Banksy paperikaupungissa

Banksy on planeetan arvoituksellisin ja ristiriitaisin nykytaiteilija. Hän on elävä paradoksi: maailmankuulu, mutta silti tuntematon. Ensi viikolla hän on täällä.

Banksy. A Visual Protest -näyttely avautuu Mäntässä ensi lauantaina. Se on valtava julkisuustempaus Serlachius-museoille. Koska kyse on salamyhkäisestä gurusta, näyttelyn järjestämisessä on pikanttina mausteena moraalinen ongelma. Banksy ei halua esitellä teoksiaan museoissa. Hän pitää museoita rikkaan eliitin saalistuskokoelmina ja koko institutionaalista taidemaailmaa isona vitsinä. Brittitaiteilija tekee taidettaan miten huvittaa ja missä huvittaa. Yleensä salaa ja yllättäen. Love is in the Air (Rakkautta ilmassa) on yksi Banksyn tunnetuimmista töistä. Mielenosoittaja heittämässä kukkakimppua, Molotovin cocktailin sijasta, on väkevä viesti rauhan puolesta. Se nähtiin ensi kerran Los Angelesin nykytaiteen museossa (MOCA) vuonna 2001. Graffitina muurin seinään se ilmestyi kaksi vuotta myöhemmin Länsirannalla Betlehemissä. Kuva näyttelystä Lissabonissa vuonna 2019.­ Banksyn töitä oli esillä napolilaisessa museossa tammikuussa 2020.­ Museonjohtaja Pauli Sivonen nauttii Banksyn huumorista ja sen alla kuplivasta sosiaalisesta protestista.­ Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen paini pitkään moraalisen dilemmansa kanssa kunnes uskoi, että Mäntän Banksy-näyttelylle on hyvät perusteet. – Minä olen suuri Banksy-fani. Olen pitkään seurannut häntä ja fanittanut hänen tekemisiään, Sivonen sanoo yrittämättäkään peittää innostusta äänessään. – Hän on luonut oman tapansa olla taiteilija ja tehdä nyky­taidetta sekä ohittaa instituutiot, jotka yleensä toimivat taiteen portin­vartijoina. Minä arvostan sitä tosi paljon. – Taiteen täytyy olla villiä ja vapaata. Se on taiteelle hienoa, että joku keksii tavan tehdä koko uransa ja työnsä kokonaan ohi taide­instituutioiden. – Tämä pakottaa minua pohtimaan museoinstituutiota. Miksi tuo kaveri haluaa pysyä siellä verhon takana, eikä halua leikkiä meidän kanssamme, Sivonen kysyy itseltään. Koska Banksyn visuaalisesti taidokkaat ja viiltävän humoristiset teokset viehättävät suuria massoja, museot ja galleriat haluavat esitellä niitä. Artistin omat nettisivut listaavat 27 näyttelyä neljällä mantereella, jotka on tehty vastoin hänen tahtoaan ja ”ilman taiteellista tietämystä”. Mikä pahinta, niissä peritään sisäänpääsymaksu. – Ne ovat rahastusnäyttelyitä ilman akateemista kunnianhimoa. Ne ovat suurimmaksi osaksi aika kehnoja, Sivonen perustelee. – Me olemme tehneet hänelle sen kepposen, että poistimme pääsymaksumme. Jos hän pistää meidät siihen mustalle listalleen, hän joutuu laittamaan pääsymaksukohtaan ”Mänttä, nolla euroa”. Kissing Coppers (Suutelevat poliisit) ilmestyi ensi kerran pubin seinään Brightonissa vuonna 2004. Tuo pala seinää myytiin Yhdysvaltoihin yksityiselle ostajalle vuonna 2014.­ Israeli & Palestinian Pillow Fight on maalattu hotellihuoneen seinälle. The Walled Off Hotel (2017) on Banksyn taideprojekti ja Betlehemissä toimiva hotelli, jonka ikkunoista on ”maailman surkein näköala” Länsirannan muuriin.