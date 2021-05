Bob Marley teki kaksi virhettä, jotka johtivat syövän leviämiseen ja lopulta kuolemaan – reggaen legenda kuoli 40 vuotta sitten vain 36-vuotiaana

Reggae-musiikin legenda Bob Marley menehtyi syöpään tasan 40 vuotta sitten. Kuolemaa edelsi neljän vuoden sairastaminen, hoitotoimenpiteistä kieltäytyminen – ja syövän salaaminen lähipiiriltä.

Se alkoi varpaasta nelisen vuotta aikaisemmin, Bob Marleyn kuolemaan johtanut sairaus.

Reggaen legenda, yksi pop-musiikin historian merkittävimmistä artisteista Bob Marley kuoli 40 vuotta sitten, 11. toukokuuta 1981. Hän oli vain 36-vuotias – ja saanut syöpädiagnoosin jo 1977 mentyään alun perin lääkärille valittamaan kipeää varvasta.

Kerrotaan, että varvas oli kipeytynyt jalkapalloa pelatessa. Kynnen alla oli musta läikkä, ja Marley arveli sen olevan urheiluvamma.

Ei ollut, kyseessä oli harvinaislaatuinen ihosyövän, melanooman muoto.

Sen jälkeen Marley teki kaksi virhettä, jotka johtivat syövän leviämiseen ja varhaiseen kuolemaan.

Mutta ei ollut ihme, jos hän tunsi itsensä kuolemattomaksi. Olihan hän selviytynyt aiemmin asemiesten hyökkäyksestäkin.

Koko 1970-luvun lopun Bob Marleyn ura oli jatkuvassa myötätuulessa. Hän ei antanut sairauden jarruttaa.­

Autollinen aseistettuja miehiä pysähtyi 3. joulukuuta 1976 osoitteeseen 56 Hope Road, Kingston, Jamaika. Osoite on kiinnostava, sillä siinä sijaitsee nykyisin Bob Marley -museo.

Mutta 1976 siellä oli Tuff Gong -levy-yhtiön toimisto – ja Marleyn koti.

Seitsemän aseistettua miestä tunkeutui Tuff Gongin tiloihin, joissa Marley ja hänen Wailers -yhtyeensä olivat juuri pitämässä taukoa kesken harjoitusten.

Laukauksia ammuttiin. Kolmeen ihmiseen osui: Marley haavoittui rintaan ja käsivarteen, hänen vaimonsa Rita päähän ja mangerinsa Don Taylor ylävartaloon ja jalkoihin osuneista luodeista.

Mistä hyökkäyksessä oli kyse? Haluttiinko Marleytä vain varoittaa eikä tappaa?

Kysymyksiä on esitetty vuosikymmenten ajan saamatta vastauksia.

Marley oli joka tapauksessa tuohon aikaan poliittisesti jakautuneen Jamaikan tunnettu tähti. Oliko asialla konservatiivisen oppositiopuolueen JLP:n iskujoukko? Bändiharjoituksissa hiottiin ohjelmaa Smile Jamaica -konserttiin, jota JLP piti vasemmistolaisen valtapuolueen PNP:n tukikonserttina.

Vai oliko kyse jostain Kingstonin alamaailman välienselvittelystä, johon Marley jotenkin liittyi?

Villeimpien salaliittoteorioiden mukaan murhayritykseen sekaantui jopa Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA, nähtiinhän JLP:n katutaistelijasissit Yhdysvaltain varustamina – ja PNP:n pyssymiehet vastaavasti sosialistisen Kuuban. Oliko näin ja liittyivätkö nämä mitenkään hyökkäykseen Marleyn kimppuun? Nuo jäänevät spekulaatioiden kohteiksi ikuisiksi ajoiksi.

Smile Jamaica -konsertti joka tapauksessa pidettiin, Bob ja Rita Marley sekä Wailers esiintyivät 80 000 ihmiselle.

Hyökkäyksen tehneet miehet saatiin kiinni. He saivat kuolemantuomion.

Marleyn ensimmäinen virhe syöpädiagnoosin saamisen jälkeen oli seuraava: hän ei suostunut siihen, että varvas amputoidaan.

Hänelle valinta oli selkeä, sillä se perustui hänen rastafari-uskoonsa.

Rastafarina hän otti Raamatun opetukset kirjaimellisesti. Marley oli jo Mooseksen kirjan oppien mukaan kieltäytynyt muun muassa leikkaamasta hiuksiaan ja kasvattanut rastat, joten samaa oppia noudattaessaan hän ei suostunut myöskään amputointiin.

”Papit eivät saa ajaa päätään paljaaksi, eivät leikata partaansa sivuilta eivätkä viillellä merkkejä ruumiiseensa.” (3. Mooseksen 21.5)

Hän suostui kuitenkin pienempään leikkaukseen, jolla poistettiin varpaan kynsi ja ihoa sekä tehtiin ihonsiirto hänen reidestään.

Tiettävästi Marleytä varoitettiin, että hänen sairautensa acral lentiginous melanoma oli harvinaista melanoomatyyppiä, joka ei puhjennut uv-säteilyn seurauksena, vaan ilmeni luomimaisina ihomuutoksina – ja oli usein aggressiivista laatua.

