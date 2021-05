Tältä näyttelijätähti Lily James näyttää Pamela Andersonina – kuva uutussarjan kuvauksista loksautti fanien leuat: ”Ihan epätodellinen”

Lily James esittää Pamela Andersonia uudessa Pam & Tommy -sarjassa.

Aikansa kohuparin Mötley Crüe -rumpali Tommy Leen ja Playboy-tähti ja näyttelijä Pamela Andersonin rakkaustarinasta tehdään oma tv-sarja. Sarjan nimi on Pam & Tommy, ja sen pääosissa nähdään näyttelijät Sebastian Stan ja Lily James.

Sarja julkaistaan todennäköisesti vasta loppuvuonna, mutta ensivilaukset sarjasta on jo paljastettu. Lily James nimittäin julkaisi Instagramissaan kuvan, jossa hän poseeraa päästä varpaisiin Pamela Andersoniksi stailattuna.

– On mahtavaa olla blondi. Kun odotukset ovat matalat, on helppo yllättää ihmisiä, James kirjoittaa kuvatekstissä Andersonin kuuluisaa lausahdusta siteeraten.

Muun muassa Downton Abbeysta ja Mamma Mia: Here we go again! -elokuvasta tutun Jamesin muodonmuutos Pamela Andersoniksi vakuutti fanit. Kuvan kommenttikenttä alkoi heti kuvan julkaisun jälkeen tulvia ihmettelevistä ja ylistävistä kommenteista.

Moni oli häkeltynyt Jamesin kyvystä muuntautua Andersonin rooliin.

– Vau, tämä on uskomaton muodonmuutos.

– Ihan hullu!

– Nyt osui aivan nappiin.

– Ihan epätodellinen!

Lily James on nähty vuosien varrella hyvin eri tyylisissä rooleissa. Nyt hän hyppää Pamela Andersonin korkokenkiin.­

Myös Tommy Leetä näyttelevä Sebastian Stan on esitellyt sosiaalisessa mediassa, miltä hän näyttää kuuluisana rokkarina.

– Emme lopeta soittamista, koska vanhenemme. Me vanhenemme, koska lopetamme soittamisen, Stan lainaa kuvatekstissä Leetä.

Fanit hehkuttivat myös Stanin muodonmuutosta.

– Sinun kannattaisi kokeilla tätä tyyliä ihan oikeastikin!

– Vau, upea! En malta odottaa sarjaa.

Pamela Anderson ja Tommy Lee Grammy-gaalassa vuonna 1995.­

Anderson ja Lee menivät naimisiin vuonna 1995 ja erosivat vuonna 1998. Heillä on kaksi lasta, Brandon, 24, ja Dylan, 23.

Minisarja keskittyy lehtitietojen mukaan Leen ja Andersonin suhteen myrskyisimpään vaiheeseen, jolloin parin kotikutoinen seksivideo vuoti julkisuuteen 90-luvulla. Häämatkalla kuvatun seksivideon vuotaminen julki oli aikansa suurimpia skandaaleja.

Vaikka sarja on herättänyt katsojien mielenkiinnon, ei Pamela Anderson itse ole huhujen mukaan ollenkaan vakuuttunut sarjasta.