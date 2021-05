40 vuotta täyttävä Heidi Sohlberg on käynyt läpi rintasyövän, äidin kuoleman ja avioeron – kertoo nyt avoimesti, miten hän selvisi kaikesta

– Menneisiin ikävuosiin mahtuu paljon käännekohtia, mutta päällimmäisenä on rakkauden tunne. Olen kiitollinen vastoinkäymisistäkin, Heidi Sohlberg sanoo.

On kulunut jo 20 vuotta siitä, kun jyväskyläläisestä Heidi Willmannista kruunattiin Suomen kaunein. Miss Suomi -tittelin myötä alkoi myös Heidin julkinen elämä, jota suomalaiset ovat vuosien varrella saaneet seurata lehtien palstoilta.

Kun 18. toukokuuta 40 vuotta täyttävä Heidi Sohlberg miettii menneitä vuosia, hän ei vaihtaisi niistä mitään pois. Ex-missin mielestä jokaisella tapahtumalla on ollut merkityksensä hänen omaan kehittymiseensä niin ihmisenä kuin naisena.

– Elämääni mahtuu paljon käännekohtia, ilonhetkiä ja rakkautta. Olen kiitollinen myös vastoinkäymisistä. Päivääkään en vaihtaisi pois, hän napauttaa.

Heidi on elämässään oppinut, että kaikella on tarkoituksensa. Hän uskookin tietävänsä, mistä puhuu.

– Onhan näiden vuosien aikana tullut koettua kaikenlaista. On nyt ehkä hyvä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea on tapahtunut, hän miettii.

Syntymäpäiviensä ja misseytensä tasavuosien ohessa Heidi voi omalla tavallaan muistaa myös syöpädiagnoosinsa merkkipäivää.

– Tämä vuosi on siinäkin mielessä merkityksellinen, että kesällä tulee kuluneeksi viisi vuotta rintasyöpädiagnoosistani, hän muistelee.

–Aikamoinen koronavuosi on ollut haasteineen, mutta kai siitäkin jotakin hyvää seuraa, positiivisesti aina ajatteleva Heidi Sohlberg sanoo.­

Heidin miettiessä 40-vuotismerkkipäiväänsä hän ihmettelee, mihin vuodet ovat vilahtaneet.

– Omista lapsistaan näkee, kuinka nopeasti aika rientää. Äsken tyttäreni olivat vielä ihan pieniä, 13-vuotiaan Josefinan ja 11-vuotiaan Sofian äiti hämmästelee.

Aviomiehestään Niklas Sohlbergista muutama vuosi sitten eronnut Heidi ei ole koskaan avannut julkisuudessa eron syitä, eikä tee sitä nytkään.

Hän kehuu ex-miestään hyväksi isäksi ja jopa kaverikseen. Sen verran Heidi paljastaa, että ero oli sovinnollinen. Ex-puolisot ovat myös hyvissä väleissä ja Heidi tulee toimeen myös Niklaksen uuden kumppanin kanssa.

– Huomasimme liitossamme, että saman katon alla asuu kaksi aikuista kaveria, eikä suhteemme toiminut enää pariskuntana. Välimme ovat hyvät ja jopa illallistamme tai ulkoilemme yhdessä, Heidi kertoo.

Kauniin ex-missin puheessa ei ole katkeruuden häivää. Hän tunnustaakin tehneensä jo vuosia sitten päätöksen, ettei suostu negatiiviseen ajatteluun. Heidin mielestä positiivinen elämänasenne kantaa ihmistä elämässä paremmin ja pidemmälle. Kun itse on hyvällä mielellä, ympäristökin voi paremmin.

– Ajattelen niin, että hyvä tulee hyvän luo, hän kiteyttää.

Elämänsä suurimman kasvunpaikan eteen Heidi sanoo joutuneensa 10-vuotiaana, kun hänen äitinsä menehtyi rintasyöpään 1991. Yhtäkkiä pieni tyttö alkoi yhdessä veljen ja isän kanssa huolehtia kodista. Kolmikko tsemppasi toisiaan suuressa surussaan, mutta samalla he ymmärsivät, että elämän on jatkuttava.

