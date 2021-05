Twist Twist Erkinharjun ja kumppaneiden uuden bändin piti vain soitella vähän covereita – nyt ulkona on ensimmäinen oma sinkku

MegaSnaken tarkoitus oli takoa lainabiisejä. Toisin kävi.

MegaSnake on valmis keikoille. Sitten joskus, kun korona sen sallii.­

Aloitetaan tarina Twist Twist Erkinharjun (Peer Günt, Leningrad Cowboys, Los Bastardos Finlandeses) uuden bändin kokoonpanosta, sillä se on komeaa luettavaa.

Laulajan tonttia hoitaa Richard ”Tipe” Johnson, joka muistetaan Leningrad Cowboysista, Gringos Locosista ja Apocalyptican livekokoonpanosta. Kitaristin virkaa toimittaa Samuel Hjelt, joka kepittää Kings of Modestyssa. Basisti Henrik Tuura on myös Kings of Modesty -miehiä ja hänet tunnetaan myös Killer Kachinasta.

Kuinka ryhmä saatiin kasaan? Soitetaan Twist Twistille ja kysytään.

– MegaSnake lähti liikkeelle jo pari vuotta sitten. Kavereilla oli coverbändi, joka soitti Megadethin ja Whitesnaken biisejä, Twist Twist taustoittaa.

– Kaikkihan nykyään soittelee covereita. Uusi musa on nykymeiningin mukana kadonnut.

Porukka muodostui perinteisellä ”tiedän yhden hyvän kaverin” -metodilla.

– Tipe oli tuttu Leningrad Cowboysista ja Gringos Locosista. Myös Hjeltin Samppa tunsi miehen ja kysyi, että tuutko laulamaan? Vastaus oli, että ilman muuta.

– Tuuran Henkka taas on törkeän kova basisti. Hänellä on järkyttävän hieno soundi. Se mies soittaa vaikka Pekka Pohjolaa, jos haluaa. Henkalla on rockasenne ja kivikova soittomeininki.

Bändi oli, mutta ei keikkoja.

– Tämän saatanan koronashow’n takia ei olla tehty yhtään keikkaa, Twist Twist manaa.

Biisejä, kuten nyt julkaistu Sun Don’t Shine kyllä löytyisi pöytälaatikosta.

– Sampalla, Henkalla ja Tipellä on omia biisejä. Siellä se Tipe niitä vaatekaappistudiossa kotonaan vetelee. Tähän on tultu. Isot studiot kaatuvat kohta kaikki, ja porukka tekee olohuoneessa levynsä.

Musiikkibisnes on muuttunut. Streamauspalvelut ovat kurittaneet fyysisten levyjen myyntiä, vaikka vinyylilevyt elävätkin uutta kukoistuskauttaan. Samalla bändit puuhaavat lähes kaiken itse.

– Nykyään homma on mennyt siihen, että itse pitää maksaa äänittämisen viulut. Levy-yhtiö sitten julkaisee valmiit paketit ja koittaa hoitaa jonkinlaista markkinointia. Nyt ollaan jyväskyläläisellä Inverse-yhtiöllä ja he ovat kyllä hoitaneet homman hyvin. On saatu hyvää näkyvyyttä netin radiokanavilla ja hevilehdissä.

Twist Twist näkee nykyajassa yhtymäkohtia 1980-lukuun. Silloin fanit äänittivät ja lähettivät toisilleen c-kasetteja pelkän postimaksun hinnalla. Muun muassa Metallica nousi isoksi nimeksi kasetinvaihtajien keskuudessa ja heidän myyräntyönsä teki bändistä tunnetun.

– Tässä ajassa on tosiaan vähän samaa kuin aikoinaan, kun vaihdeltiin c-kasetteja. Ei ole mitään jakoa kolmen isoimman levymafian listoille. Ne tekevät sitä liukuhihnapaskaa vuodesta toiseen.

– Sitten ovat vielä valmiit Spotify-soittolistat. Ihmiset eivät viitsi itse edes etsiä musiikkia.

– Meininki on tavallaan kuin 60-luvulla. Julkaistaan taas sinkkuja. Ollaan siinä tilanteessa, että laitetaan biisi kerrallaan ulos, josko kala nappaisi johonkin koukkuun.

Mutta mikä on MegaSnaken nykytilanne?

– Meillä on nyt kasassa 7-8 biisiä. Syksyllä olisi tarkoitus julkaista kokopitkä albumi.

– Keikoille olisi kiva päästä. Los Bastardosin kanssa oli keikka viime elokuussa. Sen jälkeen ei keikan keikkaa.

Kulttuuriala on huutanut hätäänsä julki koko koronapandemian ajan ja äänenpainot ovat vain syventyneet viime aikoina. Muusikot eivät pääse tekemään työtään. Pensselit ovat joutuneet laittamaan santaan myös ääni- ja valomiehet, roudarit, autokuskit, tapahtumajärjestäjät ja moni muu luovilla aloilla työskentelevä.

Twist Twistiä tilanne korpeaa pahasti, vaikka oma tilanne onkin siedettävä.

– Mulla on eka rokotus saatu. Ei tässä suurta hätää ole. Vaimo oli välillä lomautettuna, mutta tekee taas neljäpäiväistä työviikkoa. Onneksi asunto on maksettu. Ei ole tarvinnut käydä leipäjonossa.

– Monilla muusikoilla on todella rankkaa. Esimerkiksi kitaristi Mikko Kosonen puhuu arvokasta asiaa somessa. Toivotaan, että päättäjät näkisivät näitä tekstejä.

– Duunia olisi, mutta palkkaa ei tule mistään. Sitähän se soittajan homma on.

Tiesitkö? Twist Twist Erkinharju on myös pöytärummutuksen suomenmestari vuodelta 2002.­

Rockin soittaminen käy työstä, mutta onko se sitä enää nykypäivänä?

– Olen aina sanonut, että ensin harrastuksesta tuli ammatti ja nyt se on taas harrastus. Soitto ei irtaannu miehestä, eikä naisesta, jos sen on kerran aloittanut. Se on elämäntapa. Lopetan vasta sitten kun olen niin vanha, etten kykene soittamaan. Mutta en ajatellut vielä kuolla.

Jos korona hellittää kesällä ja MegaSnake pääse keikoille, niin velvoittaako nimi soittamaan covereita, vaikka omia biisejä onkin plakkarissa?

– Megadethiä tulee. Kai sitä pitää nimen takia joku Whitesnakenkin biisi treenata, Twist Twist lupaa.