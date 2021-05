MTV:n hittisarjan tähti paljastaa, mitä kulisseissa todella tapahtui – traumatisoitui vuosiksi ja sai tylyn lempinimen

Skeittaaja Ryan Shecklerin värikästä elämää seurattiin Life of Ryan -sarjassa 2000-luvulla. Nyt entinen tosi-tv-tähti kertoo, millaiset vaikutukset sarjalla oli häneen.

Ryan Sheckler on yksi maailman tunnetuimmista rullalautailijoista. Hän singahti suuren yleisön tietoisuuteen MTV:n Life of Ryan -ohjelmasta, jota esitettiin vuosina 2007–2009.­

Ammattiskeittaaja Ryan Sheckleristä tuli tosi-tv-tähti vain 17-vuotiaana, kun MTV-kanavalla alkoi hänen elämäänsä seuraava Life of Ryan -sarja. Ohjelmassa nähtiin, miten vain 13-vuotiaana rullalautailun huipulle noussut Sheckler valmistautui kilpailuihin, vietti aikaa ystäviensä kanssa ja sukkuloi parisuhdedraaman keskellä.

Ohjelmaa kuvattiin kolmen tuotantokauden ajan vuosina 2007–2008. Sitä esitettiin myös Suomessa MTV Finland -kanavalla ja se poiki Shecklerille paljon mainetta ja mammonaa. Suositulla sarjalla oli kuitenkin kääntöpuolensa, josta tosi-tv-tähti avautuu nyt ensimmäistä kertaa.

Sheckler kertoo In Depth With Graham Bensinger -ohjelmassa, että Life of Ryan -sarja aiheutti hänelle niin pahat traumat, että niistä toipumiseen meni lopulta vuosia.

E Onlinen mukaan tuotantotiimi painosti Sheckleriä näyttämään sarjassa yksityiselämänsä kipeimpiä hetkiä, muun muassa parisuhteensa päättymisen. Shecklerin mukaan se ei kuitenkaan riittänyt, vaan tuotanto vaati häntä ottamaan uudestaan kohtauksia, joiden sisältö ”ei riittänyt”.

Sheckler kertoo, että hänelle viimeinen pisara oli se, kun tuotanto sekaantui hänen parisuhteeseensa. Skeittaajan mukaan hän erosi silloisesta tyttöystävästään kameroiden käydessä pariin otteeseen, sillä tuotanto vaati häntä ottamaan tilanteen uusiksi paremmin.

– Tunnelma oli hyvin kiusallinen. Ja sitten he tulevat luokseni ja ovat: ”Hei tuo ei ollut tarpeeksi. Meidän täytyy ottaa se uusiksi”, Sheckler sanoo In Depth With Graham Bensinger -ohjelmassa.

Sheckler kokee joutuneensa lopulta näyttelemään, vaikka kyseessä piti olla tosi-tv-sarja, jonka tapahtumat olivat hänen oikeaa elämäänsä.

– Se oli hetki, jolloin ohjelmasta tuli näyttelemistä ja siitä tuli asia, josta ajattelin ”tämä ei ole sitä, mihin suostuimme ja millaisena se alkoi”.

Shecklerin mukaan Life of Ryan -sarja ja sen kulisseissa tapahtuneet asiat rikkoivat lopulta hänen sydämensä ja traumatisoivat hänet täysin. Hän kertoo, ettei kyennyt seurustelemaan vuosiin sarjan päättymisen jälkeen sen aikana tapahtuneiden asioiden vuoksi.

– En ryhtynyt parisuhteeseen ohjelman jälkeen ennen kuin olin 25-vuotias, sarjan päättymisen aikaan 19-vuotias ollut Sheckler sanoo.

Päällimmäinen syy Shecklerin sitoutumiskammoon oli pelko erosta. Hän ei halunnut käydä läpi kaikkea sitä, mitä koki MTV:n hittisarjan kuvausten aikana.

– Minulla on sydän ja minulla on hyvin vahvat tunteet, enkä pidä ihmisten satuttamisesta. Se, että jouduin tylysti loukkaamaan ihmisten tunteita uudelleen ja uudelleen tv-viihteen takia – kirjaimellisesti katsojalukujen takia – järkytti minua, hän toteaa.

Sheckler vuonna 2008. Tuolloin tv:ssä nähtiin, miten hän erosi silloisesta tyttöystävästään.­

Koska Sheckler näytti tunteensa avoimesti jo teini-ikäisenä, kertoo hän saaneensa sarjan kuvauksissa lempinimen ”itkupilli Ryan”. Aluksi hän piti nimeä hauskana, mutta lopulta se ei tuntunut enää lainkaan mukavalta.

– He pilkkasivat minua siitä, että itkin, kun kuulin vanhempieni ottavan avioeron. Kuulin siitä kameran käydessä. Se oli ensimmäinen kerta, kun kuulin asiasta, joten minä itkin, hän toteaa nyt.

Life of Ryan -sarjan jälkeen Sheckler on jatkanut menestyksekästä uraansa ammattilaisrullalautailijana. Hän on lisäksi perustanut oman vaatemerkin.

Vuonna 2017 Sheckler paljasti kärsineensä vuosien ajan pahasta alkoholiongelmasta, joka uhkasi vaarantaa hänen uransa. Hän hakeutui tuolloin vieroitushoitoon ja on sittemmin pysynyt kuivilla.