Muistatko Linnan juhlien jatkoilla rintansa paljastaneet aktivistit? Kertovat nyt Ylellä tempauksensa karuista seurauksista

Yle Perjantai -ohjelmassa kysytään tänään kenen tissit saavat näkyä?

Perjantai-lähetyksessä Sean Ricksin vieraina ovat tuore Diili-voittaja Sointu Borg sekä aktivistit Sandra Marins ja Säde Vallarén.

Itseään tissi-aktivisteiksi tituleeraavat Marins ja Vallarén kertovat ohjelmassa saavansa suoranaisia vihaviestivyöryjä aktivisminsa vuoksi.

He saivat ensimmäiset tappouhkaukset järjestettyään tissiflashmobin Helsingin Hietaniemen uimarannalla kesällä 2019.

Tissiflashmob Hietaniemen uimarannalla.­

Tuolloin he kertoivat IS:lle, että naisten rintojen seksualisointi on yksi keino hallita naisoletettuja ja näiden kehoja.

– Jos me kokisimme, että miehissä on jokin eroottinen osa, emme käskisi heitä peittämään sitä, Vallarén totesi kaksi vuotta sitten.

Aktivistikaksikko uskoo, että rinnat ovat symboli kaikelle epätasa-arvolle.

– Tavoitteemme on, että jokainen saisi itse valita onko ilman yläosaa tai näkyykö nänni. Sitten, kun se ei enää kauhistuta, voidaan siirtyä eteenpäin kitkemään epätasa-arvoa, he muotoilevat.

Kun Marins saman vuoden itsenäisyyspäivänä näytti nänninsä suorassa lähetyksessä Linnan jatkoilla Ylen tv-kameralle, pelkästään tappouhkauksia tuli tuhat.

Marins ja Vallarén kertoivat halunneensa herättää keskustelua tasa-arvoisuudesta.

– Meidän mielestä se, että naisten kehoja hallitaan on ihan suoraan yhteydessä siihen, miten naisten kehoja muutenkin hallitaan ja meidän mielestä tissien pitäisi olla ok – no, ei ehkä Linnan juhlissa, mutta välillä pitää vähän shokeerata, Vallarén perusteli Twitterissä Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersonin julkaisemalla videolla.

He korostivat tempauksen olleen suunniteltu.

Marins ja Vallarén ovat perustaneet feministisen aktivistiryhmä Culth Cuntin. Sen tavoitteena on murskata kapitalismi ja patriarkaatti. Seuraavana oli vuorossa Naisviha näkyväksi -kampanja.

– Nänni on kaikki. Me teemme työtä laajalla skaalalla, mutta tissi on se joka kiinnostaa. Mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta? kysyvät aktivistit.

Yle Perjantai: Kenen tissit saavat näkyä?

Suora lähetys Yle Areenassa perjantaina 14.5. klo 16.30 ja Yle TV1:ssä samana iltana klo 21.05.