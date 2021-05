Näyttelijä Kai Lehtinen ryhtyi rakentamaan taloja, kun korona tyhjensi kalenterin kokonaan – ”Kaikki työt on haalittava mitä saa”

Kai Lehtinen tekee teatteria ja taloja. Raidin paluulle hän sanoo ei.

Näyttelijä Kai Lehtinen vastaa puhelimeen järven jäällä. Hän on pilkillä. Hetki on huono haastattelulle. Asiaan palataan myöhemmin samana päivänä, kun kalareissu on tehty.

– Ahvenkukkoa ja jotain muuta aletaan kaloista värkätä, tyytyväinen pilkkijä vastaa kysymykseen kalaonnen laadusta.

Illaksi Lehtinen kiiruhtaa Kuusamon teatteriin, jonne hän ohjaa kesäksi Markku Pölösen kirjoittaman näytelmän Kauppa-auto. Tulevaisuutta on tehtävä, vaikka koronasta ei tiedä.

Covid-19 vei tullessaan Lehtiseltä työt, mutta hän ei jäänyt sitä suremaan vaan suuntasi Lappiin Vuotsoon kirvesmieheksi tekemään laajennusta kaverin taloon.

– Freelancerille tämä aika on ollut tosi karua. Ainahan se on odottamista ja ihmettelemistä, mutta nyt on ollut totaalikielto töille.

– Teen nytkin kirvesmiehen hommaa ohjaamisen ohella. Kaikki työt on haalittava mitä saa, että pysyy leivässä. Ei siinä sen kummemmasta ole kyse.

Näyttämöllä Lehtinen nähdään 14. heinäkuuta Iisalmessa Koljonvirran kesäteatterissa. Rooli komediassa Siivoton juttu on vanhastaan tuttu. Lehtinen näytteli Rauno ”Rane” Vekkilää myös 1997 ensi-iltansa saaneessa Tapio Piiraisen Siivoton juttu -elokuvassa.

Tarina kertoo kahdesta työttömästä, Ranesta ja Kokista, jotka pistävät pystyyn siivousfirman.

– Rane lähtee nyt vähän vanhempana liikkeelle. Ihan yhtä pöhkö se on edelleen. Sydämellisellä tavalla pöhkö. Maailma ei ole Ranea nujertanut.

Näytelmässä Siivoton juttu Kai Lehtisen (vas.) Rane perustaa siivousfirman keskellä 90-luvun pahinta lamaa yhdessä Ari-Kyösti Sepon esittämän Kokin kanssa.­

Koronan tyhjentämä kalenteri teki sen, että Lehtinen nähdään kesäteatterin lavalla nyt ensi kertaa.

– Miellyttävä tehtävä se on, mutta kun on ollut rakennusmiehenä ja ohjaajana niin kauan, näyttelemään lähteminen kesäteatteriin tuntuu pikkasen oudolta.

Rooli komediassa Siivoton juttu on Lehtiselle vanhastaan tuttu. Lehtinen näytteli Ranea myös 1997 ensi-iltansa saaneessa Tapio Piiraisen Siivoton juttu -elokuvassa.­

Lehtinen tunnetaan luultavasti parhaiten pääosasta tv-sarjassa Raid. Sarjan ohjasi pitkäaikainen yhteistyökumppani Piirainen.

– Raid, Mosku, Siivoton juttu ja Poliisin poika, niistä riittää aina sanomista, vaikka olisin missä selkosilla, Lehtinen sanoo.

– Ei se haittaa, että ihmiset muistavat. Ajattelen, että olen antanut jotain mitä ajatella ja muistaa. Sehän on hyvä asia. Itse en niissä tekemissä ole enää kiinni millään lailla. Olen työmies, teen asian kerrallaan ja jätän sitten taakse.

Lehtinen on aina viihtynyt omissa oloissaan.

– Olen sosiaalinen ihminen, mutta en halua edustaa sitä kuvaa mikä minusta kulloinkin julkisuudessa on. Se on aina pikkasen yllätys, kun tulee hurraahuutoja.

– Jotain merkitystä tekemisilläni ihmisille on, mutta ei se minuun henkilönä vaikuta. Minulla työ jää taakse, ihmisillä se jää mieleen.

Tilanne on sama kuin talon rakentajalla ja siihen asumaan muuttavalla. Rakentaja siirtyy seuraavan urakan parin, asukas taas katselee tehtyjä seiniä vielä pitkään.

– Ei kukaan halua kuulla, että tällaisen paskan rakensit. Sama se on näyttelemisessä. On mukava kuulla myöhemmin, että ovat tyytyväisiä.

Paluu Siivottoman jutun äärelle on sikäli harvinainen tapaus, että Lehtinen ei yleensä uudelleen lämmittelyille lämpene.

Raidin paluulle Lehtinen sanoo ei.

– Meiltä on Piiraisen kanssa sitä pyydetty ja tarjottu asioita, joita ei edes kehtaa sanoa. Sanoin heti, ettei tehdä.

– Entisenä kymmenottelijana tiedän, että pitää osata lopettaa eikä jäädä kehäraakiksi. Raid oli hyvä juttu siinä ajassa sen aikaa, kun se oli. Ei sitä pidä raapia auki uudestaan, että ihmiset saisivat puheenaihetta.

– Miksi lähteä ronkkimaan vanhaa, kun siinä saattaa menettää sen hyvyyden. Ennemmin tehdään uusia juttuja, jotka saavat aikaan jotain hyvää. Olemme Piiraisen kanssa tästä yhtä mieltä ja pysymme kannassamme.

Yle satsasi sarjaan, jota tehtiin Lehtisen mukaan rauhassa ilman nykypäivän kiirettä.

– Oli aikaa harjoitella, juonia asioita ja saada huumori siihen mukaan.

Rikoskirjallisuus ja -sarjat ovat nykypäivän hittituotteita, joita puskee jokaisesta kustantamosta ja kaikilta kanavilta. Lehtinen ei ole niistä kiinnostunut.

– En seuraa telkkaria. On niin paljon muuta tekemistä ja ajattelemista. Ovet kiinni ja verstaalle touhuamaan. Meikäläinen katsoo korkeintaan uutiset, jos ei nukahda siihenkin.