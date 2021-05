Bill ja Melinda Gatesin tarina

Eroilmoituksessaan Gatesit korostivat jatkavansa hyväntekeväisyystyötä yhdessä, mutta se kieli myös ylitsepääsemättömistä vaikeuksista parin välillä. Sama tuli ilmi myös parin avioeropapereista, joissa Melinda kertoi liiton olevan ”peruuttamattomasti rikki”.

– Emme enää usko, että voimme kasvaa yhdessä pariskuntana elämiemme seuraavassa vaiheessa, pari totesi erotilmoituksessaan.

Gatesien ero tuli maailmalle yllätyksenä, mutta todellisuudessa kulisseissa oli kytenyt jo kauan. Mediatietojen mukaan Melinda laittoi eroprosessin vireille jo lokakuussa 2019, kun hän tapasi asianajajiaan. Pari teki eroa salassa yli puolitoista vuotta ja tuona aikana he sopivat omaisuutensa jakamisesta, hyväntekeväisyysjärjestönsä tulevaisuudesta ja perheensä järjestelyistä.

Gateseilla on kolme aikuista lasta, tyttäret Jennifer, 25, ja Phoebe, 18, ja poika Rory, 21. Myös he ottivat eron raskaasti.

– Tämä on ollut haastava ajanjakso koko perheellemme, Jennifer totesi somessa erouutisen jälkeen.

Gatesit näyttäytyivät julkisuudessa puhtoisena ja tasapainoisena parina, joka oli yllättävän tavallinen rikkauksistaan huolimatta. Parin eron jälkeen on esiin putkahdellut viitteitä siitä, ettei heidän rakkaustarinansa ollutkaan ehkä niin satumainen kuin aiemmin on luultu.

Gatesien 27 vuotta kestänyt avioliitto alkoi työpaikkaromanssista vuonna 1987, kun Texasista kotoisin ollut Melinda French, 23, sai työn Microsoftilta. Hän muutti Seattleen ja aloitti teknologiayhtiön tuotepäällikkönä. Yhtiötä johtanut Bill Gates oli tuolloin jo miljonääri. Melinda tiesi, että hän tulisi tapaamaan myös toimitusjohtajan, muttei uskonut tutustuvansa tähän sen paremmin.

Pian Melinda ja Bill kuitenkin istuivat liikeillallisella New Yorkissa. Bill iski nopeasti silmänsä häntä yhdeksän vuotta nuorempaan Melindaan ja kysyi, suostuisiko hän lähtemään treffeille kahden viikon kuluttua.

– Kahden viikon kuluttua? Minulla ei ole hajuakaan, mitä teen kahden viikon kuluttua, Melinda ihmetteli.

– Minä sanoin hänelle: ”Et ole tarpeeksi spontaani minulle”, hän on muistellut vastanneensa.

Bill otti nopeasti opiksi. Hän pyysi Melindan numeroa ja soitti hänelle vielä samana iltana.

– Onko tämä tarpeeksi spontaania sinulle? hänen kerrotaan kysyneen.

Ilmeisesti oli, sillä pari alkoi seurustella. He pitivät työpaikallaan matalaa profiilia, mutta eivät kuitenkaan piilotelleet suhdettaan. Melinda on kertonut, ettei hänen äitinsä pitänyt yhtiön johtajan tapailua hyvänä ajatuksena, mutta kiinnostus syventyi silti hiljalleen rakkaudeksi.

Pari seurusteli seitsemän vuotta ennen kuin he menivät naimisiin. Pian heidän eronsa jälkeen uutisoitiin, että tuona aikana parin suhde oli vähällä jopa kariutua Billin holtittoman käytöksen vuoksi. Microsoft-miljardööristä kaksi kirjaa kirjoittanut James Wallace paljasti Daily Mailille, että Bill Gates tunnettiin ennen Melindaa erittäin railakkaista juhlistaan.

