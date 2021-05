Tawny Kitaen, 59, on kuollut – 80-luvun kohukaunottaren elämä oli täyttä vuoristorataa ja avioliitot päättyivät katastrofeihin

Kitaen oli 80-luvulla lupaava näyttelijä, jolla oli mieleenpainuvat paksut hiukset ja räiskyvä tyyli.

Yhdysvaltalainen uutissivusto TMZ kertoo, että malli ja näyttelijä Tawny Kitaen on kuollut vain 59-vuotiaana.

TMZ:n mukaan Kitaen kuoli Kaliforniassa Newport Beachin kaupungissa. Kuolinsyy ei ole vielä selvinnyt.

Kitaenin räiskyvä ura viihdeteollisuuden parissa alkoi vain 14-vuotiaana, jolloin hän pääsi laulaja Peter Framptonin stadionkeikan backstagelle ja innostui alasta.

Hän esiintyi visailuohjelmassa vuonna 1976 ollessaan vasta 15-vuotias. Sen jälkeen hän sai nopeasti lisää rooleja.

The Perils of Gwendoline -elokuva oli Kitaenin ensimmäisiä isompia rooleja.­

Kitaen oli varsinkin 80-luvulla tunnettu malli ja näyttelijä. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak (1984), Bachelor Party (1984), Crystal Heart (1986) ja Witchboard (1986).

Kitaenin ja David Coverdalen suhde päättyi yhtä nopeasti kuin alkoikin.­

Nuori kaunotar myös esiintyi Whitesnaken Here I Go Again- ja Is This Love -hittikappaleiden musiikkivideoilla 80-luvun lopulla.

Sen jälkeen hän alkoi seurustella bändin nokkamiehen David Coverdalen kanssa.

Pariskunta meni nopeasti naimisiin, mutta niin he myös erosivat: avioliitto kesti vain kaksi vuotta.

Sen jälkeen Kitaen avioitui baseball-tähti Chuck Finleyn kanssa ja sai tämän kanssa kaksi tytärtä. Tämäkin avioliitto päättyi katastrofaalisesti vain viiden vuoden jälkeen.

Finley kertoi julkisuudessa, että Kitaen potki häntä rajusti kasvoihin korkokengällään. Kitaen sai tuomion perheväkivallasta. Kolme päivää tuomion jälkeen Finley jätti erohakemuksen.

Kitaenilla oli myös vaikeuksia päihteiden kanssa. Hän jäi kiinni kokaiinin hallussapidosta vuonna 2006. Kolme vuotta myöhemmin hän jäi kiinni päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.