Tässä ovat Miss Suomen All Star -kauden finalistit – mukana tuttuja yleisön suosikkeja, rakennusmestari ja missikisojen konkareita

Miss Suomi 2021 -finalistit paljastettiin Helsingissä.

Tässä ovat Miss Suomi All Star -kilpailijat.­

Miss Suomi -kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikkona Helsingissä. Kilpailu täyttää tänä vuonna 90 vuotta, ja sen kunniaksi vuoden 2021 Miss Suomi -kilpailu järjestetään All Stars -kilpailuna.

– Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita, Finnartistien toimitusjohtaja Sunneva Sjögrén kuvaili kilpailua tiedotteessaan.

Sjögrénin mukaan All Star -kauden viesti on, ettei koskaan pidä luovuttaa, vaan uskoa unelmiinsa.

Tänä vuonna kilpailun sääntöihin tuli muutos, sillä kauneuskisaan voivat osallistua 20–27-vuotiaat naiset. Aiemmin miss Suomen tuli olla kruunauspäivänä iältään 18–26-vuotias.

Tässä ovat tuoreet Miss Suomi -finalistit:

1.Sonja Länsivuori

Sonja Länsivuori oli yksi vuoden 2019 Miss Suomi -finalisteista. Hän ystävystyi kisassa sen voittaneen Anni Harjunpään kanssa ja muutti myöhemmin tämän kanssa kimppakämppään Helsingin Punavuoreen.

Sonja Länsivuori 2019.­

2. Riikka Uusitalo

Riikka Uusitalo nähtiin Miss Suomi -finaalissa vuonna 2019. IS:n lukijat valitsivat hänet tuolloin kisan ennakkosuosikiksi. Uusitalo nappasikin kilpailusta yleisön suosikin -tittelin ja sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi.

– Suoraan sanottuna olisin ollut todella pettynyt, jos mitään palkintoa ei olisi tullut. Tänä aamuna ajattelin, että sen yleisöpalkinnon ainakin otan, Uusitalo sanoi kisan jälkeen.

Uusitalo myönsi pettyneensä siihen, ettei hän voittanut kisan kirkkainta kruunua.

– Ihan ensimmäinen reaktio oli, että voi hitsi, että se meni siinä. Olen tosi kilpailuhenkinen ja silloin, kun kilpailemaan lähden, niin haluan voittaa, hän tunnusti.

Uusitalo on myös voittanut Pitsimissi-kisan vuonna 2014 sekä Miss MP -kilpailun.

Riikka Uusitalo 2019.­

3. Nicole Söderström

Nicole Heinämaana aiemmin Miss Suomi -kisassa nähty Nicole Soderström on mukana kilpailussa jo kolmatta kertaa. Hän osallistui kisaan vuosina 2020 ja 2019, ja yritti mukaan myös vuonna 2018, muttei saavuttanut tuolloin semifinaalipaikkaa.

– Viime kerralla matka päättyi itsevarmuuteen. En luottanut itseeni tarpeeksi. Tiedostin sen jo silloin, mutta yritin vain tsempata. Se ei vaan riittänyt, Söderström sanoi IS:lle keväällä 2020.

Viime vuonna Söderström kertoi, että hän sairastaa psoriasista, joka vaikutti etenkin nuorena suuresti hänen itsetuntoonsa.

– Se vaikutti muhun todella paljon. Sain katseita, ja puolitutuilta ja tuntemattomilta tuli kommenttia, että miten kehtaat lähteä ulos tuon näköisenä. Minun käskettiin peittämään itseni ja sanottiin, että herrajumala, hän kertoi viime vuonna.

4. Essi Unkuri

Essi Unkuria pidettiin vuoden 2017 Miss Suomi -kisojen ennakkosuosikkina. IS:n lukijat valitsivat vain 19-vuotiaan Unkurin kahdesti suosikikseen, mutta itse kilpailussa Unkuri jäi ilman kruunua. Sen sijaan hänet valittiin yleisön suosikiksi.

– Kilpailu avasi minulle todella paljon ovia. Toki olin kovin nuori silloin. Se oli iso ja nopea kasvunpaikka minulle, Unkuri kertoi myöhemmin IS:lle.