Wallacen mukaan Gates palkkasi strippareita ja tanssijoita esiintymään kotonaan järjestämiinsä villeihin juhliin. Illan päätteeksi teknologiaguru pulikoi naisten kanssa alasti uima-altaassa.

– Hän ei ollut silloin mikään kuoropoika tai pieni tietokonenörtti. Hänellä oli silloin elämä, Wallace sanoo Daily Mailille.

Wallace kuvaili vuonna 1997 Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace -kirjassaan, kuinka Gates vieraili sinkkuvuosinaan nakuklubeilla ja oli todellinen naistenmies. Wallacen mukaan Gatesin puuhat olivat yleisesti tiedossa, mutta media ei raportoinut niistä. Wallace väittää, että Gates piti lehtiä pikkusormensa ympärillä, syötti heille muita meheviä juttuja ja piti näin naisseikkailunsa salassa.

Vastaava elämäntyyli jatkui kirjailijan mukaan myös sen jälkeen, kun Bill tapasi Melindan. Hän väittää Billin muun muassa flirttailleen naistoimittajille työmatkoillaan. Wallacen mukaan Melinda tiesi poikaystävänsä puuhista, ja se vaikutti parin suhteeseen.

– Yhdessä vaiheessa he erosivat lähes vuodeksi, koska Gates kieltäytyi sitoutumasta millään lailla. Kun he palasivat taas yhteen vuonna 1992, heidän suhteensa kasvoi tiiviimmäksi ja vahvemmaksi, Wallace kertoi kirjassaan.

Pian Gatesit alkoivat harkita naimisiin menoa. Järjestelmällisen Billin kerrotaan tehneen tussitaululle listan avioitumisen plussista ja miinuksista. Hän halusi olla varma, että päätös olisi oikea.

– Otin avioliiton hyvin vakavasti. Me välitimme toisistamme valtavasti ja meillä oli vain kaksi vaihtoehtoa: joko me eroamme tai me menemme naimisiin, Bill Gates kertoi Netflixin dokumentissa.

Plussat voittivat miinukset ja avioliitolle saatiin siunaus myös Bill Gatesin ex-tyttöystävältä Ann Winbladilta. Ohjelmistoyrittäjänä ja pääomasijoittajana työskentelevä Winblad ja Gates seurustelivat muutaman vuoden ajan 1980-luvulla ja pysyivät läheisinä ystävinä.

Billille oli tärkeää, että Winblad antoi siunauksensa hänen ja Melindan liitolle, ja kun niin kävi, pari avioitui noin miljoonan maksaneissa ökyhäissä Lanain saarella Havaijilla. Bill varasi koko Manele Bay hotellin itselleen, samoin kuin kaikki lähistön helikopterit. Hän halusi varmistaa, ettei kukaan pääsisi kurkkimaan salaiseen hääseremoniaan. Pari sanoi toisilleen tahdon vuonna 1994 keskellä golf-kenttää läheisten läsnä ollessa.

Bill Gatesin pitkäaikaisen ystävän ja Microsoftin ex-johtajan Wern Raburnin mukaan Billin käytös muuttui avioliiton myötä. Hän väittää Billin jopa pettäneen Melindaa ennen naimisiin menoa, mutta pysyneen sittemmin uskollisena vaimolleen. Raburnin mukaan hän ei koskaan todistanut epäsopivaa käytöstä parin mentyä naimisiin.

– En ikinä nähnyt mitään sellaista. Epäilemättä ennen heidän liittoaan kyllä. Bill tykkäsi juhlia. Mutten koskaan nähnyt mitään sellaista heidän avioiduttuaan.

Raburnin mukaan Bill oli itseasiassa hyvin ylpeä siitä, miten hän oli muuttanut tapansa avioliiton myötä.

Gatesien eron syistä ei ole varmuutta, mutta yhdeksi merkittäväksi tekijäksi on mainittu Bill Gatesin yhteydet seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin. Melinda Gates alkoi valmistella avioeroa pian sen jälkeen, kun Bill Gatesin ja Epsteinin yhteydet tulivat julkisuuteen syksyllä 2019.

