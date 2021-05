Pekka Sauri muistelee äitiään, joka kuoli hänen käsivarsilleen – huonetta tyhjentäessä Sauri löysi koskettavan jäähyväislahjan

Monet julkkikset ovat jakaneet äitienpäivän kunniaksi muistojaan äideistään sekä kokemuksiaan äitiydestä.

Sunnuntaina äitienpäivänä sosiaalinen media täyttyi äitienpäivätoivotuksista ja tunteikkaista kirjoituksista. Myös monet julkisuudesta tutut henkilöt jakoivat muistoja äideistään sekä kokemuksiaan äitiydestä.

Psykologi ja poliitikko Pekka Sauri muisteli Twitterissä koskettavasti edesmennyttä äitiään.

– Äitienpäivänä pieni muisto. Oma äitini kuoli käsivarsilleni jo 27 vuotta sitten. Kuolemansairaana hän askarteli kaksi valokuva-albumia, joissa näyttäytyy mun elämäni synnytyslaitokselta ylioppilaskuvaan asti. En osaa kuvitella vaikuttavampaa jäähyväislahjaa jälkipolville, Sauri kirjoitti.

Sauri kertoo IS:lle, että hänen äitinsä kuoli sairastettuaan keuhkosyöpää. Sauri oli tuolloin 39-vuotias.

– Äidin syöpä eteni nopeasti. Lopulta piti faijan kanssa viedä hänet nopeasti sairaalaan, jossa hän kuoli, Sauri muistaa.

Pian sen jälkeen Sauri oli tyhjentämässä äitinsä huonetta, kun hän löysi yllättäen äitinsä tekemät valokuva-albumit.

– En tiennyt niistä mitään. Ehkä hänen oli tarkoitus lahjoittaa ne minulle ennen kuolemaansa.

– Hän oli järjestänyt kuvani kronologisesti syntymästä ylioppilaskuvaan asti. Se oli luonnollinen lopetus albumille, sillä sen jälkeen muutin omilleni. Se on upeinta mitä lapselleen tai ylipäätään jälkipolville voi jättää, sillä se säilyy ikuisesti, Sauri sanoo kiitollisena.

Julkkislääkäri Pippa Laukka puolestaan kertoi Instagramissa ajatuksiaan äitiydestä. Hänellä on kolme tytärtä.

– Kun lapset olivat pieniä, äitiys tuntui ilon ja väsymyksen sekoituksena. Vuosien kuluessa äitiyteen on tullut mukaan yhä enemmän vapautta ja luopumista. Äidinvaisto on vahva voima ja se on ollut läsnä äitiyden ensi hetkistä lähtien vaikka olen tuntenut suurta epävarmuutta ja epätietoisuutta äitimatkallani, Laukka avautui päivityksessään.

Laukka sanoi olevansa kiitollinen myös vaikeista hetkistä, jolloin voimat ovat olleet vähissä.

– Ja tietysti lämpöiset Äitienpäiväajatukset omalle äidille sinne taivaaseen, hän kirjoitti.

Tubettaja Sita Salminen kirjoitti painavan tekstin vaikeista perhesuhteista ja muistutti, että joillekin äitienpäivä voi tuoda kipeitä muistoja pintaan.

– Haluaisin näin äitienpäivänä moikata sinua, jonka äitisuhde on sulle kovin tärkeä, mutta myös kovin kipeä. Ristiriitaiset tunteet perhesuhteissa on mun kokemuksen mukaan yllättävän vaiettuja, mutta samalla yllättävän yleisiä, Salminen kirjoitti.

– On normaalia, että elämä ei oo mustavalkoista. Suhteet voi olla samaan aikaan vaikeita ja rakkaita, ja sulla on lupa tuntea kaikenlaisia tunteita omia läheisiä kohtaan. Eli itsemyötätunto kunniaan myös näissä asioissa.

Myös DJ ja tv-persoona Suvi Pitkänen kirjoitti tunteikkaan tekstin äitiydestä Instagramissaan. Pitkäsellä on kaksi lasta.

– Kun 25-vuotiaana sain tietää olevani raskaana, en tiennyt miten hieno matka mulla on edessä. Äitiys on maailman vaikein, opettavaisin, ihanin ja palkitsevin asia. Siihen ei ole ohjekirjaa eikä yhtä tapaa, Pitkänen kirjoitti jakamansa kuvan yhteydessä.

– Kunnioitetaan toinen toisiamme,ja annetaan meidän olla äitejä omalla tavallamme, tietysti lapsen etu aina ensimmäisenä. Olen kiitollinen mun lapsista ja siitä että saan olla äiti. Se ei ole itsestäänselvyys.

Yrittäjä ja mediapersoona Joel Harkimo kehui äitiään Instagramissa ja julkaisi yhteiskuvia vuosien varrelta.

– Hyvää äitienpäivää kaikille äideille! Mun äiti on mulle sanoin kuvailemattoman tärkeä ja rakas. On aina ollut.

Myös näyttelijä Alina Tomnikov julkaisi nostalgisen kuvan äitinsä kanssa vuosien takaa.

– Äiti. Vitsi mikä muikkeli. Ihailen, rakastan, päivä päivältä enemmän ymmärrän. Hyvää äitienpäivää immeiset!

Laulaja Paula Vesala julkaisi poikansa ottaman kuvan äitienpäivänä ja toivotti kaikille hyvää äitienpäivää.

– Hyvää äitienpäivää kaikille äitihahmoille ja ylipäätään kaikille jotka on lapselle tai nuorelle tai ihan aikuisellekin äitihahmoa kaipaavalle läsnä ja tukena. Tän kuvan otti mun poika vuosia sitten Kaliforniassa Hauli-huvilalla jossa nukuttiin teltassa ja vietettiin aikaa ystävien kanssa. Muistaakseni oli äitienpäivä. Ainakin oli kevät!