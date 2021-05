Mikko ja Helena Koivu ovat riidelleet avioerostaan kahdella eri mantereella jo vuoden – tästä kaikessa on kyse

Mikko ja Helena Koivun avioeroa on puitu oikeudessa sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

Uransa viime talvena päättänyt NHL-tähti ja entinen Leijona-kapteeni Mikko Koivu on ajautunut lihavaan avioeroriitaan vaimonsa Helena Koivun kanssa.

Kiistasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Eri oikeusasteiden julkiset asiakirjat Suomesta ja Yhdysvalloista antavat kuvaa siitä, miten häijyksi riita on äitynyt. Mikko Koivu haki yksin avioeroa Suomessa helmikuussa 2020 ja Helena Koivu jätti oman avioerohakemuksensa Minnesotassa muutamaa päivää myöhemmin.

Osapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä elatusmaksuista, lasten tapaamisoikeuksista ja siitä, pitääkö heidän aivoeroaan käsitellä oikeudessa Yhdysvalloissa vai Suomessa.

Yksi riidan absurdi yksityiskohta käy ilmi Minnesotan osavaltion valitustuomioistuimen julkaisemasta ääninauhasta, missä osapuolten asianajajat väittelevät 39 minuutin ajan muun muassa siitä, miten Helena Koivun edustaja on toimittanut avioeropaperit Mikko Koivulle.

Mikko ja Helena Koivu edustivat yhdessä Minneapolisissa vuonna 2017, kun kaupungissa juhlistettiin satavuotiasta Suomea.­

Helenan asianajaja väittää, että Mikko Koivu olisi vältellyt haastepaperien vastaanottamista, mikä johti siihen, että heidän edustajansa osti lipun Koivun edustaman Minnesota Wildin kotiotteluun ja heitti paperit Koivulle, kun tämä oli poistumassa kaukalosta pukusuojaan kesken ottelun.

– Kun olin poistumassa jäältä fanien ympäröimänä, kuulin jonkun huutavan, että ”sinut on haastettu” ja näin papereiden putoavan käytävän lattialle. En saanut katsekontaktia huutaneeseen henkilöön ja koska tunnelissa oli niin paljon ihmisiä, en tiennyt, kuka heistä huusi tai pudotti paperit. Turvamies kiirehti paikalle hakemaan paperit, sillä ihmiset eivät saa heitellä tavaroita pelaajia päin. Pysähdyin kysyäkseni turvamieheltä, mitä ne olivat ja hän kertoi niiden olleen avioeropaperit. Turvamies toimitti paperit joukkueen henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle ja hän säilytti niitä pelin päättymiseen asti, Mikko Koivu kertoi tilanteesta oikeuden asiakirjojen mukaan.

Yksi kiistanalaisista yksityiskohdista koskee katsekontaktia. Mikon mukaan hän ei saanut tapahtumahetkellä katsekontaktia Helenan edustajaan, mikä Yhdysvalloissa on vaatimuksena sille, että haastehakemus voitaneen katsoa toimitetuksi asianmukaisesti.

Helenan asianajajan mukaan haasteen heittänyt henkilö kuitenkin sai haastehakemusta toimittaessaan katsekontaktin Mikko Koivuun. Lisäksi hänen mukaansa Mikko yritti toistuvasti vältellä haastehakemuksen vastaanottamista, myös jääkiekko-ottelussa, jossa paperit lopulta Mikolle toimitettiin.

– Hänen edustajalleen lähetettiin kaksi kirjettä. Herra Koivu tiesi, että haastehakemusta yritetään toimittaa hänelle henkilökohtaisesti. Hän tiesi, että hänen haluttiin allekirjoittavan paperit, mutta hän sanoi olleensa liian kiireinen. Otimme sen merkkinä siitä, että hän yrittää vältellä haastehakemuksen vastaanottamista, Helenan asianajaja perusteli päätöstään toimittaa haastehakemus Koivulle kesken ottelun.

Koivuilla on ollut eriäviä näkemyksiä muun muassa elatusmaksuista ja lasten tapaamisoikeuksista.­

Osapuolilla on erimielisyyksiä myös siitä, kuuluuko heidän eroaan käsitellä Yhdysvalloissa vaiko Suomessa. Minnesotan osavaltion valitustuomioistuin päätyi toteamaan, että vaikka pariskunta on mennyt naimisiin Suomessa ja heidän avioehtonsa on rekisteröity Suomeen, on heidän elämästään niin merkittävä osa ollut Yhdysvalloissa, että asiaa voidaan käsitellä oikeudessa Yhdysvalloissa. Mikko Koivu on vaatinut asian siirtämistä suomalaisiin oikeusasteisiin. Helena Koivu on Yhdysvaloissa kertonut oikeudelle, että hänet painostettiin tekemään avioehto.

