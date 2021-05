Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen ero oli niin riitaisa, että asioita puitiin oikeudessa vuosia – yksi oivallus sai välit lämpenemään uudelleen

Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen avioliitto päättyi riitaisaan eroon kymmenen vuotta sitten. Sopu löytyi vasta kun asiat puhuttiin kunnolla läpi.

CatCat-sisarukset Virpi ja Katja Kätkä tekevät nyt yhteistyötä Tauski Peltosen kanssa. Levytettynä on kaksi laulua.

Tätä tullaan varmasti arvailemaan, joten selvitetään asia nyt saman tien: enteileekö yhteistyö samalla sitä, että entisen avioparin Virpin ja Tauskin välit ovat lämpiämässä muuhunkin kuin yhteistyöhön?

– Ei ole kyse paluusta yhteen. Meillä menee nyt niin hyvin, ettei tätä ystävyyttä kannata riskeerata millään tavalla, Virpi Kätkä vakuuttaa.

Tauski Peltosen vastaus ei ole yhtä selkeä tyrmäys.

– Virpi on minulle todella rakas. Olemme äärettömän hyviä ystäviä, mutta samalla myös työpari. Meillä on nyt hyvää elämää, Tauski vastaa.

Sitä, mikä sujuu, ei kannattaisi mutkistaa. Tämä on opittu kantapään kautta. Parin avioliitto päättyi riitaisaan eroon kymmenen vuotta sitten. Välejä ja huoltajuuskiistoja setvittiin muutaman vuoden ajan oikeutta myöten, mutta sopu löytyi vasta kun asiat puhuttiin kahdestaan kunnolla läpi.

– Olin äärettömän helpottunut sovinnosta. Olimme molemmat siinä hetkessä kyyneleet silmissä luvatessamme toisillemme, ettemme enää riitele. Opimme kumpikin myrskyisistä vuosista, ettei riitely kannata, Tauski Peltonen perustelee.

Sisarukset Virpi ja Katja Kätkä eli CatCat julkaisi vappuna yhteiskappaleen Tauskin kanssa.­

Virpin mielestä erotilanteissa olisi aina parasta, jos maltettaisiin antaa tunteiden rauhoittua.

– Vaikka vähän turha sanoa näin, koska eroissa tehdään aina samat virheet, joista hyötyvät vain lakimiehet. Tiedän kokemuksesta, että silloin stressiä on niin kauheasti, että ajattelu sumenee ja luulee viranomaisten pystyvän auttamaan, vaikka kaikki on itsestä kiinni.

Tauski Peltonen sanoo saaneensa Virpiltä voimaa monena heikkona hetkenä.

– Virpi on muutaman kerran nostanut minut katuojasta. Kukaan muu ei ole siihen pystynyt. Virpillä on iso sydän ja järki päässä. Olen ylpeä Virpistä, nytkin hän lukee teologiaa vaikka papiksi asti.

CatCatin uutuussinglen Hengissä on tehnyt Tauski ja sen videolla kolmikko esiintyy yhdessä. Parin viikon päästä julkaistaan toinen single. Rakasta-kappale on jo itkettänyt kaikki tekijänsä. Virpi kertoo säveltäjä Petri Kokon samoin kuin sanoituksen tehneen Tauskin itkeneen kappaletta sorvatessaan.

– Itse en ikinä itke laulujen takia, mutta nyt aloin itkeä vollottaa. Niin kävi Katjallekin. Se laulu on nyt saanut meidät kaikki neljä itkemään. Se ei voi olla kuin hyvä merkki, Virpi arvioi.

Suomea viisukisoissa 1994 edustanut CatCat kuuluu euroviisufanien suurimpiin suosikkeihin. Viisufanit ottavat yhteyttä erityisen kiihkeästi keväisin viisuaikaan.

– Bye Bye Baby oli meille lottovoitto. Pakotin Katjan laulamaan sitä, koska hän opiskeli silloin klassista laulua ja muu kuin klassisen laulaminen oli kielletty, Virpi paljastaa.

Nykyään Virpi Kätkä ja Tauski ovat hyvissä väleissä ja uuden kappaleen myötä myös kollegoja.­

Viisujen jälkeen kaksikko jatkoi opintojaan. Virpi valmistui filosofian maisteriksi ja Katja laulupedagogiksi. Opiskelujen ohessa keikkailtiin vain rajatusti.

– Kukaan ei ymmärtänyt, kun sanoimme bye bye rahalle kieltäytymällä suurimmasta osasta keikoista, Virpi muistaa.

Opintojen jälkeen keikkailua jatkettiin tiiviimmin. Kaksikko tunnetaan sähäköinä esiintyjinä, jotka saavat tunnelman kattoon ja osan miesfaneista heittämään keikoilla paidat pois.

CatCat nousi tunnetuksi 1990-luvun alussa, kun se edusti Suomea euroviisuissa kappaleella Bye Bye Baby.­

Harvemmin kaunottaret muistetaan äiteinä, joilla on kummallakin kaksi lasta. Virpillä on James, kohta 16, ja Jane, kohta 14, Tauski Peltosen kanssa. Katjalla ja aviomiehellään on Christian, 24, ja Janette, kohta 19.

Kummallekin äitiys on elämän tärkein asia, mutta varsinkin Virpillä äitiys menee yli kaikkien äyräiden. Hän hemmottelee ja passaa mennen tullen.

– Äitinä olen kyllä lässy, vähän voisi hemmotella ja huolehtia vähemmän, Virpi tunnustaa.

Hän on järjestänyt elämässä kaiken lasten ehdoilla.

– Olin 35- ja 37-vuotias saadessani lapset. Olin ehtinyt elää, joten sen jälkeen on ollut itsestään selvää tehdä kaikki lasten eteen. En ymmärrä ”laatuaikapuheita”, itse olen halunnut olla lapsille aina läsnä.

Musiikkiopistolla työskentelevän Katjan lapset ovat jo aikuisia. Poika asuu omillaan ja tytär on menossa armeijaan.

– Hän haluaa armeijan soittokuntaan tai armeijan bilebändiin. Yllätyin armeijaan menosta niin paljon, että kysyin, että kenen tytär sinä oikein olet, Katja nauraa.

Katja kertoo miettivänsä, mitä he miehen kanssa tekevät kahdestaan isossa omakotitalossa.

– Olemme puhuneet talon myymisestä ja muuttamisesta jonnekin järven rannalle. Kun poika muutti omilleen, laittelin aluksi koko ajan viestejä, että ”ruoka olisi valmiina, tule syömään”.

Kätkän siskokset tunnetaan taitavina laulajina, mutta kaikkein tärkeintä heille molemmille on äitiys.­

Katja muistaa, kuinka rankkaa heidän äidillään oli, kun he Virpin kanssa muuttivat pois kotoa.

– Äiti suri niin paljon, että menetti lauluäänensä joksikin aikaa.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon elämä tulee muuttumaan, jos kaikki suunnitelmat toteutuvat. Virpi opiskelee parhaillaan teologiaa ja tekee vapaaehtoistyötä.

– Vasta ensimmäiset tentit on suoritettu, joten paljon on vielä tehtävää, mutta minua kiehtoisi lähteä lähetyssaarnaajaksi ennen eläkeikää, Virpi tunnustaa.

