Anni Hautala julkaisi somessa kuvan vauvansa kanssa – pian inboxiin kilahti ikävää palautetta

Juontajat Anni Hautala ja Tuija Pehkonen ovat molemmat saaneet kuulla sosiaalisessa mediassa arvostelua äitiydestään, he huomauttavat, että somessa on myös monia hyviä puolia.

Vaikka juontajat Anni Hautala ja Tuija Pehkonen ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, heille oli itsestään selvää, että lapsistaan he eivät tunnistettavia kuvia somessa julkaise. Tuijalla ja hänen puolisollaan lumilautailija Eero Ettalalla on viime syyskuussa syntynyt poika. Annilla on kaksi poikaa. Annin ja hänen puolisonsa, Radio Suomipopin hovimuusikkona tunnetun Ilkka Ihamäen, poika syntyi viime lokakuussa. Annin 11-vuotias esikoinen on hänen aiemmasta suhteestaan.

– En ole näyttänyt somessa ensimmäisenkään lapseni kasvoja, joten en ajatellut, että se olisi mikään vaihtoehto tälläkään kertaa, Anni sanoo ja lisää:

– Nyt kun lapsi on iso, huokaisen helpotuksesta, että en ole jakanut hänestä mitään. Olisi karmeaa selitellä isolle lapselle, miksi tein niin. Kun lapseni kasvaa ja on vielä vanhempi, voimmehan me yhdessä julkaista jotain, jos se siltä tuntuu. Hän on esimerkiksi loistava lumilautailija ja mielelläni jo nyt ylpeänä jakaisin taitavia laskuvideoita.

Myös Tuijalle ja Eerolle oli itsestään selvää, että lapsi ei esiinny sosiaalisessa mediassa tunnistettavasti. Tuija ja Anni painottavat, että jokainen vanhempi tehkööt, kuten haluaa, mutta tämä on heidän perheilleen paras ratkaisu.

– Julkiseen työhön liittyy paljon varjopuolia. En halua tehdä lapseni puolesta sitä päätöstä, että hän joutuisi käymään samanlaisia varjopuolia läpi kuin minä itse olen joutunut. Pyrin suojelemaan lastani kaikin keinoin.

Juontajat näkevät sosiaalisessa mediassa paljon hyviä puolia, kuten vertaistuen saannin muilta äideiltä, mutta sitten on olemassa myös nurjat puolensa.

– Somen myötä on tullut tällainen momshaming-kulttuuri. En kokenut esikoiseni kanssa mitään sellaista, kukaan ei kritisoinut minua mistään silloin, Anni sanoo.

Annilta on esimerkiksi kysytty, viettääkö hän esikoisensa kanssa ollenkaan aikaa, kun tämä ei koskaan näy somessa. Taannoin Anni lisäsi Instagramin Tarinat-osuuteen pätkän, jossa vauva oli rintarepussa.

– Siitä sitten tuli pelkästään palautetta, että vauva oli laitettu reppuun väärin, Anni toteaa.

Myös Tuija on saanut osakseen arvostelua sosiaalisessa mediassa. Kärkkäitä kommentteja aiheutti muun muassa se, kun hän kävi raskaana ollessaan kampaajalla.

– Siitä tuli viestejä, että tiedätkö, mitä nuo hiusvärit aiheuttavat syntymättömälle lapsellesi ja toivottavasti ne ovat kasvipohjaisia värejä. Silloin purin hammasta. Varsinkin kun olin itse ollut todella varovainen ja asioista selvää vähän liiankin tarkasti, Tuija kertoo.

Tuijaa huvittaa myös eräs kommentti siitä, kun hän laittoi someen pätkän, jossa oli miehensä kanssa kahdestaan hiihtämässä.

– Heti tuli tarkkaavaiselta seuraajalta kysymys, että ”missä vauva on? Mietin, että no mitäs luulet, Tuija naurahtaa ja lisää vauvan tietenkin olleen hyvässä hoidossa.

Anni Hautala ja Tuija Pehkonen ovat olleet hyviä ystäviä vuosien ajan. Hiljattain he alkoivat tehdä töitä yhdessä oman podcastinsa parissa. Hautala & Pehkonen -podcast keskittyy pääasiassa äitiyteen ja vauvoihin.­

Tuija uskoo arvostelun johtuvan siitä, että vanhemmuusasiat menevät monella niin syvälle tunteisiin ja vanhemmuus on elämää mullistava asia. Tuija ei usko, että kaikki ihmiset aidosti tarkoittavat olla niin ilkeitä, mitä he ovat.

– Siinä on varmaan niin syvällä omassa vanhemmuuskuplassa, että sieltä on hyvä huudella muille, Tuija sanoo.

– En tiedä, mistä se johtuu, mistä kaikki ilkeily muutenkin somessa johtuu? Johtuuko se omasta huonosta olosta? Anni pohtii.

Molemmat painottavat, että somessa on myös paljon hyvää, kuten vertaistuki ja yhteisöllisyys. Kun Tuija kertoi raskaudestaan Instagramissa, hän yllättyi, kuinka lämpimän viestitulvan sai.

– Yhtäkkiä olin osa vanhempien yhteisöä, jonka olemassa olosta en ollut tiennyt mitään ja jota en ollut osannut edes kaivata. Olen saanut pääosin niin ihanan vastaanoton kaikkeen vauva-arkeen liittyvään, että olen sen vuoksi jakanut somessa arjestamme vähän enemmän kuin mitä olin alun perin ajatellut. Tässä ajassa se on mukavaa, kun kontaktit ovat vähissä ja ollaan neljän seinän sisällä, Tuija sanoo.