Marleyn toinen virhe oli, että hän ei ilmeisesti kertonut diagnoosista kenellekään. Ainakaan kukaan ei saanut häntä muuttamaan mieltään ja turvautumaan tehokkaampaan hoitoon.

Koko 1970-luvun lopun Bob Marleyn ura oli jatkuvassa myötätuulessa. Hän ei antanut sairauden jarruttaa. Ehkä jopa päinvastoin: hittejä ja rastafari-sanomaa sisältäneitä albumeja julkaistiin vuosittain, Marleyn työtahti oli kiivas.

Suosio huipentui kesällä 1980 Uprising-albumin Euroopan-kiertueeseen, joka lähimpänä Suomea pysähtyi Tukholman Gröna Lundiin.

17. kesäkuuta täpötäydessä huvipuistossa oli paikalla paljon suomalaisiakin, kun kuultiin melkein kaikki hänen tunnetuimmat kappaleensa, muun muassa I Shot The Sheriff, No Woman No Cry, Redemption Song, Could You Be Loved, Is This Love ja Get Up, Stand Up.

Samalla kiertueella hän esiintyi Milanossa peräti 100 000 kuulijalle.

Bob Marley oli yksi maailman suositummista artisteista.

Marleyn toinen virhe oli, että hän ei kertonut sairaudesta tiettävästi kellekään.­

New York oli sattumalta surullisten uutisten kaupunki musiikkifaneille syksyllä 1980: runsaat kaksi kuukautta ennen kuin John Lennon murhattiin 40-vuotiaana Dakota-talon kotiovelleen Keskuspuiston kupeessa, Bob Marley tuupertui samassa Keskuspuistossa juoksulenkillään.

Kahtena edellisenä iltana, 19. ja 20. syyskuuta Marley oli esiintynyt loppuunmyydyssä Madison Square Gardenissa. Nyt hänen vointinsa romahti – ja hänet kiidätettiin sairaalaan.

Diagnoosi: syöpä on levinnyt laajasti, muun muassa aivoihin.

Marley esiintyi vielä kerran. Bob Marley & The Wailersin viimeinen konsertti oli 23. syyskuuta 1980 Stanley-teatterissa Pittsburghissa. Tarkoitus oli keskeyttää kiertue hoitojen ajaksi ja palata esiintymislavoille.

Marley matkusti Saksaan saamaan saksalaisen lääkärin Josef M. Isselsin kiistanalaisina pidettyjä, vaihtoehtoisia syöpähoitoja.

Pian kuitenkin todettiin, että syöpä ei ole parannettavissa – ainakaan Isselsin keinoin. Muun muassa American Cancer Society on todennut Isselsin hoitomuodot tehottomiksi syöpää vastaan.

Pittsburghin -konsertti oli legendan vihoviimeinen. Reggaen esittäminen jäisi muille, muun muassa Ziggy-pojalle.

Kun Marleyn kunto huononi keväällä 1981, hänet päätettiin siirtää kotiin Jamaikalle. Kuolemaan läheisten luo.

Lentomatka osoittautui kuitenkin liian raskaaksi. Kesken matkan Marleyn elintoiminnoissa ilmeni vakavia häiriöitä. Oli tehtävä pakkolasku Yhdysvaltain Floridaan.

Bob Marley kuoli Cedars of Lebanon -sairaalassa Miamissa.

Hautajaiset pidettiin kymmenen päivää myöhemmin Jamaikalla Nine Milen kylässä, jossa laulaja oli syntynyt vaatimattomiin oloihin vuonna 1945.

Marley oli palannut kotiin, sittenkin.

Hänen pronssinen arkkunsa oli nostettu kylän korkeimmalle paikalle. Leski Rita Marley oli asetellut arkkuun vainajan viereen tämän punaisen Gibson Les Paul -kitaransa, ganjan eli kannabiksen varren ja Raamatun avoinna kohdasta Psalmi 23, Daavidin psalmi, joka alkaa sanoilla:

Herra on minun paimeni,

ei minulta mitään puutu.

Edeltävien päivien aikana Marley oli ollut nähtävänä avoimessa arkussa. Hänet oli käynyt hyvästelemässä noin 100 000 ihmistä.

Hautajaisseremonia oli yhdistelmä Etiopian ortodoksisen kirkon hautajaiskaavaa ja rastafariuskoa. Puheen piti myös Jamaikan pääministeri Edward Seaga:

– Hän oli läsnä oleva huuto elektronisessa maailmassamme. Hänen terävät piirteensä, majesteettinen ulkonäkönsä ja tanssiva tyylinsä ovat syöpyneet elävinä mieliimme. Bob Marley jätti pysyvän jäljen jokaiseen kohtaamiseen. Eikä tällaista miestä voi koskaan pyyhkiä pois. Hän on osa kansakunnan kollektiivista tietoisuutta.

The Wailers esitti kappaleen Natural Mystic, Exodus-klassikkoalbumin avausraidan.

Lopuksi arkku sytytettiin palamaan.

Bob Marley oli lähtenyt vihreille niityille.Lähteet: BobMarley.com, Roger Steffens: So Much Things To Say: The Oral History of Bob Marley, Laurie Gunst: Born Fi`Dead, Rolling Stone, Guardian, New Musical Express, setlist.com, duodecimlehti.fi, Marley Legend: An Illustrated Life Of Bob Marley