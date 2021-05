Mikko Koivu iski silmänsä virolaiskaunottareen hotellin aulassa ja hullaantui – tällainen oli unelmaliitto, jonka kulissit romahtivat ryminällä

Jääkiekkoilija Mikko Koivu iski silmänsä tummaan hotellityöntekijään ja pyysi tätä kahville. Treffeistä alkoi nopeasti edennyt rakkaustarina ja unelmaliitto, joka päättyi yli vuoden kestäneeseen oikeustaisteluun kahdella mantereella.

11. heinäkuuta 2014 Turun Mikaelinkirkossa vietettiin tunnelmallisia kesähäitä. NHL-tähti Mikko Koivu, 31, asteli alttarille yhdessä kihlattunsa Helena Kipperin, 28, kanssa, ja paikalla oli joukko Suomen tunnetuimpia jääkiekkoilijoita.

Koivun bestmanin virkaa toimitti isoveli Saku Koivu ja kutsuttujen joukossa olivat muun muassa kiekkotähdet Mikael Granlund, Nicklas Bäckström, Petteri Nummelin ja Tuomo Ruutu.

Polttareitaan Mikko Koivu oli juhlinut pari viikkoa aiemmin Uuno Turhapuroksi pukeutuneena. Juhlat paljastuivat julkisuuteen, kun innokkaat kiekkofanit tunnistivat Koivun ja pyysivät häntä yhteiskuviin.

Hääpäivänään tummahiuksinen Helena Kipper säteili valkoisessa, pitsillä koristellussa hääpuvussaan ja pitkässä hunnussaan. Romanttista hääjuhlaa vietettiin vihkimisen jälkeen Maskussa. Avioituessaan Helena Kipper otti puolisonsa sukunimen, ja ennen tärkeää päiväänsä pari allekirjoitti avioehdon.

Koivut olivat kihlautuneet vuotta aiemmin, heinäkuussa 2013. Tuolloin he odottivat jo esikoistaan.

– Mikko kosi, kun olin viimeisilläni raskaana. Minusta avioliitto oli luonnollinen jatke perheen perustamiselle, Helena Koivu kertoi Kaksplus-lehdelle vuonna 2014.

Esikoistytär Sofie syntyi syyskuussa 2013. Mikko Koivu oli mukana synnytyksessä ja jätti siksi väliin NHL-seuransa Minnesota Wildin harjoitusottelun. Lapsen syntymä oli huippukiekkoilijalle jännittävä hetki.

– Olin hermostunut, mutta se on varmaan luonnollista, Koivu kertoi IS:lle seuransa haastattelussa myöhemmin.

Koivujen rakkaustarina eteni alusta asti vauhdilla. Pari tapasi kaksi vuotta ennen esikoisensa syntymää hotellin vastaanotossa, jossa Helena oli töissä.

Virossa syntynyt Helena oli muuttanut alakouluikäisenä perheensä kanssa Suomeen, opiskellut myöhemmin merkonomiksi ja lähtenyt sitten Englantiin suorittamaan yliopisto-opintoja matkailualalla. Kesätyö hotellin respassa osoittautui hänelle koko elämän mullistaneeksi seikkailuksi.

Helena ja Mikko Koivu osallistuivat 100-vuotiasta Suomea juhlistaneeseen tapahtumaan Minneapolisissa syksyllä 2017.­

Helena kertoi Kaksplus-lehdelle 2014, että hotelliin saapui vieraaksi hänelle tuntematon mies. Myöhemmin mies väitti hukanneensa paitansa ja antoi Helenalle numeronsa, jotta tämä voisi soittaa, mikäli paita löytyisi. Samalla mies pyysi Helenaa kahville.

Helenalle valkeni miehen henkilöllisyys vasta, kun hänen työkaverinsa puuttui peliin. Työkaveri valisti Helenaa, että hän oli lähdössä kahville Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteenin ja menestyneen NHL-kiekkoilijan Mikko Koivun kanssa.

Helena häkeltyi niin, että meinasi perua koko tapaamisen. Häntä epäilyttivät treffit jääkiekkotähden kanssa. Lopulta hän kuitenkin uskaltautui tapaamiseen, ja parin välillä alkoi kipinöidä välittömästi.

