Vaasalainen rehtori sai tarpeekseen korona-ajasta ja pyysi lukioon reteästi keikalle Paula Vesalan – lopputulos yllätti kaikki

Lukiolaiset saivat vaikean vuoden jälkeen ikimuistoisen vanhojentanssitapahtuman.

Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin toisen vuoden opiskelijat tanssivat keskiviikkoiltana Vaasan jäähallilla helmikuulta toukokuulle lykättyjä vanhojentansseja.

Ilta huipentui upeaan yllätykseen: artisti Vesala marssi lavalle äimistyneiden lukiolaisten eteen ja veti heille keikan.

Aiheesta uutisoi ensin Ilkka-Pohjalainen.

– Onpa ihanaa olla täällä, tää on kunnon kevätjuhla, Vesala sanoi mikrofoniin lehden mukaan.

Artisti aloitti keikan kappaleellaan Kuningas ja siirtyi sen jälkeen esittämään suosittua Tytöt ei soita kitaraa -kappalettaan.

Selaa kuvia painamalla nuolta yllä näkyvästä upotuksesta.

Lukion rehtori Jaakko Perttu kertoo IS:lle, miten vaasalaislukio onnistui saamaan yhden Suomen suosituimpiin keikka-artisteihin lukeutuvan tähden esiintymään heidän juhlaansa, ja vieläpä korona-aikana.

Pohdinta alkoi, kun tansseista vastaava liikunnanopettaja lähestyi rehtoria ja sanoi, että olisi kivaa järjestää nuorille jotain aivan erityistä. Ikäryhmä oli viettänyt valtaosan lukioajastaan etäopintojen parissa kotioloissa koronan takia. Lukion henkilökuntaa harmitti oppilaiden puolesta korona-aika.

– Ensin ajattelimme oman koulumme abiturienttien poikakuoroa, joka on ollut kovasti tykätty. Se on hyviä fiiliksiä herättävä joukko, joka on esityksillään monesti ilahduttanut meitä.

Sitten selvisi, että kuoron jäseniä olisi ollut vaikea saada kokoon. Kevään abiturientit kun olivat jo ehtineet hajaantua kirjoitusten jälkeen kukin tahoilleen pääsykokeisiin lukemisten ja kesätöiden pariin.

– Lähdettiin ajattelemaan isosti opettajien kanssa, että kuka artisti meille voisi tulla esiintymään. Nythän on ollut paljon juttuja siitä, että tapahtuma-ala on vaikeuksissa, Perttu sanoo.

Ensin Perttu kysyi esiintyjäksi Lauri Tähkää, jonka musiikkia vanhojentansseissa oli muutenkin tarkoitus soittaa.

– Laitoin Lauri Tähkän agentuurille viestiä, mutta sieltä tuli vastaus, että keikka ei sovi hänelle.

Kun opettajat ja rehtori pohtivat vaihtoehtoja yhdessä, esiin nousi Vesalan nimi.

– Laitoin sähköpostin Vesalan edustajalle, ja sieltä tulikin vastaus, että kyllä tämä sopii.

Rehtori iloitsee, että tällä lyötiin ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

– Saatiin meidän nuorille tämmöinen yllätysnumero ja myöskin tapahtuma-alalle töitä.

– Tämä vuosi on ollut meille kaikille ankea, mutta aivan erityisesti näille nuorille. Nuorilla on kova tarve kokea uusia asioita yhdessä ja ylipäätään olla yhdessä. Toivottavasti tällä saatiin positiivinen päätös rankalle vuodelle.

Vesala IS:n kuvauksissa vuonna 2019.­

Vesala on yksi Suomen halutuimpia keikka-artisteja. Hän on esiintynyt sooloartistiuransa aikana jo useana vuotena Suomen isoimmilla kesäfestareilla.

Muun muassa IS selvitti vuonna 2016 suosituimpien artistien keikkapalkkioita. Tuolloin selvisi, että suomalaisartistien keikkapalkkiot lähtevät useasta tuhannesta eurosta ja voivat olla jopa useita kymmeniä tuhansia euroja.

Rehtori ei paljasta Vesalan pyytämää tarkkaa summaa, mutta myöntää, että lasku ei ollut pieni.

– Hintaa oli tosiaan jonkin verran, Perttu sanoo.

– Alussa totesimme, että onhan se kova hinta. Pohdin, että miten taloutemme kestää sen. Saimme sitten onneksi yksityiseltä taholta lahjoituksen, että meidän ei tarvinnut sitä sen enempää pohtia.

Pertun mukaan lahjoituksen tekijän motiivi oli nuorten hyvinvointi.

Vaasan yhteislyseon lukiossa on yhteensä noin 860 oppilasta ja vanhojentansseissa tanssijoita oli peräti 300.

Tanssien järjestäminen oli pitkään vaakalaudalla koronarajoitusten takia, mutta lopulta kaikki palaset osuivat kohdalleen. Viranomaiset näyttivät koulun tilaisuudelle vihreää valoa. Pertun mukaan asia varmistettiin kirjallisesti hyvissä ajoin.

Koulun muut opiskelijat ja vanhemmat saivat seurata keikkaa Wilma-palvelussa suorana lähetyksenä. Rehtorin mukaan hänen puhelimeensa on tulvinut valtavasti kiitosviestejä hyvän mielen tapahtuman järjestämisestä.

Paras kiitos tuli kuitenkin sillä hetkellä, kun Vesala asteli hallissa lavalle, nuoret tanssijat näkivät yllätyksen ja alkoivat innoissaan taputtaa ja tanssia.

– Kyllä siinä naamat vähän venähti, kun artisti käveli heidän eteensä, rehtori naurahtaa.

IS tavoitti Vesalan edustajan, mutta Vesala ei halunnut kommentoida keikkaa.