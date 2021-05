Anni Hautalasta ja Tuija Pehkosesta tuli äitiyden myötä entistä läheisempiä. Juontajat toivovat, että työ- ja perhe-elämän yhdistäminen olisi jatkossa sujuvampaa ja että äitiyden ihanuudesta saisi puhua avoimesti.

Pirteä puheensorina pulppuaa, kun juontajat Anni Hautala, 39, ja Tuija Pehkonen, 35, tupsahtavat samaan videohaastatteluun. Tuija kehuu Annia siitä, kuinka upealta tämä näyttää meikissään ja katsoo samalla omaa kuvaansa ruudulta.

– Minä olen täällä ihan ilman meikkiä, tukka sotkussa, Tuija hymähtää.

– Ei minulla muuten olisi meikkiä, mutta kun minun pitää sovittaa näitä piilolinssejä Big Brotherin kuvauksia varten. Minä en muuten näe mitään ja kun on kuvauksissa meikkiä naamassa, niin silmät vuotavat piilareiden kanssa, Anni selostaa.

Haastattelu Suomen eturivin juontajien kanssa on sovittu puolille päivin, kun molempien vauvat ovat päiväunilla. Jos vauvat heräävät, sekään ei haittaa, sillä molemmat ovat tottuneet tekemään töitä pienokaistenkin kanssa. Tuijan ja hänen miehensä lumilautailija Eero Ettalan esikoispoika syntyi viime syyskuussa. Kuukautta myöhemmin lokakuussa 2020 syntyi Annin ja hänen puolisonsa, Radio Suomipopin hovimuusikkona tunnetun, Ilkka Ihamäen poika. Annilla on myös vuonna 2009 syntynyt poika aiemmasta suhteestaan.

Vaikka sekä Anni että Tuija ovat virallisesti vielä perhevapailla, ovat työt pitäneet molemmat kiireisinä. Big Brotherin juontopestin lisäksi Anni kirjoittaa kolumnia Helsingin Sanomiin, syksyllä ilmestyy hänen kolmas reseptikirjansa Annin ruokakirja 3. Vakituiseen työhönsä Radio Suomipopin aamujuontajaksi Anni palaa vasta myöhemmin. Tuija puolestaan nähdään tv:ssä heinäkuussa Kesäterassi-ohjelman juontajana, samoihin aikoihin alkaa myös hänen oma ohjelmasarjansa Yle Puheella. Myös sosiaalinen media työllistää molempia paljon.

–On aikamoinen klisee, mutta rakkauden määrä omaa lasta kohtaan yllätti minut. Tiedän, että on erilaisia tarinoita ja toisilla rakkaus rakentuu pikkuhiljaa. Minulle se tuli sillä sekunnilla, kun sain tietää olevani raskaana ja uudestaan, kun sain vauvan maailmaan, Tuija kuvailee.­

Hiljattain Anni ja Tuija alkoivat tehdä ensimmäistä kertaa yhdessä töitä. Heidän podcastinsa Hautala & Pehkonen ilmestyy kerran viikossa ja keskittyy pääosin äitiyteen ja vauvoihin. Noin kymmenen vuoden ajan toisensa tunteneet ystävykset olivat pitkään haaveilleet yhteisistä töistä, mutta sopivaa saumaa ei ollut aiemmin sattunut.

– Yhdistävän elämäntilanteen vuoksi juttelimme muutenkin paljon näistä vauvakuplan asioista, joten idea syntyi kuin luonnostaan, Tuija kertoo.

Usein äänityksissä mukana ovat myös pienokaiset, joiden ehdoilla mennään. Tämä tarkoittaa sitä, että aina välillä kuulijat pääsevät osaksi tilanteita, joissa vauvoja imetetään, hyssytetään tai muutoin huomioidaan esimerkiksi lepertelemällä.

Podcastia tehdessä välillä harmaita hiuksia ja huvittuneisuutta on aiheuttanut kaksikon tyystin erilainen työskentelytapa.

– Tuija on todella tarkka ja hän ei lähde soitellen sotaan. Minä taas olen 15 vuotta Aamulypsyä tehneenä tottunut siihen, että me emme koskaan suunnitelle mitään tai edes puhu toisillemme ennen kuin lähetys alkaa, Anni kertoo.

Asia selvisi Tuijalle, kun hän istahti Annin kotona tämän kattamaan kahvipöytään puhumaan podcastin sisällöstä.

