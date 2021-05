Veronica Verho julkaisi videon, jossa hän itkee lohduttomasti kylpyhuoneessa – pysäyttävä päivitys poiki seuraajilta yksimielisen reaktion

Veronica Verho, 25, muistutti seuraajiaan siitä, etteivät he utelisi toisilta lapsista tai perheenlisäyksestä.

Lauantaina 8. toukokuuta Suomessa vietettiin lapsettomien päivää. Päivän kuluessa sosiaalinen media täyttyi aiheeseen liittyvistä kannanotoista ja myös moni julkisuudesta tuttu suomalainen nosti asian esille.

Yksi heistä oli sosiaalisen median vaikuttajana, radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Veronica Verho. Hiljattain 25-vuotissyntymäpäiväänsä juhlinut Verho on kertonut julkisuudessa avoimesti, ettei hän tule välttämättä koskaan saamaan omia lapsia.

Verho julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään mustavalkoisen videon, jossa hän itkee lohduttomasti. Videon yhteyteen kirjoitetusta tekstistä selviää, että video on kuvattu viime vuoden heinäkuussa.

– Mun sydän hakkaa tuhatta kun edes mietin tän videon jakamista ja silmät täyttyy kyynelistä. Tämä aihe on vaan niin äärettömän tärkeä joten siksi tämä on nyt tässä silmiesi edessä, Verho kirjoitti Instagramissa.

– Välillä se ei tunnu miltään ja välillä se tuntuu tältä. Video on kuvattu viime vuoden heinäkuussa. Silloin tuntui ettei millään ole mitään merkitystä ja mietin pääni puhki, että mitä minä olen tehnyt väärin ansaitakseni tällaisen kohtalon. Se tunne on vihaa, inhoa, katkeruutta ja suunnatonta raivoa samaan aikaan. Se on sellainen tunne jota on mahdotonta selittää kenellekään, hän jatkoi.

Verho halusi päivityksellään erityisesti muistuttaa ihmisiä siitä, etteivät he utelisi toisilta lapsiin tai perheenlisäykseen liittyvistä asioista, sillä ihminen ei voi koskaan tietää, mitä toisen elämässä tapahtuu. Hän myös muistutti, ettei vanhemmuus ole itsestäänselvyys ja että lapsettomuus voi olla monien tekijöiden summa.

– Tänään vietetään lapsettomien lauantaita ja tänään haluan muistuttaa sua siitä tästä. Älä kysy keneltäkään, onko hänellä lapsia, milloin hänelle tulee lapsia, lisää lapsia tai miksi hänellä ei ole lapsia, Verho muistutti.

Kysy mieluummin, keitä hänen perheeseensä kuuluu. Tällöin vastaaja saa itse määritellä perheensä kokoonpanon ilman ennakko-oletuksia. Kiitos.

Veronica Verho tunnetaan muun muassa somevaikuttajana ja radiojuontajana.­

Verhon julkaisema rehellinen video on poikinut tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Monet ovat ilmaisseet tukensa Verholle. Muun muassa Alma Hätönen, Meeri Koutaniemi, Sara Parikka, Janni Hussi ja Maria Veitola kommentoivat päivitystä sydämien kera.

– Kiitos kun jaat, sinä rohkea, sydämellinen ja kaikin tavoin kaunis ihminen. Sun ääni on merkittävä ja tämä aihe niin suunnattoman kivulias, mutta siitä ei saa vaieta. Perheitä on niin monenlaisia ja on AINA ollut. Kiitos Veronica, kommentoi näyttelijä Christofer Strandberg.

– Oot rohkea, kun jaat näin kipeitä ja henkilökohtaisia asioita. Se on tärkeää vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville, kommentoi eräs Verhon seuraajista.

– Et ole yksin. Se repii sydämen rikki, mutta jossain vaiheessa alkaa näkyä valoakin tunnelin päässä. Kiitos, että tuot lapsettomuutta näkyväksi, komppasi toinen.

Verho on puhunut julkisuudessa avoimesti lapsettomuusdiagnoosistaan, jonka hän sai ollessaan 20-vuotias. Verholla todettiin tuolloin munasarjojen vajaatoiminta. Verho on kertonut asiasta muun muassa Poks-podcastissaan, jota hän luotsaa yhdessä ystävänsä Sita Salmisen kanssa.