Sittemmin Unkuri on opiskellut kaupallista alaa ja työskennellyt mallina ja näyttelijänä. Unkuri seurustelee Viljami Harjuniemen kanssa, johon hän tutustui sosiaalisessa mediassa. Viljamin isoveli on tv:stä tuttu personal trainer Vertti Harjuniemi.

Essi Unkuri 2017.­

5. Eveliina Tikka

Eveliina Tikka on tuttu vuoden 2017 Miss Suomi -kisasta. Hän on sittemmin osallistunut useisiin kansainvälisiin kauneuskilpailuihin ja työskennellyt mallina.

Tikka yhdistettiin aiemmin julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan juontaja Tuomas Enbuskeen.

Eveliina Tikka 2017.­

6. Hanna Ojaniemi

Sipoolainen Hanna Ojaniemi kilpaili Miss Suomi -semifinaalissa vuonna 2018. Kolme vuotta aiemmin hän osallistui Miss Tampere -kisaan ja sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Hanna Ojaniemi 2018.­

7. Emmi Suuronen

Kouvolalainen Emmi Suuronen kilpaili Miss Suomi -kisassa niin ikään vuonna 2019. Hän sijoittui IS:n lukijaäänestyksessä toiseksi.

Ennen Miss Suomea Suuronen oli kilpaillut Miss Kouvola -kisassa, jossa hänet valittiin yleisön suosikiksi. Lisäksi hän on kilpaillut muun muassa Best Model of Europe -kauneuskisassa.

Suuronen on ammatiltaan rakennusmestari. Hän on työskennellyt viime vuosina muun muassa Iittiin viime kesänä valmistuneen Kimolan kanavan rakennustyömaalla.

Suuronen kertoi IS:lle kaksi vuotta sitten, että hänen työkaverinsa miesvaltaisella alalla tukevat häntä missiunelmassa täysillä.

– Olen työmaalla ihan yksi muiden joukossa. Oon niitten tyttö ja ne on mun poikii. Meillä on aivan mahtava ryhmähenki, hän kehuu.

Emmi Suuronen 2019.­

8. Jasmine Järvinen

Tamperelainen Jasmine Järvinen kilpaili Miss Suomen kruunusta kilpailun finaalissa vuonna 2017. Hän osallistui samana vuonna myös Supermodel International -kauneuskisaan.

Jasmine Järvinen 2017.­

9. Emilia Lepomäki

Porista kotoisin olevalla Emilia Lepomäellä on runsaasti kokemusta eri kauneuskilpailuista. Hän osallistui Miss Suomi -kisaan vuonna 2018 ja on se jälkeen kilpaillut muun muassa Miss Tampere-, Miss Eloweena-, Miss Tampere- ja Miss MP -kisoissa.

Miss Tampere -kilpailussa Lepomäki sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Lepomäki kertoi vuonna 2018, että hän pudotti painoaan Miss Suomi -kisaa varten 12 kiloa.

– Mä pistin kaiken ihan uusiksi. Aloitin marraskuussa valmennuksen ja aloin treenaamaan todella kovaa ja syömään ruokavalion mukaisesti ja painoa putosi. Kaikki meni mahtavasti ja nyt mä oon täällä, Lepomäki kertoi onnellisena tuolloin.

Emilia Lepomäki 2018.­

10. Katariina Juselius

Nurmijärveltä kotoisin oleva Katariina Juselius nähtiin Miss Suomi -kisassa vuonna 2019. Hän kilpaili tuolloin kauneuskisan finaalissa, muttei yltänyt palkintosijoille saakka.

Nykyään Juslius tekee podcastia yhdessä niin ikään missikisoista tutun Riikka Uusitalon kanssa. Myös Uusitalo kisaa jälleen Suomen kauneimman kruunusta.

Juselius räväytti aiemmin tänä vuonna esiintymällä Arman Alizadin kanssa samassa elokuvassa. Juselius nähdään Hollywood-näyttelijöiden tähdittämässä The Creep -elokuvassa, jota kuvattiin maaliskuussa Jyväskylässä ja Vuokatissa.

Maajussille morsian -sarjassa nähty Stefano paljasti maaliskuussa, että Juselius osallistuisi tulevana keväänä myös hänen Egyptissä järjestämäänsä kauneuskilpailuun.