– Minä kaivoin tietokoneen esiin ja aloin kirjoitta asioista ylös. Anni ihmetteli, että mitä ihmettä nyt tapahtuu, Tuija muistelee nauraen.

–Esikoiseeni verrattuna suurin muutos äitiydessä on ollut some ja kaiken googlaamisen helppous. Esikoisen kanssa ei tullut niin helposti käytyä netissä tarkistamassa, mitä voi syödä ja mikä on normaalia, Anni sanoo.­

Ystävyksiä naurattaa, kun he kertovat, miten he eroavat toisistaan myös äiteinä.

– Tuija on varovaisempi. Hän on rakentanut kodistaan huopatossutehtaan. Minä taas olen välttänyt sen, sillä en halua toistaa uudestaan samaa virhettä, Anni naurahtaa.

Tuija nyökyttelee kuunnellessaan Annia.

– Anni on ehdottomasti paljon rennompi kuin minä, Tuija sanoo ja jatkaa:

– Ennen vauvan syntymää puhuimme Eeron kanssa, että meillä sitten eletään aivan normaalisti ja ääntä on, vaikka vauva tulee. No eihän se mennyt niin. Meillä on todella hiljaista. Meillä ei esimerkiksi ole telkkaria ja harvoin radiokaan päällä. Tämä johti siihen, että aluksi vauvamme säikähteli kaikkia ääniä. Nyt häntä karaistaan ääniin.

– Esimerkiksi podcastimme nauhoituksissa Tuijan vauva säikähti ja alkoi itkeä, kun hänen äitinsä nauroi niin kovaa jollekin jutulle, Anni muistelee nauraen.

Toisaalta nämä samaiset piirteet ovat niitä, mitä ystävykset toisissaan äiteinä ihailevat.

– Ihailen kyllä Tuijan tarkkuutta. Esimerkiksi raskaana hän ei syönyt yhtään mitään, mikä oli vähänkin kiellettyä ja äitinä hän on myös tarkka.

Tuija puolestaan ihailee Annin rentoutta.

– Vauva on ollut minulle hyvä oppikoulu siitä, että on pakko löysätä, vaikka aiemmin olen tottunut pitämään kaikki langat omissa käsissäni. Ihailen sitä, että Anni vain tuulahtaa paikalle ja asiat vain tapahtuvat. Siitä tajuan itsekin, että ehkä noinkin voisi toimia.

Anni myöntää, ettei hänkään esikoisensa kanssa osannut ottaa kovin rennosti.

– Silloin elämä oli suorittamista. Ravasimme jatkuvasti muskareissa ja vauvauinneissa. Nyt olen vähän helpottunut, kun koronan vuoksi näihin ei ole tarvinnut mennä.

Omilta äideiltään Tuija ja Anni kokevat saaneensa lämpimän äidin mallin.

– Olen saanut melko vapaan kasvatuksen ja siinä on suurin ero omaan äitiyteeni, sillä itse rakastan rutiineja ja tahdon ne myös lapsilleni, Anni pohtii ja lisää:

– Toivon, että pysyn lasteni kanssa läheisenä aikuisenakin. Itse olen äitini kanssa todella läheinen, soittelemme ja näemme paljon.

Tuijan someseuraajille äiti-Pehkonen on tuttu näky Instagramissa. Mummo on rientänyt Iisalmesta useamman kerran vauvanhoitoavuksi, kun Tuijan ja Eeron työt ovat menneet päällekkäin. Samalla, kun mummo hoitaa vauvaa, uunissa paistuu pellillinen lihapullia ja ruokaa jää myös pakastimeen.

– Äitini on huolehtivainen ja meillä oli rakastava koti. Minulle toitotettiin aina, että kotiin saa tulla, olipa tilanne mikä tahansa. Toivon, että pojallamme on samanlainen fiilis, Tuija sanoo.

– Kotoani olen saanut myös tietynlaisen ahkeruuden ja sinnikkyyden. Sitä aina korostettiin, että ahkeruus palkitaan ja asiat eivät tule valmiina. Se on mielestäni tärkeä oppi.

–Olen rentoutunut runsaasti esikoiseen verrattuna. Silloin ajattelin, että vauva tulee elämäämme ja elämä vain jatkuu kuin aiemminkin ja vauva kulkee kaikkialle mukana. Sitten totesin, että vauva muuttaa kaiken ja se on ihan hyvä niin, Anni kertoo.­

Yrittäjänä työskentelevälle Tuijalle oli itsestään selvää, että hän tekee töitä myös äitiysloman aikana. Hän on ollut äimistynyt ja ärsyyntynyt siitä, miten asiaan on välillä suhtauduttu.