– Sieltä se itsenäistyminen, reippaus, positiivisuus sekä energisyys kumpuaa, hän uskoo ja kutsuu Juha-isäänsä sankarikseen.

– Olen aina saanut iskältä voimaa ja tukea kohtaamiin haasteisiini, hän kiittää.

–Haasteena näin korona-aikana on ollut tehdä lapsille kaksi lämmintä ateriaa päivässä ja pyytää heitä tunniksi ulkoilemaan, puhtaan ravinnon puolesta puhuva Heidi Sohlberg kertoo.­

Omanlaisensa koulun Heidi kävi misseyden myötä. Hän naurahtaakin, että maalaistyttö pystymetsästä olikin yhtäkkiä koko kansan omaisuutta.

– Kaikista kokemuksista, misseydestäkin, huolimatta myös lapseni ovat muokanneet minusta sen, kuka nyt olen. Ihminen on kokemustensa summa, hän miettii ja jatkaa:

– Meillä on tyttöjen kanssa hauskaa, olemme räväköitä naisia. Lasteni myötä olen oppinut, että elämässä on aina päällimmäisenä rakkaus omiin lapsiin, Heidi herkistyy.

Oman kiitoksensa nuoruusajastaan Heidi antaa rakkaalle Jouni-veljelleen.

– Hänellä on ollut kasvutarinassani suuri rooli ja hän on aina ollut, ja tulee aina olemaan, tärkeä osa elämääni. Siitä olen hänelle kiitollinen. Me myös tsemppaamme ja tuemme toisiamme elämän eri käänteissä, Heidi sanoo.

Vaikka Heidin äänensävy on positiivinen, hieman taustalla kuuluu kuitenkin epävarmuus. Se johtuu siitä, että koronan takia myös Heidillä, kuten monilla muilla, loppuivat pandemian alkuvaiheessa.

– Henkinen jaksamiseni on ollut koetuksella, mutta onnekseni joitakin töitä on viime vuoden aikana ollut ja nyt on alkanut tulla jo enemmän hommia. Minulla on kaikki hyvin, eikä talousahdinko ole päässyt kolkuttamaan ovelle, muun muassa juontokeikkoja tekevä Heidi kertoo.

–Olen kiitollinen siitä, että sain tehdä juontokeikkoja, vaikka minulla sytostaattihoidot olivat päällä. Nyt kun ajattelen, niin oli varmaan itsellenikin erikoista, kun esiinnyin kaljuna.­

Miettiessään menneitä vuosia Heidi sanoo, että tuskin hänen eteensä tulee enää yhtä kovaa paikkaa kuin rintasyöpädiagnoosin kuuleminen lääkäriltä.

– Kun katson aamuisin peiliin ja näen arven, se muistuttaa minua joka päivä syövästä. Olen päättänyt vakaasti, etten anna pelolle valtaa enkä murehdi liikoja. Lähden aamuisin liikkeelle siitä, että tästäkin päivästä tulee hyvä, hän filosofoi.

Heidi tietää, että jokaisen ihmisen elämään kuuluu niin hyviä kuin huonoja aikoja. Niistä on vain osattava ottaa opiksi.

– Toki saatuani diagnoosin mietin, kuolenko samanikäisenä kuin äitini. Muistan hyvin, että ensimmäinen tunteeni oli pelko, sen jälkeen tulivat viha, raivo, suru ja hämmennys.

Heidi kertoo tunteiden kuohunnan jälkeen nostaneensa päätään ja päättäneensä vastustaa kaikin mahdollisin keinoin syöpää.

– En halunnut jäädä apatiaan makaamaan, Heidi muistaa ja kiittää samalla häntä vuosien aikana tukeneita ystäviä, tuttuja ja tuntemattomia, lääkäreitä ja hoitajia.

Tällä hetkellä Heidi voi kaikin puolin hyvin. Elämä soljuu tyttärien kanssa eteenpäin, mutta uudelle rakkaudelle olisi jo tilaa.

– Olen ollut kolme vuotta yksin ja elänyt vakaata arkea lasten kanssa. Rakkaus saa tulla, mutta tiedän, ettei se etsimällä tule. Kaikelle on elämässä oma aikansa, hän päättää.