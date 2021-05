Waltteri Torikan äiti muistelee poikansa nuoruutta harvinaisessa haastattelussa – joutui opettajan puhutteluun, kun Waltteri ”käski tytöt polvilleen”

Waltteri Torikka on yksi Suomen tunnetuimmista oopperalaulajista. Äiti Annikki Torikka on saanut seurata eturivistä poikansa matkaa aina Tampereen rivitalokolmiosta maamme suurimpiin konserttisaleihin.

Annikki Torikka kertoo jännittävänsä. Vaikka hänen poikansa, oopperalaulaja Waltteri Torikan läpimurrosta ja noususta Suomen musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon on vierähtänyt jo useampi vuosi, ei Annikki ole koskaan antanut yhtäkään haastattelua. Nyt hän tekee poikkeuksen.

– Waltteri niin kauniisti pyysi, ja mitä sitä ei äiti lapsensa eteen tekisi, Annikki naurahtaa.

Ehdimme Annikin kanssa puhua tovin, ennen kuin tien päällä ollut Waltteri ehtii linjoille etänä tapahtuvaan haastatteluumme. Waltterilla on pitänyt kiirettä viimeiset päivät, sillä hän valmistautuu parhaillaan lauantain äitienpäiväkonserttiin yhdessä kahdeksanhenkisen orkesterin kanssa. Koronarajoituksista johtuen konsertti toteutetaan etänä.

Kiireistä huolimatta Waltteri Torikka on tuttu näky äitinsä Annikin luona. Äiti on saanut seurata Torikan lauluinnostusta aivan pienestä saakka.­

– Meidän oli tarkoitus esittää korona-aikana syntyneen Toivo-albumin tuotantoa konserttisaleissa ympäri Suomen keväällä, mutta niitä ei sattuneesta syystä nyt ole. Mutta onneksi tuli hieno mahdollisuus tehdä tämä striimaus hotelli Punkaharjulta äitienpäivänä. Aika paljon se keskittyy tämän albumin ympärille, maustettuna vähän äitienpäiväspesiaalilla, Waltteri vihjaa.

Myös Annikki aikoo liittyä lauantaina linjoille kuuntelemaan poikansa konserttia. Toki Annikki on saanut nauttia Waltterin laulusta pienestä pitäen. Hän kuvailee Waltteria musikaaliseksi lapseksi, joka nautti esiintymisestä. Kun perheen kotiin Tampereen kupeeseen saapui vieraita, halusi Waltteri aina viihdyttää heitä tavalla tai toisella. Myös Waltteri toteaa musiikin olleen läsnä hänen elämässään niin kauan kuin hän jaksaa muistaa.

– Kun me lauloimme Waltterille iltalauluja, hän rupesi aina laulamaan mukana eikä nukkunut. Isänsä suku on myös hyvin musikaalinen. Sitten kun meille tuli vieraita, niin Waltterilla oli oranssit kiiltävät satiinivaatteet, nahkahousut ja kiiltonahkakengät, lauloi vieraille muutaman laulun ja sitten hän rauhoittui, Annikki muistelee.

–Perheen kannustuksesta on ollut hyvä ponnistaa. Aina on annettu ymmärtää, että itsensä ilmaiseminen on okei, Waltteri kertoo.­

– En mä varmaan koskaan osannut ajatella, että olisin ollut kiinnostunut musiikista. Se vaan on aina vetänyt puoleensa eikä sitä ole puskettu vanhempien toimesta. Tuon rokkiasun kyllä etäisesti muistan. Perheen kannustuksesta on ollut hyvä ponnistaa. Aina on annettu ymmärtää, että itsensä ilmaiseminen on okei, Waltteri jatkaa.

Annikki kuvailee Waltteria helpoksi lapseksi, joka ei koskaan aiheuttanut päänvaivaa vanhemmilleen. Annikin mieleen on kuitenkin painunut eräs keskustelu, jonka hän kävi Waltterin opettajan kanssa tämän ollessa tarhaikäinen. Pojan hinku laulaa ja esiintyä johti toisinaan myös hämmentäviin tilanteisiin.

– Päiväkodissa Waltteri lauloi aina Kikkaa ja Paula Koivuniemeä. Kun piti lähteä ulos, hän käski tytöt polvilleen eteensä ja lauloi heille sillä seurauksella, että lastentarhanopettaja piti minulle puhuttelun siitä, miten lasta pitää kasvattaa, Annikki kertoo nauraen.

Waltteri halusi pienestä pitäen esiintyä kodin juhlissa.­

Sekä Waltteri että Annikki muistelevat Waltterin lapsuusvuosia lämmöllä. He kuvailevat perheen arkea rauhalliseksi ja tavanomaiseksi. Kotina toimi 82-neliöinen rivitalon pääty Tampereelta. Ympäristö oli turvallinen ja lapset saivat leikkiä vapaasti myös ulkona.

