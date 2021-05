Ilari Peltolasta tuli legendaarisen bändin keulakuva, mutta menestystä varjosti karmaiseva tieto – lääkärin synkkä ennuste kävi toteen 30-vuotiaana

Legendaarisen Smack-yhtyeen solisti Claude eli Ilari Peltola kärsi synnynnäisestä sydänviasta. Uusi kirja kertoo yhtyeen ja laulajan tarinan.

Smack-yhtyeen laulaja Claude, oikealta nimeltään Ilari Peltola, sai 16-vuotiaana lohduttoman diagnoosin: elinaikaa on noin 30-vuotiaaksi. Syy: synnynnäinen sydänvika.

Valitettavasti lääkärien ennuste piti paikkansa: Peltola kuoli 22. syyskuuta 1996. Hän oli täyttänyt 30 vuotta vain kaksi kuukautta aikaisemmin.

Solistin tuska lyhyeksi jäävästä elämästä leimasi yksityishenkilö Peltolan arkea ja rocklaulaja Clauden valintoja – ja vaikutti Smack-yhtyeen uraan Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Tämä kaikki ja paljon muuta selviää toimittaja-muusikko Jarkko Jokelaisen kirjasta Smack – Kuolemaantuomitun laulu (Like).

Kirja on historiateos Smackin ja monen muun suomalaisen yhtyeen pyrkimisestä kansainvälisille markkinoille 1980-luvulla. Moni bändi matkusti Los Angelesiin menestyksen toivossa – ja yhtä moni joutui pettymään.

Kirja on myös koskettava tarina Clauden ja Smackin alkuperäisen basistin Cherin eli Simo Martinin ystävyydestä, joka alkoi hiekkalaatikolta ja kesti Clauden kuolemaan saakka.

Laulaja Claude menehtyi traagisen diagnoosin jälkeen 30-vuotiaana.­

Clauden ja Cherin vanhemmat olivat ystäviä, ja heidän lapsistaan tuli kuin veljiä. Oli sarjakuvien aika, oli mielikuvitusleikkien aika – ja tuli punk-innostus, bändihaaveet sekä jaettu ulkopuolisuuden tunne erilaisena nuorena: 1980-luvun alkuvuosina persoonallisesti hiuksiaan värjääviä ja meikkaavia nuoria ei ollut paljon.

– Halusin näyttää Sophia Lorenilta, Cheri muistelee nyt IS:lle.

Kouluaikana se aiheutti kiusaamista, mutta kun Smack löi läpi, teinityttöfanit kysyivät Cheriltä meikkausvinkkejä. Kun Claude sai lohduttoman diagnoosin sydänleikkauksen jälkeen, hänen koulunkäynti-intonsa lopahti.

– Ehkä hän ei enää halunnut käyttää aikaa opiskelemiseen, Cheri arvelee.

Cheri itse oli selvittänyt yläasteen ysiä hipovalla keskiarvolla. Tähtäimessä oli arkkitehdin tutkinto. Hän jopa harrasti talojen piirtämistä ja suunnittelua.

Mutta sitten alkoivat rokkitouhut. Syntyi Smack, ja lukio jäi kesken.

Smack vuonna 1983: Manchuria, Kartsa, Juki, Claude ja Cheri.­

Nuori bändi herätti huomiota, ensin Suomessa. Viisi epäsiistin coolia pitkätukkaa nahkarotseissaan soitti tiukkaa, punk-pohjaista katurokkia. Sen juuret olivat kuuluvasti Iggy Pop & Stoogesissa varsinkin ensilevyllä Smack On You.

Bändi keikkaili Suomessa kovaan tahtiin. 1980-luvulla bändit eivät tehneet kiertueita, vaan esiintymisiä tanssilavoilla, ravintoloissa ja rokkiklubeilla oli tarjolla melkein joka päiväksi.

Vaikka Smack esitti biisinsä englanniksi ja sen musiikki muuttui kehittyessään enemmän blues-pohjaisen rock`n`rollin suurbändejä, vaikkapa Rolling Stonesia muistuttavaksi kuin iskelmälliseksi suomirockiksi, Smack onnistui nousemaan vuosikymmenen puolivälin jälkeen maan suosituimpien esiintyjien joukkoon.

Keikoille lennettiin kiivaimman kysynnän aikaan helikopterilla, että varmasti ehdittiin joka paikkaan.

