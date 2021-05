Hengenvaarallisesta ylipainosta kärsivät suomalaiset pistävät elämänsä uusiksi tv:ssä – muodonmuutokset löivät juontaja Ellen Jokikunnaksen ällikällä

Ellen Jokikunnaksen juontamassa Hurja painonpudotus Suomi -ohjelmassa seurataan kymmenen tavallisen suomalaisen matkaa kohti kevyempää elämää.

Ellen Jokikunnas on nähty tänä keväänä Farmi Suomen juontajana, mutta syksyllä hän luotsaa Hurja painonpudotus Suomi -uutuusohjelmaa.­

Tv:ssä nähdään syksyllä Ellen Jokikunnaksen luotsaama uutuusohjelma Hurja painonpudotus Suomi. Ohjelma perustuu jo kymmenessä maassa menestystä keränneeseen ja yhteen maailman suosituimpaan elämäntapamuutosformaattiin Obese.

Ohjelmassa nähdään 10 tavallista suomalaista, joiden vuosia jatkunut painonnousu on saanut aikaiseksi fyysistä ja henkistä tuhoa, ja tilanne on monelle jo hengenvaarallinen.

Ellen paitsi juontaa ohjelman, toimii myös elämäntapamuutosta tekevien osallistujien tukipilarina.

– Ohjelmassa on mukana eri ikäisiä ihmisiä aina parikymppisestä alkaen. He ovat rohkeita, upeita, tavallisia ihmisiä, Ellen kuvailee.

Ellen Jokikunnaksen tehtävänä on olla osallistujien tukipilari ja tsemppaaja.­

Lähes vuoden kestäneet kuvaukset pitivät Ellenin kiireisenä viime kesästä alkaen. Ellen juontaa lisäksi tällä hetkellä tv:ssä pyörivää Farmi Suomea, joka kuvattiin niin ikään viime kesänä.

Hän myöntää elämäntapamuutosohjelman olleen juontajallekin aivan ainutlaatuinen kokemus.

– Ajattelin, että alle vuosi on aika lyhyt aika, kun kyse ei ole mistään pikadieetistä vaan koko elämän mittaisesta muutoksesta. Siellä on kuitenkin aivan mielettömiä tarinoita ja lopputuloksia.

Ylipaino vaikuttaa ohjelmaan osallistuneiden ihmisten elämään monin tavoin. Osa ei saanut imuroitua tai sidottua kengännauhoja, myös lasten kanssa leikkiminen saattoi tuottaa vaikeuksia.

– Minun roolini on ottaa selville, mikä henkilön tarina on, ja miksi hän on päätynyt tällaiseen tilanteeseen. Taustalla voi olla mitä tahansa esimerkiksi työuupumuksesta lähtien.

Juontaja Ellen Jokikunnas lupaa, että ohjelmassa nähdään koskettavia elämänmuutoksia.­

Kyseessä on todella kokonaisvaltainen elämäntapamuutos, sillä osallistujat saavat avuksi joukon huippuasiantuntijoita, kuten lääkärin, psykologin, ravintoterapeutin ja kuntovalmentajan. Kaikki osallistujat kävivät yhteistyökumppanina toimivassa Eiran sairaalassa terveysmittauksissa ja verikokeissa, jotta lähtötilanne oli tarkasti selvillä.

– Ohjelmassa on nuoria ihmisiä, jotka ajattelevat, ettei tilanne ole vielä niin paha. Sitten saattaa löytyä esimerkiksi kakkostyypin diabetes tai sydän- ja verisuonitauti, joka voi viedä aikaisin hautaan.

Ohjelmassa turvaudutaan monenlaisiin menetelmiin elämäntapamuutoksen vauhdittamiseksi. Osalle ohjelman osallistujista asennetaan matkan alussa Orbera-laihdutuspallo. Suosiotaan viime vuosina kasvattaneessa menetelmässä vatsalaukkuun laitetaan silikonista tehty pallo, joka täyttää yli puolet vatsalaukusta, jolloin nälän tunne ja syödyn ruuan määrä vähenee.

– Se laitettiin ohjelman osallistujille päiväpoliklinikalla Eiran sairaalassa. Lisäksi kaikki saavat tietysti myös kunto-ohjelman ja ruokavalion oman terveydentilan perusteella, Ellen kuvailee.

Ellen kertoo seuranneensa suurella ylpeydellä ohjelmaan osallistuneiden matkaa vielä kuvausten jälkeenkin. Kuvaukset päättyivät muutama kuukausi sitten.

– Ohjelmassa nähdään huikeita muutoksia, ja olen nyt jo huomannut, että osalla on vauhti vain kiihtynyt, kun kamerat sammuivat, Ellen vinkkaa.

Hurja painonpudotus Suomi Nelosella syksyllä. Ilta-Sanomat, Nelonen ja Nelosen radiokanava Me Naiset Radio kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.