– Kyllä minulla oli kaikin puolin hyvä lapsuus. Sisaruksiahan minulla ei ole, mutta lapsuudenystäväni oli minulle kuin veli. Vanhempani olivat tosi sallivia, hän sai aina tulla meille. Yhdessä me revittiin kukkia metsästä ja myytiin niitä naapureille, Waltteri muistelee.

– Hän jopa kerran sanoi, että hän muuttaa meille, koska meillä ei koskaan riidellä, Annikki lisää.

Vaikka Waltteri oli lapsesta asti kiinnostunut musiikista, konkretisoituivat haaveet ammattimuusikon urasta vasta lukioikäisenä. Yhden ravintola-alalla vietetyn välivuoden jälkeen hän pääsi opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan ja myöhemmin hänelle aukesivat myös kansainvälisten opinahjojen ovet. Kotona Waltteria kannustettiin aina seuraamaan unelmiaan, mutta yksi ehto äidillä oli hänelle asettaa.

– Lukion jälkeen sanoin Waltterille, että joku tutkinto musiikin alalta pitää olla. Sen jälkeen saa sitten tehdä mitä haluaa. On tärkeää, että on koulutus. Itse käytän usein sellaista ilmaisua, että koulutus on lupa harjoitella, Annikki selittää.

Waltterin musikaalisuus on saattanut periytyä isän puolelta.­

Ura oopperalaulajana alkoi näyttää entistä todennäköisemmältä vuonna 2010, kun Waltteri voitti arvostetun Lappeenrannan laulukilpailun. Koko kansan huulille hänen nimensä nousi kuitenkin vasta viisi vuotta myöhemmin, kun Waltteri kruunattiin Tähdet, tähdet -ohjelman voittajaksi. Annikki sai seurata vierestä, kun hänen pojastaan tuli yhdessä yössä lähes kaikkien tuntema julkisuuden henkilö.

– Aina puhutaan, että Waltterin kaltaisia artisteja pitäisi valmentaa julkisuuteen, mutta kyllä siihen tulisi valmentaa myös läheisiä. Toki siinä on monia puolia. On ollut ihana tutustua uusiin ihmisiin ja tuttavat ovat tukeneet. Sitten on nämä väärät uutiset, negatiiviset ja epäasialliset kommentit. Ne sattuvat. On hämmästyttävää, miten ilkeitä ihmiset osaavat halutessaan olla, Annikki pohtii.

Waltteri Torikka on läheisissä väleissä äitinsä Annikin kanssa.­

– Vaikka oopperalaulajan ammatti on julkinen, niin siinä hetkessä tuntui, että yksityisyys katosi siinä rytäkässä. Se oli aikamoista pyöritystä. Nyt osaan ottaa jo vähän etäisyyttä ja julkisuus on kuitenkin kohdellut minua hyvin, mistä olen ollut kiitollinen. Sitä kun ei koskaan pysty hallitsemaan, mitä ihmiset sinusta ajattelevat, Waltteri jatkaa.

– Sellaisen elämänohjeen olen Waltterille antanut, että kun on sellainen kuin on, sen takana on helppo seistä, Annikki lisää.

Kuudessa vuodessa Tähdet, tähdet -voittoa seurannut pöly on jo laskeutunut. Vuodesta 2015 lähtien Waltteri on kuitenkin saanut nauttia matkalaukkuelämästä, kun konserttisalikiertueet ja keikat ovat vieneet häntä ympäri Suomen. Kiireestä huolimatta Waltteri on kuitenkin tuttu näky äitinsä luona ja sunnuntaina kaksikko pääsee pitkästä aikaa istahtamaan saman kahvipöydän ääreen myös äitienpäivänä.

– Yleensä äitienpäivä on mennyt konserteissa. Kerran olimme yhdessä laivalla, äitikin oli siellä. Mutta erikseen en äidille laula, hän on saanut sitä kuunnella vuosien varrella jo ihan tarpeeksi. Hän on nähnyt ensimmäisen konserttini, kun meinasin pyörtyä ja sen jälkeen koko kaaren. Äidiltä tulee myös aina suora palaute, onneksi ihan hyvässä mielessä, Waltteri nauraa.

Annikki-äiti ei ole aiemmin suostunut haastatteluun, mutta tällä kertaa heltyi, kun poika pyysi niin kauniisti.­

– Tiedän heti ensimmäisestä laulusta, missä kunnossa Waltterin ääni on ja miten konsertti tulee menemään. En sitten tiedä, onko se se äidin vaisto. Lapsi on aina lapsi äidilleen, oli ammatti mikä tahansa ja lapsi kuka tahansa. Ei se huoli koskaan katoa ja lapset myös antavat aivan valtavasti. Huolta ja jännitystä, mutta myös elämyksiä, iloa, onnea ja äitinä olemista kaikilla mausteilla, Annikki hymyilee.