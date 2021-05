Outi Alanen jatkojuttu

Oikeuden mukaan Outi Alasen isällä oli laillinen peruste tehdä hänet perinnöttömäksi.

Ex-näyttelijä Outi Alanen on hävinnyt isänsä leskeä ja sisartaan vastaan nostamansa testamenttiriidan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Oikeuden mukaan isällä oli laillinen peruste tehdä Alanen perinnöttömäksi tämän loukkaavan käytöksen vuoksi.

Käräjäoikeus on velvoittanut Alasen maksamaan 15098 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Outi Alasen, 54, isä kuoli syöpään 80-vuotiaana syyskuussa 2019 Rääkkylän terveyskeskuksen vuodeosastolla. Isä oli yli vuotta aikaisemmin eli heinäkuussa 2018 tehnyt testamentin, jolla hän jätti tyttärensä perinnöttömäksi.

– Tyttäreni Outi Alanen, joka on vuosien ajan käyttäytymisellään syvästi loukannut minua ja vaimoani, ei ole saapa omaisuudestani lakiosaakaan, testamentissa todetaan.

Testamentissa viitataan perusteena vuoden lähestymiskieltoon, jonka Pohjois-Karjalan käräjäoikeus määräsi isän ja tämän vaimon suojaksi Outi Alaselle 2014. Käräjäoikeuden mielestä oli perusteltu aihe odottaa, että Alanen tulisi muutoin häiritsemään yhteydenotoillaan pariskuntaa jatkossakin.

Outi Alanen valitti ratkaisusta Itä-Suomen hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkein oikeus ei myöntänyt hänelle asiassa valituslupaa.

Outi Alasen kannalta kolkko testamentti annettiin hänelle tiedoksi tammikuussa 2020. Alanen ilmoitti vaativansa lakiosaansa isän perinnöstä.

Ex-näyttelijä nosti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kanteen, johon hän nimesi vastaajiksi isänsä lesken ja sisarensa.

Outi Alasen mielestä häntä ei voitu jättää ilman perintöä perintökaaren edellyttämällä tavalla. Perintökaaren mukaan perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää. Edellytykset täyttävät myös, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Alanen ei ollut mielestään loukannut syvästi isäänsä. Alanen kiisti myös viettäneensä kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Sekä leski että sisar vaativat Alasen kanteen hylkäämistä.

Outi Alanen muisteli istunnossa, että hänen ja isän välit katkesivat jo vuonna 2000, kun tuli tieto isän eräästä ihmissuhteesta. Alanen halusi kertomansa mukaan selvittää välit isän kanssa 2012–2014, mutta hänen viesteihinsä vastattu. Alanen koki tulleensa isänsä hylkäämäksi.

Outi Alasen sisar ilmoitti oikeudelle olleensa tietoinen isän ja Outin viestittelyistä. Sisaren mukaan Outin viestit olivat syvästi loukanneet isää. Tieto Outin jättämisestä perinnöttömäksi tuli sisarelle yllätyksenä. Sisar sanoi kuitenkin ymmärtävänsä isän perustelut päätökselle.

Isän leski kertoi miehensä pahoittaneen mielensä tyttären viesteistä ja puheluista, joita tuli vuorokauden ympäri.

Outi Alasen entisen aviomiehen mukaan tytär oli pyrkinyt säilyttämään läheiset välit isän kanssa. Ex-mies ei ollut kuullut vihamielisyyttä Alasen puheluissa isälle.

Kun lähestymiskielto ei saanut Alasen viestittelyä isälle loppumaan, isä oli käräjäoikeuden arvion mukaan vähitellen kypsynyt ajatukselle jättää tytär perinnöttömäksi.

Oikeus viittaa myös isän jäähyväiskirjeeseen vaimolleen. Isä ilmoitti kirjeessä, että hän ei halunnut tyttären osallistuvan hautajaisiinsa.

Käräjäoikeuden mielestä isä oli tyttären ”pitkäaikaisen halventavan yhteydenpidon” perusteella kokenut tulleensa syvästi loukatuksi.

– Käräjäoikeus on pitänyt asiassa ratkaisevana perillisen käyttäytymisen synnyttämää kokonaiskuvaa. Perinnöttömäksi tekemiseen liittyy yksityisen rangaistuksen luonne. Tehdessään perillisensä kokonaan perinnöttömäksi (isä) on omassa harkinnassaan päätynyt siihen, että Outi Alasen kohdalla perinnön saamiselta puuttuu kokonaan eettinen peruste, oikeus perustelee.

Käräjäoikeus vahvistaa Alasen menettelyn täyttävän perintökaaressa säädetyt perinnöttömäksi tekemisen perusteet.

Käräjäoikeus on hylännyt Alasen kanteen leskeä vastaan. Sisarta vastaan esitetyn kanteen oikeus on hylännyt jo sillä perusteella, että Outi Alaselta on tältä osin puuttunut kanneoikeus.

Käräjäoikeus on velvoittanut Outi Alasen korvaamaan oikeudenkäyntikuluja yhteensä 15098 euroa.

Alanen on ilmoittanut määräajassa tyytymättömyytensä koko tuomioon.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio on jo toinen juridinen takaisku Outi Alaselle lyhyen ajan sisällä. IS kertoi 4. toukokuuta aluesyyttäjän päätöksestä määrätä esitutkinta lopetettavaksi jutussa, jota tutkittiin pahoinpitelynä ja kunnianloukkauksena. Epäiltynä olivat leski ja Alasen sisar.

Outi Alanen oli tehnyt rikosilmoituksen muun muassa siitä, että häntä ei päästetty katsomaan juuri kuollutta isäänsä Rääkkylän terveyskeskukseen. Kuulusteluissa kävi ilmi, että omaiset olivat toimineet isän ohjeiden ja toiveiden mukaisesti.