­ Museonjohtaja otti kunnia-asiakseen, että Mäntässä hommat hoidetaan paremmin kuin missään muualla aiemmin. Banksy. A Visual Protest on toteutettu yhteistyössä milanolaisen 24 Ore Culturan kanssa. Se on nähty jo Milanossa ja Roomassa. Näyttelyn on kuratoinut pop- ja katutaiteeseen perehtynyt Gianni Mercurio. Sivonen on tiimeineen kehittänyt sitä edelleen. Esille tulee noin 80 teosta sekä runsaasti erilaisia esineitä: LP- ja CD-levyjä, kirjoja, postikortteja, lehtiä, kirjoa, tarroja, julisteita, valokuvia. Memorabilia-aineisto kuvaa Banksyn vaikutusta populaarikulttuuriin. – Lähtökohtamme oli asettaa hänet taidehistorialliseen kontekstiin. Se tekee näyttelystämme merkittävän puheenvuoron tässä taiteilijan vaikeassa museosuhteessa. Taidemuseo Göstan laajennusosa, paviljonki, tarjoaa hyvät tilat Banksyn 80 teokselle ja suurelle määrälle muuta esineistöä. Sinne rakennettu ”feikkikaupunki” on näyttelyn erikoisuus.­ Komean ja kattavan Banksy. A Visual Protest -näyttelykirjan kannessa kirmaavat Jack and Jill (Police kids).­ Kun Sivonen alkoi valmistella näyttelyä, hän huomasi yllätyksekseen, että varteenotettavaa katsausta Banksyn taiteesta ei oltu tehty. Ei, vaikka kyseessä on maailman merkittävin nykytaiteilija. – Me toteutamme juuri sen: vakavan, retrospektiivisen, akateemisen katsauksen hänen taiteeseensa. Sivosen mukaan on absurdia, että tunnetuimmasta nykytaiteilijasta on hyvin vähän akateemista tutkimusta. Hän uskoo, että arvostetut brittiläiset taideprofessorit eivät ota kohuartistia vieläkään tosissaan. – Se on näköalattomuutta. Jos suuri yleisö innostuu jostain, he ikään kuin eivät voi olla siitä enää kiinnostuneita. Banksy tavallaan ohittaa heidät portinvartijan roolissa. – Se on taideprofessoreiden kosto. Se, että he dissaavat hänet. Sivonen viittaa kriittisiin arvioihin, joiden mukaan Banksyn kupla tulee puhkeamaan, eikä kukaan muista häntä enää 200 vuoden kuluttua. – Minä olen eri mieltä. Banksy vakiinnuttaa paikkansa taidehistoriassa. Taiteilija ei voi kuitenkaan itse määritellä asemaansa ja merkitystään. Sivosen mielestä museoilla olisi mahdollisuus tehdä se hänen puolestaan. – Banksy on pian viisikymppinen äijä, hänen on pakko alkaa miettiä legacyään (perintöään), Sivonen sanoo pientä huolta äänessään. ”Naura nyt, mutta jonain päivänä me olemme vallassa”, viestii apina eläinten oikeuksien puolesta. Laugh Now, 2004, serigrafia, yksityiskokoelma.­ Pauli Sivosen, 53, sydän on nykytaiteen muotoinen. Se sykkii taiteelle, joka toimii yhteiskunnan sisällä, on alustana keskustelulle, eikä vetäydy vuorelle maalaamaan värejä kankaalle. Niinpä hän toivoo – ehkä naiivisti – että Banksy ja museot vielä löytäisivät toisensa. – Mutta hänen täytyy tehdä se jotenkin älykkäästi. Hänen täytyy olla edelleen se Robin Hood, joka jallittaa meitä ja potkaisee meitä persauksille, koska me olemme tyhmiä. Dismaland-antihuvipuisto Salassa rakennettu Dismaland-antihuvipuisto oli Banksyn taideprojekti Bristolin lounaispuolella loppukesällä 2015. ”Britannian ankein nähtävyys” myytiin loppuun koko sesongin ajan. Sen hitti oli prinsessa Dianan kohtaloon viittaava Tuhkimon kurpitsavaunuonnettomuus, jota vaani paparazzien lauma. Museonjohtaja Pauli Sivonen jonotti Dismalandiin kahdeksan tuntia kaatosateessa – ja pääsi sisään. Kuvia Dismaland-antihuvipuistosta alla. Prinsessa Dianan kohtaloon viittaava Tuhkimon kurpitsavaunuonnettomuus, jota vaani paparazzien lauma.­ Banksy. A Visual Protest -näyttely ■ Gösta-museon paviljonki 15.5.–10.10.2021. ■ Ei pääsymaksua. Loppuunmyyty. ■ Esillä noin 80 teosta taiteilijan tunnetusta varhaistuotannosta. ■ Työt ovat aitoja Banksyn organisaation myymiä. ■ Nähtävillä myös memorabilia-esineistöä ja multimediaa. ■ Toteutettu yhteistyössä milanolaisen 24 Ore Culturan kanssa. ■ Nähty aiemmin Milanossa ja Roomassa. ■ Kuraattori pop- ja katutaiteeseen perehtynyt Gianni Mercurio. ■ Banksy ei ole auktorisoinut näyttelyä.