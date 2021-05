Perheestään eroon joutunut Vesa Keskinen sai synkkiä uutisia Brasiliasta – Jane-vaimo ja lapset eivät tulekaan kotiin

Kyläkauppias Keskinen kertoo hukuttavansa ikävän työntekoon.

Kyläkauppias on odottanut perheensä kotiinpaluuta jo kuukausitolkulla.­

Kyläkauppias Vesa Keskisen perhe on ollut Brasiliassa jumissa pian kolme kuukautta. Keskisen vaimo Jane ja perheen lapset Maria ja Toivo lähtivät Janen kotimaahan helmikuussa pian sen jälkeen, kun he saivat tietää Janen äidin syöpäsairauden pahentuneen. Jane halusi olla tukemassa äitiään.

Perheen piti palata Suomeen ensi viikonvaihteessa, mutta toisin kävi – taas kerran. Janen ja lasten oli alun perin tarkoitus olla Brasiliassa kuukausi. Suomeen oli määrä palata 13. maaliskuuta. Mutta paluu on aina vain viivästynyt.

Vesa Keskinen oli varautunut hakemaan perheensä lentokentältä tulevana sunnuntaina. Tiistaina tuli taas uusi käänne.

– Aamulla aurinko paistoi kirkkaana ulkona ja mielessä. Iltapäivällä tuli tieto, että lennot on peruttu. Tunnelma synkkeni kerralla, Vesa Keskinen sanoo.

Jos alkuperäinen matkasuunnitelma olisi toteutunut, Jane ja lapset olisivat palanneet Suomeen maaliskuun puolivälissä.­

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on perunut lentoja Brasiliasta. Keskisen perheen käyttämän matkatoimiston mukaan syynä on se, että Saksa on kiristänyt koronaan liittyviä rajoituksia.

Keskisen perhe on ollut erossa toisistaan pian kolme kuukautta.

– Yritän hukuttaa ikäväni sataprosenttisesti työhön, Vesa Keskinen sanoo.

Seuraavan kerran Jane ja lapset yrittävät paluuta Suomeen toukokuun lopulla. Paluulento on varattu päivälle 29.5.

Jane Keskinen ja lapset Maria ja Toivo matkustivat Brasiliaan 13. helmikuuta. Vesa Keskinen jäi kotimieheksi Tuuriin.­

Brasiliasta muualle maailmaan matkustamista jumittaa se, että koronatilanne siellä on huolestuttava. Yli 15 miljoonaa ihmistä on saanut koronatartunnan ja koronaan kuolleita on yli 420 000.

Keskisen perhe on majailee Janen vanhan kotikaupungin Fortalezan liepeillä. Se on Cearan maakunnan pääkaupunki ja sijaitsee Brasilian koillisosassa Atlantin valtameren rannalla. Fortaleza ei ole mikään pikkukylä. Asukkaita on noin 2,5 miljoonaa ja metropolialueella 3,4 miljoonaa.

– Janella ja lapsilla ja nyt myös anopilla on turvallisin asuinpaikka, minkä pystyimme kolmessa viikossa löytämään. Vielä turvallisempi paikka olisi kokonaan oma talo puutarhoineen, muureineen ja vartijoineen. Siitäkin olemme useasti keskustelleet, Keskinen kertoi perheensä tilanteesta maaliskuussa.