Melindan kerrotaan paheksuneen sitä, että hänen puolisonsa teki yhteistyötä Epsteinin kanssa. Bill Gates ja Epstein olivat tavanneet useita kertoja vuosien varrella ja Gates oli viipynyt eräänä iltana myöhään seksuaalirikoksista tuomitun liikemiehen luona.

Gatesin tiedottaja totesi syksyllä 2019, että tapaamisten tarkoituksena oli keskustella hyväntekeväisyydestä ja Bill Gates katui, että oli edes tutustunut Epsteiniin.

Gatesien hyväntekeväisyysjärjestön työntekijän mukaan myös Melinda Gates tapasi Epsteinin vuonna 2013. Naisten ja tyttöjen asiaa voimakkaasti ajava rouva Gates oli tuolloin ilmaissut ettei pitänyt Epsteinista.

Myös Winbladin ja Bill Gatesin lämmin suhde on herättänyt kysymyksiä. Ex-pari nimittäin lomaili joka vuosi yhdessä Melindan siunauksella.

– Gates viettää joka kevät pitkän viikonlopun Winbladin kanssa tämän rantamökissä North Carolinassa Outer Banksin alueella, kuten he ovat tehneet jo vuosikymmenen ajan. Siellä he ajelevat dyyneillä rantakirpuilla, riippuliitävät ja kävelevät rannalla, elämäkertakirjailija Walter Isaacson paljasti vuonna 1997.

TMZ:n sisäpiirilähteiden mukaan muu perhe on ollut viime kuukausina Bill Gatesille vihainen ”useista hänen tekemisistään asioista”. Gatesien oli sivuston mukaan määrä julkistaa eronsa jo maaliskuussa, ja Melinda oli vuokrannut tätä varten kokonaisen saaren yli 108 000 eurolla. Melindan, parin lasten ja heidän kumppaniensa oli määrä paeta avioeron aiheuttamaa kohua Calivignyn saarelle, Grenadalle. Billiä ei kuitenkaan oltu kutsuttu mukaan perheen erimielisyyksien vuoksi.

Eron yksityiskohdat olivat kuitenkin maaliskuussa vielä sopimatta. Melinda ja perheen lapset matkustivat TMZ:n mukaan silti Grenadassa sijaitsevalle saarelle, sillä koko perhe tiesi tuolloin erosta, johon liittyi ”runsaasti katkeruutta”. Sivuston mukaan ero olikin lopulta kaikkea muuta kuin sopuisa.

Gatesien suhde oli kuitenkin hyvä aivan viime vuosiin saakka. Heitä yhdistivät älykkyys, halu tehdä hyvää ja samanlainen arvomaailma. He halusivat käyttää omaisuuttaan muiden hyväksi ja perustivat siksi Bill & Melinda Gates Foundation -järjestön, jonka kautta he ovat lahjoittaneet omaisuuttaan kymmenien miljardien eurojen edestä hyväntekeväisyyteen. Lahjoituksilla on taisteltu muun muassa tartuntatauteja vastaan ja kehitetty rokotuksia. Gatesit ovat tukeneet myös koronapandemian torjuntaa miljardeilla.

Erostaan huolimatta Bill ja Melinda aikovat molemmat jatkaa mukana järjestön toiminnassa. Heidän uskotaan myös panostavan hyväntekeväisyyteen omien, erillisten järjestöjensä kautta. Parilla oli avioehto, mutta heidän kerrotaan jakavan omaisuutensa erillisen erosopimuksen mukaan. Avioeron hakupäivänä Bill Gatesin sijoitusyhtiö siirsi Melinda Gatesille varallisuutta noin kahden miljardin euron edestä.

Bill Gates on maailman neljänneksi rikkain ihminen ja hänen omaisuutensa arvon arvellaan olevan runsaat 107 miljardia euroa. Sekä hän että Melinda ovat ilmoittaneet lahjoittavansa valtaosan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Lapsilleen he aikovat jättää yhteensä noin 30 miljoonaa dollaria.