Miss Suomi -finalistit julkistetaan: katso suora lähetys kello 14

ISTV näyttää Miss Suomi -finalistien julkistuksen suorana lähetyksenä. Uusi Miss Suomi kruunataan syyskuussa.

Miss Suomi -kilpailun finalistit julkaistaan tänään keskiviikkona 12. toukokuuta. ISTV näyttää finalistien julkistuksen suorana lähetyksenä Helsingin Konepajalla sijaitsevasta The Folks -hotellista kello 14 alkaen.

Suora lähetys alkaa pääkuvan paikalla olevassa videoikkunassa noin kello 14.

Miss Suomi -kilpailu täyttää tänä vuonna 90 vuotta, minkä kunniaksi vuoden 2021 Miss Suomi -kilpailu järjestetään All Stars -kilpailuna.

– Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita. Odotukset ovat korkealla, koska jokainen osallistuja on käynyt More Than Beauty Academyn missikoulutuksen. Uskon, että taisto kruunuista on kovempi kuin koskaan aikaisemmin, Finnartistien toimitusjohtaja Sunneva Sjögrén kuvaili kilpailua tiedotteessaan.

Viivi Altonen on hallitseva Miss Suomi.­

Myös kilpailun sääntöihin tuli muutos, sillä tänä vuonna kilpailuun voivat osallistua 20–27-vuotiaat naiset. Aiemmin miss Suomen tuli olla kruunauspäivänä iältään 18–26-vuotias.

Tänä vuonna nähdään myös AlfaTV-kanavalla Matkalla Miss Suomeksi -sarja, jossa päästään seuraamaan missikymmenikön matkaa aina julkistamisesta finaaliin saakka. Kuvauksissa tullaan ottamaan huomioon olemassa olevat koronarajoitukset.

Vuoden 2020 Miss Suomeksi kruunattiin viime syksynä tamperelainen Viivi Altonen, joka valittiin myös yleisön suosikiksi. Altonen edustaa Suomea parhaillaan Hollywoodissa järjestettävissä Miss Universum -kilpailuissa.

Viime vuonna Miss Suomi -finaali järjestettiin ensimmäistä kertaa Keravalla sijaitsevassa AlfaTV:n studiossa. Kilpailu oli siirretty pandemian takia keväältä syksylle.