Prosessi on tällä hetkellä Minnesotan osavaltion korkeimmassa oikeudessa.

Alkuperäisessä vaatimuksessaan Helena Koivu vaati, että Mikko Koivu maksaa kuukausittain 20 000 dollaria (noin 16500 euroa), joita on tarkoitus käyttää kodin ylläpitoon ja lasten menoihin. Oikeudessa päädyttiin siihen, että Koivu maksaa toistaiseksi juoksevat kulut ja lasten elämiseen vaadittavat kulut sekä Helena Koivun luottokorttilaskut, jotka ovat enimmillään 15 000 dollaria (12 400 euroa).

Helena Koivu pyysi oikeudessa mieheltään myös 50 000 dollaria (41 300 euroa) oikeuskuluihin, mitä Mikko Koivu vastusti, koska hänen mukaansa Helena oli nostanut pariskunnan yhteiseltä tililtä 200 000 dollaria (165 000 euroa). Oikeus päätti, että Helenan pitää selvittää mihin 200 000 dollaria on mennyt ja sen jälkeen voidaan ratkaista, onko tarvetta kustantaa lisää oikeudenkäyntikuluja.

Mikko Koivu tienasi NHL-urallaan Capfriendly-sivuston mukaan 70,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli 58 miljoonaa euroa.

Turun käräjäoikeudessa on kesken prosessi missä käsitellään pariskunnan kolmen lapsen asumisjärjestelyjä. Asiassa on pidetty asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu, mikä ei ole päätynyt ratkaisuun. Osapuolet eivät ole päässeet sopuun, koska on muun muassa epäselvää missä maassa eri osapuolet aikovat jatkossa asua ja miten se vaikuttaa asumisjärjestelyihin. Prosessia on pitkittänyt myös se, että Helena Koivu on vaihtanut Suomessa asioitaan hoitavaa asianajajaa kesken prosessin.

Osapuolilla on erimielisyyksiä myös siitä, kuuluuko heidän eroaan käsitellä Yhdysvalloissa vaiko Suomessa. Kuva vuodelta 2016.­

Helena Koivu kertoi keskiviikkona MeNaisissa olevansa päällisin puolin tyytyväinen minnesotalaisen alioikeuden päätökseen.

– Haluaisin päästä elämässä jo eteenpäin ja toivoisin, että lasten ei tarvitsisi kärsiä enempää, Helena kertoi puhelimitse Minnesotasta.

– En halua kommentoida tällä hetkellä enempää keskeneräistä juttua, mutta toivoisin, että vastapuoli noudattaisi oikeuden määräystä, eikä käyttäisi aikaa ja rahaa käsittelyn tahalliseen pitkittämiseen.

– Minulla on asianajajien palkkiota rästissä lähes 150 000 dollaria (124 000 euroa) ja olin Mikon uran ajan kotiäiti.

Mikko Koivu on oikeudessa kertonut aikeestaan muuttaa vuoden 2021 aikana pysyvästi Suomeen. Helena kertoi MeNaisille aikovansa jäädä tässä kohtaa Minnesotaan, missä hänellä on myös oma kauneusalan yrityksensä. Hän on kertonut pariskunnan eron syyksi Mikon uskottomuuden.

Mikko Koivu ja virolaissyntyinen Helena Kipper avioituivat 2014. Pariskunnalla on kolme lasta. 38-vuotias Koivu pelasi urallaan 1035 NHL:n runkosarjaottelua, joista valtaosan Minnesota Wildin paidassa. Koivu teki ennen tätä kautta sopimuksen Columbus Blue Jacketsin kanssa, mutta pelasi lopulta vain seitsemän ottelua ennen kuin ilmoitti lopettavansa uransa.

Leijonissa Koivu voitti yhden miesten maailmanmestaruuden, kaksi MM-hopeaa ja kaksi MM-pronssia, olympialaisissa hän voitti yhden hopean ja yhden pronssin. Hänet muistetaan parhaiten Leijonien vuoden 2011 maailmanmestarijoukkueen kapteenina.

Koivu on MTV:n ja C Moren tv-lähetysten asiantuntijana ensi viikolla alkavissa jääkiekon miesten MM-kisoissa.