Mutta niin kuin bändeissä usein käy, bändin jäsenillä on elämässään eri tavoitteet eri aikoina. Cheri ei motivoitunut yhtyeen uudesta musiikillisesta suunnasta, olihan hän ideoinut Clauden kanssa punkista ponnistavan rokkibändin. Lisäksi bändin kovakeikkatahti ja eräiden jäsenten päihteidenkäyttö oli alkanut väsyttää raitistunutta ja tyttöystävän löytänyttä basistia.

Cheri eli Simo Martin muistelee uutuuskirjassa 30-vuotiaana menehtynyttä ystäväänsä.­

Kirjassa kerrotaan, kuinka Claude pistettiin ilmoittamaan Cherille, että tämä saa Smackista potkut. Tapauksesta kertova kappale on nimetty dramaattisesti: ”Veljenmurha”.

”Toukokuussa 1986 Claude ja Cheri olivat sopineet tapaamisen Urho Kekkosen kadun pikkukalliolle, joka sijaitsi Tavastia-klubin välittömässä läheisyydessä. Nykyään kalliota ei enää ole, sillä sen päälle on rakennettu Scandic-hotelli.Tunnelma oli vaivautunut. Claude kaivoi taskustaan tupakan ja ojensi sen Cherille.

Cheri: ”Mä tiesin heti, mistä on kyse. Se oli kuolemaantuomitun viimeinen rööki. Me oltiin leikitty kakaroina länkkäreitä, ja tää juttu kuului mei-dän perinteeseen. Poltin röökin ja kuuntelin, kuinka Claude kertoi, et me jatketaan nyt eri suuntiin. Totta kai ne olivat laittaneet Clauden puhemieheksi, mun veljeni.””

Välit viilenivät vuosiksi, mutta lämpenivät kuitenkin – eihän veljiä voi erottaa.

Syyskuussa 1996 Claude soitti tiettävästi viimeisen puhelunsa Cherille.

Smack vuonna 1984. Claude oikealla.­

Samana vuonna Claude oli alkanut pitää tiiviisti yhteyttä vanhoihin tuttuihin. Sellaisiin, joita ei ollut vuosiin tavannutkaan. Hän onnistui myös pitämään pitkiä päihteettömiä kausia.

Tieto sairaudesta kalvoi.

”…kesällä 1996, huoli, pelko ja suoranainen kauhu raastoivat Clauden mieltä. Ensimmäinen sydänleikkaus kolmetoista vuotta aiemmin oli jäänyt kummittelemaan mielen perukoille, koska hän oli käynyt lähellä kuolemaa sen jäljiltä. Nyt kalenteriin oli merkattu uhkaavasti lähestyvä päivä: joulukuussa Clauden oli määrä mennä uuteen leikkaukseen, jossa hänelle asetettaisiin sydämentahdistin. Lääkitykseen käytettyjen beetasalpaajien teho oli käymässä vähiin, eikä muita vaihtoehtoja enää ollut.”

Claude ei ehtinyt leikkaukseen. 21. syyskuuta 1996 hän oli ollut katsomassa brittibändi Sueden keikkaa Helsingin Vanhalla. Tunnelma oli ollut riehakas ja juhlintaa oli jatkettu myöhään. Aamulla olo oli hutera monessa osoitteessa.

”Cheri: ”Claude soitti mulle sinä sunnuntaina, et saisko se tulla mun luokse pelaan Doomia. Mä olin just saanut tietsikan ja Doomin asennettua siihen. Ei Claude ollut sitä ikinä pelannut, mut nyt se jostain syystä kysyi, voisko tulla pelaan. Mä olin, et no, katotaan nyt, mul on hirvee krapula. Mä nukun täs tunnin, palataan asiaan. Painuin takaisin unten maille.””

Myös Claude meni nukkumaan. Hän ei enää koskaan herännyt.

”Cheri; ”Lekurit antoi Claudelle elinaikaa enintään 30-vuotiaaksi. Mä uskon, että se on vaikuttanut todella paljon Clauden persoonan rakentumiseen ja siihen, et elä nyt nuorena. Kokeile kaikkea, koska aikaa ei ole. Muille luvataan 70–80 vuotta, mutta sulle 30. Sehän vetäs sit ihan kiusallaan muutaman kuukauden päälle sen kolmenkymmenen.””

Kursivoidut kohdat ovat Jarkko Jokelaisen kirjasta Smack – Kuolemaantuomitun laulu (Like)