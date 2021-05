Lauri Ylönen avautuu Ylellä totaalisesta elämänmuutoksestaan: muutti perheensä kanssa Havaijille – koronarajoitukset aiheuttivat riipaisevan tilanteen

Lauri Ylönen asustelee nykyään vaimonsa ja pienen poikansa kanssa Havaijilla. Nyt hän on Suomessa tapaamassa pitkästä aikaa Julius-poikaansa.

The Rasmus -yhtyeen laulaja Lauri Ylönen, 42, on pitkästä aikaa Suomessa ja kertoi kuulumisiaan keskiviikkoiltana Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Ylönen paljasti ohjelman juontajille Ella Kanniselle ja Mikko Kekäläiselle tehneensä ison elämänmuutoksen ja muuttaneensa perheensä kanssa jo jokin aika sitten Havaijin pääkaupunkiin Honoluluun. Ylönen ehti asua ennen Honoluluun muuttoa kuusi vuotta Kaliforniassa.

Ylönen asuu Honolulussa Katriina-vaimonsa ja parin vuonna 2017 syntyneen Oliver-pojan kanssa. Ylösellä on myös Suomessa asuva 13-vuotias Julius-poika entisestä liitostaan Paula Vesalan kanssa.

– Se oli vähän sellainen seikkailuidea, että lähdetään kokeilemaan. Käytiin kyläilemässä Havaijilla ja huomattiin, että tämähän on kiva paikka. Ollaan tehty nopeita päätöksiä, välillä huonoja ja välillä hyviä, mutta tämä oli hyvä. Se on ollut upea paikka asua, Ylönen hehkuttaa haastattelussa.

Ylönen kertoi Ylellä, että normaalioloissa hän matkustaa Suomeen noin joka toinen kuukausi, jotta näkee Julius-poikaansa. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovatkin olleet vaikea paikka ja aiheuttaneet riipaisevan tilanteen isän ja pojan välille.

– Nyt on ollut tosi katkeraa, kun ei ole päässyt matkustamaan normaalisti. Tuli tosi pitkä tauko, että näin häntä. Se oli hirveän raskasta meille molemmille. Onneksi on kaikenmaailman puhelimet käytössä, mutta eihän se ole sama. Tulin nyt Suomeen yksin, joten nyt meillä on laatuaikaa koko kesä, voidaan hengaa ja tehdä juttuja, Ylönen sanoo Ylellä.

Honolulu on Ylösen mukaan tunnelmaltaan ainutlaatuinen paikka.

– Sen saaren tunnelma on ihan omanlainen, siellä on oma rento sykkeensä. Siellä soi reggae ja ukulele. Se kuulostaa läpältä, mutta jengi tanssii puistoissa ja paikalliset perheet grillaavat ja surffaavat, Ylönen kuvailee Ylellä.

Uudessa asuinpaikassa on ainoastaan se huono puoli, että etäisyys Suomeen on todella pitkä. Ylönen kertoo matkustamiseen menevän noin 30 tuntia, minkä lisäksi muutama päivä kuluu jet lagin kourissa.

– Aikaero on paha, 11 tuntia. Siellä on aamu, kun täällä on ilta. Se on helppo laskea, mutta aiheuttaa välillä ongelmia kun on niin eri rytmi. Kun soittaa kaverille, hän juo aamukahvia, ja itse on menossa nukkumaan, Ylönen naurahtaa haastattelussa.

Lauri Ylönen ja hänen vaimonsa Katriina Mikkola ovat esiintyneet julkisuudessa vain harvakseltaan. Kuva vuodelta 2017.­

Honolulussa on erittäin tiivis suomalaisyhteisö, joiden kanssa Ylösen perhe on viettänyt muun muassa itsenäisyyspäivää ja joulujuhlaa.

– Siellä on joulujuhlassa vedetty Varpunen jouluaattona -kappaletta. Amerikkalaiset ystävät aina nauraa, että me suomalaiset ollaan kyllä sellaisia mököttäjiä, Ylönen nauraa Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Hän myöntää myös tilaavansa netistä säännöllisesti suomalaisia karkkeja ja herkkuja.

– Jos mulla ei ole ruisleipää pakastimessa, niin on epämiellyttävä olo, Ylönen myöntää ohjelmassa.

Lauri Ylönen kertoo Ylellä uudesta elämästään Havaijilla.­

Ylösen ex-vaimo Paula Vesala muutti ex-parin Julius-pojan kanssa Suomeen joulukuussa 2018. Ylönen ja Vesala erosivat vuonna 2016.

Vesala kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2019, että ajatus muutosta takaisin Suomeen syntyi puhtaasti hänen poikansa toiveesta. Julius ei enää viihtynyt Los Angelesissa.

– –Minun on aika kuunnella, mitä Julius tarvitsee. Hän on paljon onnellisempi nyt, sillä hän saa elää vapaammin, Vesala pohti vuonna 2019.

– Hän on sanonut, että Losissa lapset ovat kuin vankilassa. Hän kaipasi sitä, että voisi pyöräillä uimarannalle ja mennä kavereiden kanssa mustikkaan, Vesala kuvaili IS:lle.