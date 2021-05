Ellen Jokikunnaksen ja Jenni Alexandrovan ystävyys syttyi täysin yllättäen vuosien jälkeen – ”Kaikki itkuaiheet ja kipupisteet on käyty yhdessä läpi”

Ellen Jokikunnas ja Jenni Alexandrova ovat tunteneet toisensa kymmenen vuotta, mutta ystävyys syttyi vasta muutama kuukausi sitten radiostudiossa. Nyt he pystyvät jakamaan toistensa kanssa jo kipeimmätkin asiat.

Radiojuontajat Ellen Jokikunnas, 44, ja Jenni Alexandrova, 40, ovat olleet viime kuukausina täysin uuden tilanteen edessä, sillä he ovat päässeet juontamaan yhdessä radiolähetystä ensimmäistä kertaa uransa aikana.

Me Naiset Radion iltapäivälähetystä luotsanneet Jenni ja Ellen ovat tienneet toisensa jo pitkään, mutta kohtalo johdatti heidät vasta tämän vuoden tammikuussa samaan studioon. Samalla syttyi odottamaton, mutta tervetullut ystävyys.

– Tämä on ollut todella hauskaa. Jenni on ihan käsittämättömän sydämellinen ja ihana ihminen, Ellen sanoo hymyillen.

– Mitä enemmän olemme tehneet töitä yhdessä, sitä enemmän haluan viettää aikaa Ellenin kanssa. Nyt olemme vasta päässeet oikeasti tutustumaan toisiimme, Jenni sanoo.

Kaksikko juonsi lähetyksiä ensimmäistä kertaa yhdessä tammikuussa, ja Ellen palasi Jennin juontopariksi jälleen huhtikuussa. Kevään aikana Me Naiset Radion vakiojuontajana toimivan Jennin parina on kuultu myös Paula Norosta ja Emma Kimiläistä.

– Ideana on ollut, että juontoparini vaihtuvat. Ellen on vakiojuontaja aina, kun on saatu aikataulut sopimaan yksiin, Jenni sanoo.

Studiossa vietetty yhteinen aika on osoittautunut mahtavaksi tavaksi tutustua toisiinsa lähemmin.

– Huomasimme heti, että meillä on samanlainen musta huumori. Olemme myös molemmat lähes aina hyvällä energialla liikenteessä, Ellen sanoo.

Vaikka Ellen ja Jenni ystävystyivät vasta tänä vuonna, löytyy heiltä kuitenkin paljon yhteistä historiaa. Kaksikko tutustui toisiinsa alun perin jo 10 vuotta sitten, kun Jenni juonsi Radio Rockilla ja Ellen Radio Aallolla.

– Olemme tienneet toisemme pitkään, mutta aiemmin olemme vain hipsineet kahvikuppiemme kanssa eri studioihin, Ellen nauraa.

– Totta! Aluksi tämä oli todella jännittävää juuri siksi, että emme olleet aiemmin työskennelleet yhdessä, Jenni sanoo.

Neljä vuotta Jenniä vanhempi Ellen aloitti työt tv:ssä jo vuonna 1998, ja nousi koko kansan tietoisuuteen aloitettuaan Idolsin juontajana vuonna 2003. Jenni oli tuohon aikaan opiskelija, joka asui Pohjois-Suomessa. Hän muistaa katsoneensa Elleniä tv:stä jo tuolloin.

– Jos silloin joku olisi sanonut, että tulen juontamaan joku päivä Ellenin kanssa radiota, niin en olisi todellakaan uskonut! Jenni nauraa.

Ystävysten iltapäivälähetykset ovat olleet siinä mielessä poikkeuksellisia, että kaupallisilla radiokanavilla ei yleensä kuulla kahden naisen vetämää lähetystä.

– Pelkästään naisten tekemisiä ohjelmia ei ole juuri ollut ennen tätä. Yleensä lähetyksiä juontaa nainen ja mies, tai kaksi miestä ja nainen, Jenni huomauttaa.

– Se on sellainen vanhan ajan jäänne, että jokainen ohjelma tarvitsee yhden miehen, Ellen toteaa.

Asiasta on tullut palautetta myös kuuntelijoilta.

– Miehiltä tulee palautetta, että tykkään teistä tosi paljon, mutta olenko jotenkin väärällä kanavalla, tai onko tämä ihan ok, että kuuntelen teitä? Jenni kertoo.

– Totta kai on! Minusta se on pelkästään ihanaa, että olemme tavoittaneet myös miehiä, hän lisää.

Ellen ja Jenni huomauttavat pystyneensä itseasiassa harvinaisen monipuolisiin ja antoisiin keskusteluihin toistensa kanssa.

– Olemme Ellenin kanssa erilaisia ihmisiä, tulemme erilaisista taustoista ja olemme muutenkin aika erilaisia. Olisi hassua, jos emme pystyisi vetämään kiinnostavaa ja monipuolista lähetystä vain sen takia, että olemme naisia, Jenni sanoo.

