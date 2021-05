Oskari, 40, avioitui Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta kaikki meni täysin pieleen – kertoo nyt podcastissa, miten rakastettua sarjaa oikeasti tehdään

Oskari avaa Realityrakkautta-podcastissa muun muassa Ensitreffit alttarilla -ohjelman monivaiheista hakuprosessia.

MTV:n Ensitreffit alttarilla -ohjelma on vuosi toisensa jälkeen onnistunut poikimaan paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla. Ihmiset miettivät usein esimerkiksi sitä, miksi kukin ihminen on asiantuntijoiden toimesta valittu mukaan ohjelmaan. Ohjelman monivaiheisesta hakuprosessista on kuitenkin aina vaiettu julkisuudessa.

Uudessa Realityrakkautta-podcastin jaksossa ohjelman kuudennella kaudella nähty Oskari, 40, kuitenkin avaa sitä, mitä ohjelmaan pääseminen vaatii ja mitä kaikkea kyseiset testit pitävät sisällään. Oskari kertoo, että hakuprosessi kesti kokonaisuudessaan todella pitkään ja se piti sisällään lukuisia erilaisia vaiheita ja testejä.

– Ne kesti todella kauan. Musta tuntuu, ettei ne meinanneet loppua ikinä. Ne kesti yli puoli vuotta kaiken kaikkiaan. Välillä nauhoitettiin kotona, välillä käytiin paikan päällä tekemässä jotakin testejä. Meitä saattoi olla todella isokin porukka samaan aikaan tekemässä niitä testejä. Niitä oli todella paljon ja jokaisen testin jälkeen joku näistä asiantuntijoista haastatteli ja kyseli niiden tulosten perusteella, Oskari selittää podcastissa.

– Mutta kyllä siellä käydään koko se elämänkaari läpi. Huippukohdat, hankalimmat kohdat, kaikki mahdolliset isoimmat pettymykset ja se, mihin sun entiset parisuhteet on kariutuneet, Oskari kertoo.

Voit kuunnella jakson alta.

– Se oli semmoinen pienryhmän, että kokoonnuttiin. Mutta kyllä se jäi sen jälkeen, että enemmänkin siinä meni jonkun verran aikaa jopa. Että jäi vähän tyhjän päälle. Ja sitten tuli, että videoi vähän ja kerro vähän tunnelmia. Että ehkä se oli se viimeinen testi kyllä. Sen viimeisen kuukauden ajan kysyttiin koko ajan sitä, että mikä motivaatio, kerro vähän mitä tunnelmia, videoi itseäsi, Oskari muistelee.

Oskarin mukaan huonolla itsetunnolla varustetun ihmisen ei tulisi lähteä mukaan Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan.­

Oskarin ja hänelle puolisoksi valikoituneen Heidin alamäki alkoi jo heti häiden jälkeen. Tuolloin katsojat kiinnittivät paljon huomiota Heidin epävarmuuteen ja itsetunto-ongelmiin. Oskari ja podcastia juontava Katri Utula pohtivatkin, voiko huonoa itsetuntoa piilotella ohjelmaan osallistumiseen vaadittavissa testeissä ja voiko niissä ylipäätään huijata.

– Huijaako joku tahallaan, tarkoituksella? Ei välttämättä. Mutta se motiivi ja halu on voinut olla niin kova, että se sumenee jo itseltäkin, että mitä minä oikeasti olen, kun halutaan niin kovasti olla jotakin. Kyllähän sä pystyt feikkaamaan kuukauden tai kaksi, mutta koitappa tehdä sitä vuoden verran, Oskari nauraa.

Paljon on puhuttu myös siitä kuinka suuri merkitys ulkonäöllä on Ensitreffit alttarilla -ohjelman kaltaisessa formaatissa. Oskari kertoo podcastissa, että osallistujat saavat kyllä nähdä potentiaalisia puolisoita ja arvostella heidän kuviaan plussilla ja miinuksilla.

– Siinä on kasvokuvia ja kokovartalokuvia. Siinä on tosi iso kavalkadi niitä. Jos siellä olikin se tuleva puoliso matkassa, niin ihan mahdotonta muistaa. Siinä enemmänkin on se, että ne on sellaisia klassisia vartalotyyppejä esimerkiksi. Laihasta ihan pyöreeseen, kyllä ne on sellaisia klassisia, Oskari avaa prosessia.

Oskari avioitui ohjelmassa espoolaisen Heidin kanssa.­

Viime aikoina myös erilaisten tosi-tv-ohjelmien osallistujasopimukset ovat olleet tapetilla. Oskari avaakin podcastissa hieman sitä, mitä Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistujat lupaavat sopimuksen allekirjoittaessaan.

– En mä sitä sopimuksen kirjallista sisältöä pilkulleen muista, mutta henki on käytännössä se, että niin kauan kuin ohjelma tulee, ei puhuta suoraan minnekään. Mutta sitten kun ohjelma on tullut, on huomattavasti vapaampaa. Tietenkään mihinkään tuotannollisiin yksityiskohtiin ei ole järkevää mennä, Oskari miettii.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kuudennella kaudella seurattiin siis Heidin ja Oskarin myrskyistä taivalta. Häämatkalla alkaneet vaikeudet jatkuivat ja lopullisesti parin sukset menivät ristiin yhdessä vietetyn juhannuksen jälkeen, kun Heidi sai kuulla Oskarin osallistuneen muutama vuosi sitten Napakymppiin. Pari ajautui pattitilanteeseen ja asiasta keskustelu ei edennyt minnekään.

Tuolloin keskustelupalstoilla puitiin paljon sitä, miksei pari puhunut asioista keskenään. Moni myös pohti, miksei pari hakenut asiantuntijoilta apua. Oskari kuitenkin huomauttaa podcastissa, että asiantuntijoille sai aina soittaa – vaikka kesken kuvausten.

– Asiantuntijat ja tuotannon tuki on käytettävissä joka ikisessä vaiheessa. Jokaisessa vaiheessa myös muistutettiin, että älä mene lukemaan mitään kirjoituksia ja jos menet, niin ota heti heihin yhteyttä. Se tehtiin selväksi, että he ovat langan päässä ja tuotannon saa koska vaan kiinni, Oskari kertoo.

Oskari elää nykyään onnellisesti parisuhteessa.­

Oskari myös muistuttaa, että Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa kuvataan kymmeniä tunteja viikossa jokaista pariskuntaa kohden. Kamerat ovat kiinni ainoastaan öisin sekä myöhään illalla. Sen vuoksi jokaista hänen ja Heidin välistä keskustelua ei nähty myöskään televisiossa, jossa jokaiseen jaksoon päätyi vain murto-osa pariskuntien yhdessä viettämästä ajasta.

– Syvimmät tuntemukset ja keskustelut jätimme kahdenkeskiseen keskusteluun. Me ei keskusteltu niitä kameroiden läsnä ollessa. Me keskusteltiin kahden kesken miten ihmiset muutenkin keskustelee tällaiset, Oskari selittää.

Oskari kertoi ohjelman jälkeen Ilta-Sanomille saaneensa sosiaalisen median kautta roimasti viestejä naisilta. Yksi viesteistä kiinnitti miehen huomion ja hän elää nykyään onnellisesti parisuhteessa. Sen sijaan välit Heidiin olivat ainakin tuolloin edelleen täysin poikki.

Realityrakkautta-podcast kuunneltavissa Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.