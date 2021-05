Raju väite: presidentti Trumpin Tiffany-tyttärellä ja ex-miniällä oli ”sopimattoman läheiset” välit salaisen palvelun agentteihin

Uutuuskirjan mukaan Tiffany ja Vanessa Trump lähentyivät Yhdysvaltain salaisen palvelun agenttien kanssa hieman liikaa.

18. toukokuuta julkaistavan uutuuskirjan mukaan ex-presidentti Donald Trumpin tytär Tiffany ja entinen miniä Vanessa ajautuivat ”sopimattoman läheiseen” suhteeseen Yhdysvalotjen salaisen palvelun agenttien kanssa.

Pulitzer-palkitun journalistin Carol Leonningin kirja Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service valottaa salaisen palvelun toimintaa Valkoisessa talossa. The Guardianin mukaan kirja väittää, että Trumpin vanhimman pojan, Donald Trump Jr:n entinen puoliso Vanessa alkoi seurustella erään agentin kanssa.

Vanessa Trump, 43, haki avioeroa Trump Jr:sta vuonna 2018, ja kirjan mukaan suhde agentin kanssa syttyi sen jälkeen. Agentin kerrotaan selvinneen asiasta ilman kurinpalautusta, sillä Vanessa ei tuolloin ollut enää salaisen palvelun suojeluksessa.

Vanessa Trump haki avioeroa presidentti Donald Trumpin pojasta kolme vuotta sitten.­

Leonningin väitteiden mukaan myös Trumpin tytär Tiffany Trump, 27, ajautui läheisiin väleihin erään agentin kanssa. Tiffanyn kerrotaan hakeutuneen agentin seuraan sen jälkeen, kun hän erosi poikaystävästään. Väitteiden mukaan Tiffanyn ja agentin läheiset välit pantiin merkille salaisen palvelun johtoportaassa, jossa huolestuttiin siitä ”miten läheiseksi Tiffany vaikutti tulevan pitkän, tumman ja komean agentin kanssa”.

The Guardianin mukaan agentteja on kielletty jyrkästi muodostamasta suhteita niiden kanssa, joita he työnsä puolesta palvelevat. Henkilökohtaisten tunteiden pelätään vaikuttavan agenttien arviointikykyyn ja työstä suoriutumiseen. Leonningin kirjan mukaan Tiffany Trumpin kanssa lähentynyt agentti siirrettiin muihin tehtäviin.

Tiffany Trumpin edustaja kiistää kaikki uutuuskirjan väitteet.­

Peoplen mukaan Tiffany Trumpin edustaja kiistää jyrkästi väitteet läheisistä väleistä. Edustajan mukaan Tiffanyn suhde agentteihin oli täysin ammatillinen ja Leonningin kirjan väitteet ovat pelkkiä juoruja.

Guardianin mukaan on epäselvää, oliko presidentti Trump tietoinen hänen tyttärensä ja miniänsä ympärillä velloneista huhuista.

Vanessa Trump haki eroa presidentti Trumpin pojasta maaliskuussa 2018. Pari avioitui vuonna 2005 sen jälkeen, kun Donald Trump oli esitellyt heidät toisilleen.

Parin eron aikaan uutisoitiin, että heidän suhteensa oli ajautunut kriisiin jo paljon aiemmin.

– Ongelmia on ollut jo pitkään. Pari oli toivonut pysyvänsä yhdessä Trumpin presidenttikauden ajan, mutta heidän ongelmansa ovat käymässä ylitsepääsemättömiksi, eräs ystävistä totesi.

Page Sixin mukaan eron taustalla olisi ollut Trump Jr:n väitetty salasuhde tosi-tv-tähti Aubrey O’Dayn kanssa. O’Dayn ja Trump Jr. tapasivat Diili-ohjelman julkkisversion kuvauksissa vuonna 2011. Tuolloin ohjelmaa luotsasi Donald Trump ja O’Day nähtiin ohjelmassa kilpailijana.