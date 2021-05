Radiojuontaja Karoliina Tuomisen keholle tapahtui Selviytyjät-kuvausten jälkeen muutos, jota hän ei ollut osannut odottaa – ”Se oli aikamoinen shokki”

Juontajan kuukautiset loppuivat yhtäkkiä puoleksi vuodeksi kokonaan.

Selviytyjät Suomi -sarjasta viime lauantaina pudonnut juontaja Karoliina Tuominen, 26, kertoo omalla YouTube-kanavallaan yllättyneensä siitä, miten voimakkaasti hänen kehonsa reagoi rankkoihin kuvauksiin. Vaikutukset ulottuivat sekä fyysiseen että henkiseen vointiin.

– Tämä tuntuu oudolta kun tämän sanoo ääneen, mutta minusta tuntuu, että kroppani ei ole toiminut yhtä hyvin Selviytyjien jälkeen kuin siellä ollessa, hän aloittaa.

Leirissä kaikki ruoka oli luonnonmukaista ja liikuntaa oli paljon. Vartalossa se näkyi Tuomisen mukaan siten, että vatsa toimi niin sanotusti hyvin. Riu’ulla piti käydä ahkerasti.

– Sori, jos tämä on too much information.

Leirin alkeellisista olosuhteista hotelliin siirtyminen oli sen sijaan keholle rankka muutos.

– Ekan vuorokauden vietin kokonaan vessassa. Vaikka vatsa oli tyhjä, sieltä tuli paljon sitä tavaraa.

Pitkäaikaiset muutokset olivat kuitenkin niitä yllättävimpiä.

– Yksi asia on, että menkat jäi pois Selviytyjissä, ja ne eivät palanneet viiteen tai kuuteen kuukauteen. Sitten ne tulivat tosi epäsäännöllisinä takaisin. Että varmaan se oli aika rankka juttu keholle, hän pohtii.

Kuukautisten poisjäämistä kutsutaan amenorreaksi. Terveyskirjaston mukaan nopea laihduttaminen, syömishäiriöt ja liiallinen liikunta voivat aiheuttaa kuukautisvuotojen poisjäämisen, samoin voimakas stressitilanne. Taustalta voi myös löytyä vaikea yleissairaus. Jos kuukautiset jäävät useaksi kuukaudeksi pois, tulisi hakeutua lääkäriin.

Tuomisen mukaan kuvauksista seurasi fyysisten haasteiden lisäksi paljon ahdistusta ja unettomuutta. Pelin tapahtumat pyörivät päässä yötä päivää jatkuvana kelana.

Tuominen on ottanut raskaasti saamansa murskaavan palautteen, jota on tulvinut hänelle sosiaalisessa mediassa kauden aikana. Tuominen on suosittu somevaikuttaja, jolla on Instagramissa yli 90 000 seuraajaa.

– Ekana yönä hotellissa en nukkunut ollenkaan. Saarella nukuin taas niin hyvin, että olen viimeksi nukkunut niin hyvin varmaan äidin kohdussa.

Kokemuksen rankkuuteen hän ei olisi ikinä osannut valmistautua etukäteen.

– Sanotaan niin, että kyllä se oli aikamoinen shokki.