– Olin yllättynyt siitä, miten eri tavalla minua ja Eeroa puhuteltiin, kun ihmiset saivat tietää, että vauva on tulossa. Asenteet olivat monilta osin aika dinosauriasta kotoisin, Tuija sanoo ja täsmentää:

– Kukaan ei olettanut, että Eero jättäisi töitänsä tekemättä sen vuoksi, että saamme lapsen. Sitä puolestaan pidettiin itsestään selvänä, että minä jätän.

Tuija ja Anni peräänkuuluttavat tasa-arvoista vanhemmuutta ja sitä, että jokainen perhe saisi toimia, kuten itse parhaaksi näkee.

– Meidän perheessämme isä ei todellakaan ole mikään toissijainen hoitaja, vaan tasavertainen kanssani ja varmasti monessa asiassa parempi kuin minä, Tuija sanoo.

Anni on samoilla linjoilla Tuijan kanssa.

– Ilkka on todella läsnä oleva isä. Hän on pojastaan suorastaan liikuttavan ylpeä ja esittelee häntä kaikille kaupankassoista lähtien. Hän on paljon rauhallisempi kuin minä ja rauhoittaa meitä molempia. Välillä Ilkka pakottaa minut nukkumaan eri huoneeseen, jotta saisin pidemmän pätkän unta, Anni kehuu puolisoaan.

Anni oli ajatellut, että keskittyy äitiyslomallaan vauvaan 100-prosenttisesti ja ei tee lainkaan töitä. Sen vuoksi hän on kokenut ristiriitaisia tunteita sen suhteen, että töitä onkin ollut.

– Tiedän vauva-ajan menevän niin nopeasti, minkä vuoksi minua vähän harmittaa, että ajatukseni ovat jakautuneet myös töihin. Toisaalta on fakta, että voin paljon paremmin, kun saan tehdä kaikenlaista äitinä olemisen lisäksi, Anni toteaa.

Anni ja Tuija ovat erilaisia niin äiteinä kuin työntekijöinäkin. Vaikka he vitsailevat toistensa erilaisista luonteenpiirteistä, juuri niitä piirteitä he myös toisissaan arvostavat.­

Kaksikko toivoisi, että työelämän ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta tulisi jatkossa helpompaa. Toinen asia, mitä he ovat kaivanneet äitiyskeskusteluun on positiivisempi sävy.

– Hyvistäkin asioista pitäisi saada kertoa. Pitää vaan aina ottaa huomioon, että aina joku voi loukkaantua ja aina jollekin tulee paha mieli, Anni sanoo.

Anni ja Tuija ymmärtävät, että usein keskustelu pyörii pienten vauvojen äideistä puhuttaessa väsymyksen ympärillä, mutta äitiyteen liittyy niin paljon muutakin.

– Omasta lapsesta saa kauheasti energiaa. Rakastan esimerkiksi sitä, kuinka iloinen vauvani on aina aamulla ja jokeltelee menemään. Ja sitten kun hän oppii uusia juttuja, se on todella liikuttavaa, Tuija sanoo ja lisää:

– Nämä ovat sellaisia asioita, joita en osannut kaivata elämältä aiemmin. Vaikka olen toivonut lasta, haluan sanoa sen, että elämäni oli tosi hyvää myös ilman lasta, Tuija sanoo.

Tuija ja Anni ovat pohtineet myös sitä, kuinka puhua äitiyden onnesta ilman, että hieroo omaa onneaan sellaisten kasvoihin, joille ei toiveista huolimatta ole omaa lasta.

– Sitä tasapainottelee sen kanssa, ettei esimerkiksi sosiaalisessa mediassa puske jatkuvasti tätä vauva-asiaa, Tuija sanoo ja lisää:

– Meille lapsi ei ollut itsestäänselvyys. Minäkin olin kuitenkin jo 35-vuotias, kun pienokainen syntyi.

Annin ja Tuijan ystävyys perustuu siihen, että kaikesta voi puhua. Saman he tahtovat opettaa myös pojilleen.

– On ollut ihanaa, kun olen saanut Annista vertaistukea. On ollut ihanaa saada jakaa tämä ainutkertainen aika ystävän kanssa, Tuija sanoo.

– Kysymme usein Tuijan kanssa toisiltamme neuvoja työasioissa, nyt kysymme niiden lisäksi myös vauva-asioihin liittyen, Anni lisää.