– Vaikka olemme Mikon kanssa erilaisista lähtökohdista, meillä oli hyvin samanlaiset, perhekeskeiset arvot. Ensimmäisillä treffeillä ajattelin, että aivan kuin olisin tuntenut tämän miehen aina. Muutaman viikon kuluttua tiesin, että halusin viettää hänen kanssaan loppuelämäni, Helena kertoi Kaksplus-lehdelle.

Myöhemmin selvisi, että Mikko Koivu oli sepittänyt tarinan kadonneesta paidastaan saadakseen tekosyyn lähestyä hänen katseensa vanginnutta Helenaa.

Mikko Koivu pelasi Minnesota Wildin NHL-joukkueessa 15 vuoden ajan. Helena muutti miehensä perässä Yhdysvaltoihin.­

Ennen Mikon tapaamista Helena ei ollut koskaan ajatellut lähtevänsä lätkävaimoksi Yhdysvaltoihin. Niin kuitenkin kävi, kun hän muutti kahdeksan vuotta sitten Mikon työn perässä Minnesotan osavaltiossa sijaitsevaan Edinan pikkukaupunkiin.

Mikko Koivu pelasi Minnesota Wildin NHL-joukkueessa vuosina 2005–2020. Hän ja Helena hankkivat yhdessä Edinassa sijaitsevalta idylliseltä pientaloalueelta kauniin omakotitalon. Parin uusi koti sijaitsi lähellä sekä Minneapolista että Saint Paulia, jossa Mikko kiekkoili.

Alku uudessa maassa oli vaikea. Helenasta tuli Yhdysvaltoihin muuton myötä kotiäiti, joka hoiti perheen ja kodin samalla, kun Mikko pelasi ympäri Pohjois-Amerikkaa.

Helena kertoi Kaksplus-lehdelle, ettei hän tuntenut ketään, eikä tukiverkkoja ollut. Puolisoltaan hän sai kaiken mahdollisen tuen.

– Mikko on kotona ollessaan omistautuva isä. Ja kyllä hän osaa tehdä kotitöitä ja pestä pyykkinsä. Joskus hän hemmottelee minua tekemällä illallisen, jonka nautimme Sofien mentyä nukkumaan, Helena kertoi lehdelle.

Mikko Koivu voitti MM-kultaa Bratislavassa vuonna 2011. Seuraavana kesänä hän iski silmänsä hotellin vastaanotossa työskennelleeseen virolaiseen Helenaan ja pyysi tätä kahville.­

Mikko Koivu ja Helena Koivu nähtiin yhdessä julkisuudessa vain hyvin harvoin. Keväällä 2016 he palasivat yhdessä jääkiekon MM-turnauksesta Moskovasta. Helena oli kotiäitinä Mikon uran ajan.­

Parille syntyi keväällä 2015 toinen lapsi Kasper. Samalla Helenan arki Yhdysvalloissa oli alkanut luistaa, hän oli löytänyt ystäviä ja kotiutunut maahan. Mikko Koivu puolestaan jatkoi rakastettuna Minnesota Wildin kapteenina.

Sitten alkoivat ongelmat. Helena paljasti viime vuonna Me Naisille, että hän sai kuulla ikäviä huhuja miehestään odottaessaan parin kolmatta lasta, syksyllä 2018 syntynyttä Oskaria.

– Sydämeni meni palasiksi, Helena sanoi lehdelle elokuussa.

Helena vahvisti Me Naisille, että parin avioliitto ajautui kriisiin Mikon uskottomuuden vuoksi.

Unelmaliitto mureni lopulta alle kuudessa vuodessa, kun Mikko Koivu haki avioeroa Suomessa 4. helmikuuta 2020. Pari päivää myöhemmin Helena jätti oman avioerohakemuksensa Minnesotassa. Alkoi pitkä oikeusprosessi, joka äityi rumaksi riidaksi kahdella eri mantereella.

Koivujen eroriidan keskiössä ovat muun muassa erilaiset rahalliset vaatimukset ja kiista siitä, missä maassa eroasiaa tulisi käsitellä.

