunnan historia on ollut kuin eri asioiden omimista, hän kysyy.

” Tiedän, että tämä keskustelu kuivahtaa niin kuin taistolaisuuskin kuivahti. Näistä totisista aktivisteista tehdään kymmenen vuoden kuluttua sketsejä. Ihmetellään, että ei voi olla, ne todellakin kielsivät lettuhillon pakastamisen eskimorasioihin.

Reijo Mäki näkee tässä ajattelussa tuulahduksen 70-luvun taistolaisromantiikasta. Siinäkin oli olemassa vain yksi ja ainut oikea mielipide, ja se oli taistolaisten mielipide.

– Tiedän, että tämä keskustelu kuivahtaa niin kuin taistolaisuuskin kuivahti. Näistä totisista aktivisteista tehdään kymmenen vuoden kuluttua sketsejä. Ihmetellään, että ei voi olla, ne todellakin kielsivät lettuhillon pakastamisen eskimorasioihin.

Reijo Mäen mielestä sama pelottelun ilmapiiri näkyy jo taiteilijapiireissä. Jos joku erehtyy sanomaan väärän ajatuksen, voi olla ulkona kaikesta hyvästä ja kivasta ja ammatillinen ura ja apurahat voivat katketa.

– Eikö taiteeseen pitäisi kuulua monimuotoisuus ja kyseenalaistaminen? Reijo Mäki kysyy.

– Kun pelin henki on tämä, kuka tahansa voidaan sysätä sivuun ja vaientaa. Mitä se tekee henkiselle ilmapiirille maassa. Syntyykö mitään uutta, rohkeaa?

– Tuntuu vaikealta tehdä itse päätös, että lopetan kirjoittamisen. Toivon, että joku tekee sen puolestani, kirjailija Reijo Mäki sanoo.­

Reijo Mäellä on pullat hyvin uunissa. Ensi vuonna ilmestyy 33. Vares-kirja. Se on jo kahteen kertaan kirjoitettu.

Unelmana on viisas ja valoisa vanhuus. Että olisi suurin piirtein tolkuissaan. Monet asiat ovat loksahtaneet kohdalleen.

– Minulla ei ole ollut sellaista kriisiä, joka olisi totaalisesti pysäyttänyt elämän, hän sanoo.

Kun hän liittyi aikoinaan Varsinais-Suomen kirjailijoihin, samassa pöydässä istui kirjailija Anni Polva, painosten kuningatar.

– Ihailin, kun puhuttiin, että Annin kirjoja on painettu miljoona kappaletta.

– Kun tuli tieto, että kirjojani on myyty miljoona, totesin, että olen alamaailman Anni Polva.

Eläkkeelle Reijo Mäki ei aio vielä jäädä.

– On aika yleinen kirjailijuuteen liittyvä juttu pelätä sitä hetkeä, kun ns. kaivo kuivuu.

Se tarkoittaa sitä hetkeä, kun tekstiä ei enää tule. Ja siihen liittyvää tyhjyyden tunnetta.

– Tuntuu vaikealta tehdä itse päätös, että lopetan kirjoittamisen. Toivon, että joku tekee sen puolestani.