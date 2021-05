Sanna Marin paljastaa Seurassa, miten purki paineitaan hallituskriisin aikana – kaksi simppeliä keinoa auttoivat

Sanna Marin purkaa paineita mielellään fyysisen tekemisen kautta. Myös suosikkiyhtyeiden musiikki auttaa pääministeriä.

Pääministeri Sanna Marin kertoo tuoreessa Seura-lehdessä, miten hän saa voimaa pitkiin neuvottelurupeamiin, kuten tämän kevään yhdeksän vuorokautta kestäneisiin kehysriihineuvotteluihin.

Yli viikon kestäneet kehysriihen neuvottelut venyivät usein pitkälle yöhön. Työpöydällä oli suuria kysymyksiä, jotka saivat lopulta aikaan jopa hallituskriisin.

Marin kertoo Seurassa, että hän purkaa paineitaan kahdella tavalla: lenkkeilemällä ja kuuntelemalla lempimusiikkiaan. Pääministerin kuulokkeissa soivat muun muassa Rage Against The Machine, Moloko ja Depeche Mode.

– Puran fyysiseen tekemiseen, kuten lenkkeilyyn ja siivoamiseen, omaa ajoittaista turhautumistani, jota eri tilanteet politiikassa saattavat synnyttää. Hoidan työt asiallisesti ja puran kertyneet paineet vapaa-ajalla, Marin sanoo Seuran haastattelussa.

Kehysriihen aikaan pääministerin yöunet jäivät vähiin, mutta onnekseen hänellä on hyvät unenlahjat. Työasiat eivät Seuran mukaan valvota Marinia öisin. Kehysriihen jälkeen hän nukkui 9–10 tunnin yöunia kuitatakseen väsymyksensä.

Hallituskriisi vaikutti myös Marinin perhe-elämään, sillä hän ehti sen aikana lukea iltasadun Emma-tyttärelleen ainoastaan kerran. Vapun jälkeen hän sai vihdoin pidettyä vapaapäivän ja keskityttyä perheeseensä.

– Vapun jälkeisen sunnuntain vietin kokonaan ulkona. Aurinko paistoi ja Emma jahtasi valkoposkihanhia, pyöräilimme ja pelasimme palloa. Kävelin 20 kilometrin lenkin. Suomessa hyvistä säistä pitää ottaa kaikki irti, Marin kertoo Seurassa.

Pääministeri Marinin ja hänen puolisonsa Markus Räikkösen Emma-tytär syntyi tammikuussa 2018. Marin on kertonut Emman tuovan valtavasti iloa hänen arkeensa, erityisesti nyt korona-aikana.

– Omaan päivääni piristystä tuo oma tytär. On tilanne mikä tahansa, niin hänessä on iloa ja valoa, joka tarttuu. Läheiset ihmiset tuovat valoa elämään, Marin sano IS:lle joulukuussa.

Marin ja Räikkönen ovat olleet yhdessä lähes 17 vuotta. He tapasivat toisensa vuonna 2004 kapakassa Tampereella. Räikkönen on kotoisin kaupungista ja Marin on varttunut naapuripitäjässä Pirkkalassa.

– Hän oli aina hieman vakavampi kuin ystävänsä, Räikkönen kuvaili nuorta Marinia Voguelle viime vuoden huhtikuussa.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen Linnan juhlissa vuonna 2019.­

Vuonna 2005 pari muutti yhteiseen kotiin Tampereelle. Viime elokuussa he menivät naimisiin Kesärannassa.

– Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni, Marin kirjoitti Instagramissa häidensä jälkeen.