– Haluaisin päästä elämässä jo eteenpäin ja toivoisin, että lasten ei tarvitsisi kärsiä enempää, Helena kommentoi riitaisaa oikeuskäsittelyä tällä viikolla Me Naisille.

Julkisista asiakirjoista paljastuu, että oikeudessa on selvitetty muun muassa sitä, saatiinko eropaperit toimitettua Mikko Koivulle lain vaatimalla tavalla ja tulisiko eron käsittely siirtää Suomeen. Mikko Koivu on vaatinut asian siirtämistä suomalaisiin oikeusasteisiin, mutta asiaa käsitellään tällä hetkellä Minnesotan osavaltion korkeimmassa oikeudessa.

Helena Koivu on kertonut Yhdysvalloissa oikeudelle, että hänet painostettiin tekemään avioehto. Hän on vaatinut rahaa ex-puolisoltaan, muun muassa noin 16 500 euron kuukausittaista maksua kodin ylläpitämiseen ja lasten menoihin. Lisäksi hän on pyytänyt oikeudessa Mikko Koivulta noin 41 000 euroa oikeuskuluihin. Mikko Koivu vastusti vaatimusta, sillä hänen mukaansa Helena oli nostanut parin yhteiseltä tililtä 165 000 euroa.

Helena kertoi Me Naisille tällä viikolla, ettei hän haluaisi käyttää enempää aikaa tai rahaa oikeuskäsittelyyn.

– Minulla on asianajajien palkkiota rästissä lähes 150 000 dollaria ja olin Mikon uran ajan kotiäiti, hän sanoi.

Mikko Koivu tienasi Capfriendly-sivuston mukaan NHL-urallaan 70,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 58 miljoonaa euroa.

Koivut jääkiekkoilija Mikael Grandlundin häissä kesällä 2019. Pari haki avioeroa vain runsas puoli vuotta myöhemmin.­

Minnesotassa käytävän oikeuskäsittelyn lisäksi Turun käräjäoikeudessa on kesken prosessi, jossa käsitellään Koivujen kolmen lapsen asumisjärjestelyjä.

Mikko Koivu on kertonut oikeudessa aikovansa muuttaa Suomeen tämän vuoden aikana. Koivun mukaan sekä hänen että muun perheen oli koko ajan tarkoitus palata Suomeen hänen NHL-uransa jälkeen. Hän ilmoitti kiekkouransa päättymisestä helmikuussa. Toukokuussa Koivu aloittaa C Moren asiantuntijana jääkiekon MM-kisoissa.

Helena Koivu puolestaan sanoi viime elokuussa Me Naisille, että hän haluaisi pysytellä parin lasten kanssa Yhdysvalloissa. Hän asuu edelleen Minnesotassa.

– Tuntuisi haikealta muuttaa pois tästä kodista, johon lapset ovat syntyneet. Täällä heillä on myös kaverit ja harrastukset, Helena sanoi Me Naisille.

Koivut yhdessä NHL Awards -gaalassa Las Vegasissa kesällä 2017.­

Helena Koivu on kertonut haastatteluissa, ettei kiekkovaimon elämä ole samppanjan lipittämistä hienoissa puitteissa. Hänen kaikki aikanasa meni perheen kolmen lapsen hoitamiseen. Kuvassa Koivujen kanssa Emmi ja Mikael Granlund.­

Mikko Koivu ei ole kommentoinut erosotkuaan julkisuudessa. Hän pysyi myös avioliittonsa ajan hyvin vaitonaisena yksityiselämästään ja kommentoi mediassa lähinnä lastensa syntymiä.

Helena Koivun mukaan avioliiton kariutuminen oli pettymys. Hän kertoi Me Naisille, että hakeutui eron jälkeen terapiaan, alkoi käydä kotinsa läheisessä kirkossa jumalanpalveluksissa ja ryhtyi pitämään parempaa huolta itsestään.

– En tietenkään ikinä naimisiin mennessäni osannut ajatella, että kävisi näin. Mutta voin itse valita, jäänkö suruun vellomaan vai menenkö eteenpäin, Helena sanoi Me Naisille elokuussa.