Ellen asustelee aviomiehensä ja lukuisten lemmikkiensä kanssa maalla isossa omakotitalossa, jonka pihalla juoksentelee kesäisin kukko ja kanoja. Maalta kotoisin oleva Jenni puolestaan asuu kerrostalossa Helsingin keskustassa poikansa kanssa ja luottaa usein ”wolttaamiseen” eli noutoruuan kotiin tilaamiseen.

– Olen monesti sanonut, että paras ruokani on ”Wolt” ja myös poikani vitsailee sillä, Jenni sanoo.

Erilaisista taustoista huolimatta kaksikon arvomaailmat ovat kuitenkin todella samanlaiset. Ellen kehuu Jennin olevan maailman ihanin äiti, joka soittelee ja viestittelee poikansa kanssa aina tilaisuuden tullen.

– Pääsen töissä joka päivä todistamaan Jennin ja hänen poikansa läheisyyttä. Arvostan todella paljon sitä, miten Jenni kohtelee muita ihmisiä, Ellen sanoo.

– Olipa kauniisti sanottu. Tuohan on parasta mitä voi kuulla, Jenni kiittelee.

Nyt Jennin elämässä on myös uusi rakkaus, sillä hän seurustelee Diili-ohjelmasta tutun Toni Lähteen kanssa. Jenni myöntää hymyillen olevansa tällä hetkellä erittäin onnellinen.

– Ai pikkasen! Jennihän hymyilee niin leveästi nykyään joka päivä, Ellen sanoo nauraen.

Ystävystyttyään Ellenin kanssa Jenni huomasi, että Ellen arvostaa läheisiään yli kaiken. Hän kuvailee Ellenin olevan ystävilleen ”uskomaton tukipilari”.

– Olen monesti kuunnellut, kun juttelet muiden ystäviesi kanssa puhelimessa. Ellen luo kaikille todella turvallisen olon. Jos olet jonkun ystävä, annat hänelle kaiken. Olet sellainen leijonaemo, Jenni sanoo.

– Tuo on varmasti totta. Koen olevani todella rikas ihminen, koska elämässäni on aivan älyttömän lahjakkaita ja älykkäitä ystäviä, Ellen hehkuttaa.

Jennille on jäänyt hyvin mieleen esimerkiksi Ellenin järjestämät juhannusjuhlat, joissa oli valtavasti ystäviä eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista.

– Siellä oli sellainen valo ja ilo, joka loisti kauas. Musiikki soi, ja ihmiset tanssi. Ellenillä on taito saada ihmiset tuntemaan itsensä todella tervetulleeksi, Jenni sanoo.

Vaikka Jenni ja Ellen ovat molemmat luonteeltaan iloisia ja hersyviä, on kevään aikana ehditty jo vuodattaa myös kyyneliä ja sukellettu syvään päätyyn.

– Uskallan puhua Jennille jo kipeistäkin asioista. Kaikki itkuaiheet ja kipupisteet on käyty yhdessä läpi. Kaikkien työkaverien kanssa ei koskaan pääse sellaiseen yhteyteen, Ellen huomauttaa.

– Biisien aikana ehtii puhua yllättävän paljon, Jenni sanoo.

Suoran lähetyksen aikana Jenni ja Ellen kuvailevat uppoavansa täysin omaan kuplaansa, jossa arkojenkin asioiden kertominen tuntuu luontevalta.

– Olemme puhuneet avoimesti niin lapsettomuudesta, miehistä, parisuhteista, nuoruudesta ja vaikka mistä, Ellen luettelee.

– Me luotamme toisiimme nykyään jo niin paljon, että uskallamme heittää rajumpaakin vitsiä. Tosin en koskaan vitsailisi esimerkiksi Jennin äitiydestä, ellen tietäisi, että hän on oikeasti maailman paras äiti, Ellen sanoo.

Yhteisiä radiolähetyksiä ei ole näillä näkymin enää montaa jäljellä, sillä Ellen juontaa iltapäivälähetystä Me Naiset Radiossa enää tämän viikon ajan. Ellenin tilalle hyppäävä juontopari on toistaiseksi vielä salaisuus.

– Meillä on ollut niin kivaa yhdessä, että toivottavasti pääsisimme tekemään jatkossakin töitä kaksin. Tekisimme todella mielellämme vaikka televisiota yhdessä, Ellen vinkkaa.

Nyt Ellenin ja Jennin mielessä siintää tuleva kesä, jolloin he aikovat lomailla kunnolla ensimmäistä kertaa vuosiin.

– Ihanaa päästä nauttimaan vihdoin Suomen kesästä kaikessa rauhassa ja pitämään oikeaa lomaa, Ellen sanoo.

– Odotan itsekin yli kaiken kesää, pojan futisleirejä ja lomaa. Kaikki on ihanan seesteisesti ja onnellisesti juuri nyt, Jenni hymyilee.

