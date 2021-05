Kuka maailman mystisin taiteilija todellisuudessa on? Banksyn käsittämätön arvoitus on pysynyt salassa jo 30 vuotta

Girl and a Soldier (Tyttö ja sotilas) on maalaus Palestiinan Länsirannan turva-aidassa. Roolit ovat vaihtuneet ja tyttö on asettanut sotilaan seinää vasten tutkittavaksi. Se on yksi Banksyn joulunajan näyttelytöistä Jeesuksen syntymäkaupungissa vuonna 2007.­