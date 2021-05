Saiko vaimon edustaja katsekontaktin Mikko Koivuun kesken NHL-ottelun? 39 minuutin nauhoite kertoo erikoisesta riidasta Koivujen avioerossa

Mikko ja Helena Koivu kiistelevät muun muassa tavasta, jolla haastehakemus toimitettiin Mikolle.

Jääkiekkoilija Mikko Koivun, 38, ja hänen puolisonsa Helena Koivun, 34, avioerokiistaa käydään parhaillaan yhdysvaltalaisessa oikeusistuimessa. Eroriidasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Minnesotan valitustuomioistuimen verkkosivuilta löytyvistä äänitallenteesta ja asiakirjoista selviää, että yksi Mikko ja Helena koivun riitaisan eron ongelmakohdista koskee tapaa, jolla Helena Koivun edustajat toimittivat haastehakemuksen erosta Mikko Koivulle. Osapuolia edustavat asianajajat väittelivät tapahtumista 39 minuutin ajan minnesotalaisessa valitustuomioistuimessa tammikuussa.

Yhdysvaltain lain mukaan haastehakemus pitää toimittaa vastapuolelle fyysisesti ja kasvotusten, mutta Helenan asianajajalla oli hänen mukaansa asian suhteen vaikeuksia. Lopulta Helenan edustaja ilmestyi jäähallille ja heitti avioeropaperit Mikon jalkojen viereen, kun tämä oli poistumassa kaukalosta kesken ottelun kohti pukusuojaa.

– Kun olin poistumassa jäältä fanien ympäröimänä, kuulin jonkun huutavan, että ”sinut on haastettu” ja näin papereiden putoavan käytävän lattialle. En saanut katsekontaktia huutaneeseen henkilöön ja koska tunnelissa oli niin paljon ihmisiä, en tiennyt, kuka heistä huusi tai pudotti paperit. Turvamies kiirehti paikalle hakemaan paperit, sillä ihmiset eivät saa heitellä tavaroita pelaajia päin. Pysähdyin kysyäkseni turvamieheltä, mitä ne olivat ja hän kertoi niiden olleen avioeropaperit. Turvamies toimitti paperit joukkueen henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle ja hän säilytti niitä pelin päättymiseen asti, Mikko Koivu kertoi tilanteesta oikeuden asiakirjojen mukaan.

Alemman oikeusasteen mukaan Helena oli toimittanut haastehakemuksen Mikolle asianmukaisesti, sillä tämä oli tapahtumahetkellä tarpeeksi lähellä kuullakseen Helenan edustajan äänen ja hänelle selvisi välittömästi turvamiehen kautta, että kyseessä olivat avioeropaperit.

Avioeropaperit toimitettiin Koivulle lopulta kesken jääkiekko-ottelun.­

Alempi oikeusaste linjasi myös, että Mikko oli tietoinen Helenan käynnistämästä eroprosessista ja näin ollen hän osasi odottaa, että haastehakemusta yritettäisiin toimittaa.

Yksi kiistanalaisista yksityiskohdista koskee katsekontaktia. Mikon mukaan hän ei saanut tapahtumahetkellä katsekontaktia Helenan edustajaan, mikä Yhdysvalloissa on vaatimuksena sille, että haastehakemus voitaneen katsoa toimitetuksi asianmukaisesti.

Helenan asianajajan mukaan haasteen heittänyt henkilö kuitenkin sai haastehakemusta toimittaessaan katsekontaktin Mikko Koivuun. Lisäksi hänen mukaansa Mikko yritti toistuvasti vältellä haastehakemuksen vastaanottamista, niin myös jääkiekko-ottelussa, jossa paperit lopulta Mikolle toimitettiin.

– Hänen edustajalleen lähetettiin kaksi kirjettä. Herra Koivu tiesi, että haastehakemusta yritetään toimittaa hänelle henkilökohtaisesti. Hän tiesi, että hänen haluttiin allekirjoittavan paperit, mutta hän sanoi olleensa liian kiireinen. Otimme sen merkkinä siitä, että hän yrittää vältellä haastehakemuksen vastaanottamista, Helenan asianajaja perusteli päätöstään toimittaa haastehakemus Koivulle kesken ottelun.

– Relevantimpi kysymys on kuitenkin se, olivatko haasteen toimittaja ja herra Koivu puhe-etäisyydellä haastehakemusta toimittaessa. Vastaus on kyllä. Tämä on kaikki mitä tarvitaan haastehakemuksen asianmukaiseen toimittamiseen, hän jatkoi.

Mikko Koivu kuvaili tapahtumia oikeuden asiakirjojen mukaan ”äärimmäisen noloiksi”, sillä lopulta haastehakemus toimitettiin hänelle tuhansien ihmisten ja fanien edessä. Myös Helenan edustaja kertoi oman näkemyksensä jääkiekko-ottelun kohutuista tapahtumista. Hän vetosi jälleen siihen, että haastehakemus toimitettiin Koivulle asiaan kuuluvalla tavalla.

– Mikko Koivun täytyi tapahtumahetkellä tietää, että haastehakemus oli tarkoitettu hänelle. Miksi muuten hän olisi nolostunut tilanteessa? Jos joku huutaa, että sinut on haastettu oikeuteen ja heittää kasan papereita, se olisi voitu suunnata kenelle tahansa. Koivu tiesi, että ne olivat hänelle, Helenan edustaja selitti.

Mikko ja Helena Koivu edustivat yhdessä Minneapolisissa vuonna 2017, kun kaupungissa juhlistettiin satavuotiasta Suomea.­

Mikko Koivun edustaja kuitenkin totesi, ettei jääkiekko-ottelun tapahtumia voida mitenkään tulkita niin, että haastehakemus olisi toimitettu Koivulle henkilökohtaisesti, sillä paperit heittänyt ihminen ei esimerkiksi sanonut Koivun nimeä ja papereiden sisällöstä Koivulle kertoi turvamies.

– Jos tämä laskettaisiin haastehakemuksen henkilökohtaiseksi toimittamiseksi, olisi se äärimmäisen poikkeavaa verrattuna kaikkeen siihen, mitä Minnesotan korkein oikeus on aikaisemmin linjannut, Koivun edustaja totesi napakasti.

– Jos poistut jäältä tunnelia pitkin kesken jääkiekko-ottelun ja tuhansien fanien ympäröimänä, ei silloin voida puhua puhe-etäisyydestä.

Lopulta tuomari totesi, että Helena ja Mikko Koivun edustajien näkemykset jääkiekko-ottelun tapahtumisesta ja siten haastehakemuksen toimittamisesta eroavat toisistaan radikaalisti. Tuomarin mukaan päätös asiassa annettaisiin myöhemmin.

Helena Koivu kertoi syksyllä 2020 Me Naiset -lehdelle avioliittonsa Mikko Koivun kanssa ajautuneen kriisiin, kun hän odotti parin kolmatta lasta. Avioeron laittoi vireille Mikko yksin. Paperit saapuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen 4.2.2020. Parin ero sai alkunsa, kun Helena Koivu kertoi Mikon pettäneen häntä useita kertoja.

Helena ja Mikko Koivulla on avioehto. Avioehto on rekisteröity heinäkuussa 2014, ennen pariskunnan häitä. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.