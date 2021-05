Kenestä uusi Miss Suomi? Äänestä suosikkiasi kymmenen finalistin joukosta!

Miss Suomen kruunusta kilpailee kymmenen aiemmilta vuosilta tuttua missikonkaria. Äänestä omaa suosikkiasi jutun lopusta!

Miss Suomi -kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikkona Helsingissä. Kilpailu täyttää tänä vuonna 90 vuotta, ja sen kunniaksi vuoden 2021 Miss Suomi -kilpailu järjestetään All Stars -kilpailuna.

Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita. Miss Suomen kruunua tavoittelee yhteensä 10 aiemmilta vuosilta tuttua kilpailijaa.

1.Sonja Länsivuori

Sonja Länsivuori oli yksi vuoden 2019 Miss Suomi -finalisteista. Hän ystävystyi kisassa sen voittaneen Anni Harjunpään kanssa ja muutti myöhemmin tämän kanssa kimppakämppään Helsingin Punavuoreen.

2. Riikka Uusitalo

Riikka Uusitalo nähtiin Miss Suomi -finaalissa vuonna 2019. IS:n lukijat valitsivat hänet tuolloin kisan ennakkosuosikiksi. Uusitalo nappasikin kilpailusta yleisön suosikin -tittelin ja sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi.

Uusitalo on myös voittanut Pitsimissi-kisan vuonna 2014 sekä Miss MP -kilpailun.

3. Nicole Söderström

Nicole Heinämaana aiemmin Miss Suomi -kisassa nähty Nicole Soderström on mukana kilpailussa jo kolmatta kertaa. Hän osallistui kisaan vuosina 2020 ja 2019, ja yritti mukaan myös vuonna 2018, muttei saavuttanut tuolloin semifinaalipaikkaa.

4. Essi Unkuri

Essi Unkuria pidettiin vuoden 2017 Miss Suomi -kisojen ennakkosuosikkina. IS:n lukijat valitsivat vain 19-vuotiaan Unkurin kahdesti suosikikseen, mutta itse kilpailussa Unkuri jäi ilman kruunua. Sen sijaan hänet valittiin yleisön suosikiksi.

5. Eveliina Tikka

Eveliina Tikka on tuttu vuoden 2017 Miss Suomi -kisasta. Hän on sittemmin osallistunut useisiin kansainvälisiin kauneuskilpailuihin ja työskennellyt mallina.

6. Hanna Ojaniemi

Sipoolainen Hanna Ojaniemi kilpaili Miss Suomi -semifinaalissa vuonna 2018. Kolme vuotta aiemmin hän osallistui Miss Tampere -kisaan ja sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

7. Emmi Suuronen

Kouvolalainen Emmi Suuronen kilpaili Miss Suomi -kisassa niin ikään vuonna 2019. Hän sijoittui IS:n lukijaäänestyksessä toiseksi.

Ennen Miss Suomea Suuronen oli kilpaillut Miss Kouvola -kisassa, jossa hänet valittiin yleisön suosikiksi. Lisäksi hän on kilpaillut muun muassa Best Model of Europe -kauneuskisassa.

8. Jasmine Järvinen

Tamperelainen Jasmine Järvinen kilpaili Miss Suomen kruunusta kilpailun finaalissa vuonna 2017. Hän osallistui samana vuonna myös Supermodel International -kauneuskisaan.

9. Emilia Lepomäki

Porista kotoisin olevalla Emilia Lepomäellä on runsaasti kokemusta eri kauneuskilpailuista. Hän osallistui Miss Suomi -kisaan vuonna 2018 ja on se jälkeen kilpaillut muun muassa Miss Tampere-, Miss Eloweena-, Miss Tampere- ja Miss MP -kisoissa.

Miss Tampere -kilpailussa Lepomäki sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

10. Katariina Juselius

Nurmijärveltä kotoisin oleva Katariina Juselius nähtiin Miss Suomi -kisassa vuonna 2019. Hän kilpaili tuolloin kauneuskisan finaalissa, muttei yltänyt palkintosijoille saakka.

Nykyään Juselius tekee podcastia yhdessä niin ikään missikisoista tutun Riikka Uusitalon kanssa. Myös Uusitalo kisaa jälleen Suomen kauneimman kruunusta.