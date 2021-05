Näyttelijä Jussi Lammilta loppuivat työt, Harrikka meni myyntiin ja kitarat kaniin – tekee nyt terapiaradiota ilman palkkaa

Radio Majava on noussut kulttuuri-, ravintola- ja tapahtuma-ammattilaisten korona-ajan terapiaradiosta ilmiöksi: muun muassa näyttelijä Jussi Lampi nauttii ohjelmien tekemisestä ilman palkkaa – että on edes jotain tekemistä.

Perkeles.

Näyttelijä Jussi Lammin nahkatakin hihamerkissä lukee eteläpohjalainen voimasana. Mies voi lähteä Lappajärveltä, mutta asenne ei lähde miehestä.

Perkeles on päässyt huulilta viime kuukausina useasti. Siitä on jo runsas vuosi, kun hänen ja tuhansien näyttelijöiden, muusikoiden, tanssijoiden, teknikoiden ja muiden tapahtuma-alan ammattilaisten työt loppuivat äkisti koronarajoitusten takia.

Ja kun työt loppuivat, loppui myös rahantulo – ainakin Lammin kaltaisilta freelancereilta. Ahdinkoa Lammin perheessä lisäsi se, että myös Marjo-puolison työt kunto-ohjaajana keskeytyivät.

– Jouduin myymään Harrikan ja viemään kitarat kaniin, Lampi kertoo.

– Vaimo sanoi, että pyörää ei myydä kuin äärimmäisessä hädässä. Vastasin, että äärimmäinen hätä on justiinsa nyt.

Näyttelijä Jussi Lampin nahkatakki.­

Radio-ohjelman tekeminen on ollut Jussi Lampille tärkeää. On ollut kaiken toimettomuuden keskellä joku juttu, mitä odottaa, Lampi sanoo.­

Ihan toimettomana Lampi ei ole kuitenkaan istunut viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Puuhaksi ja lohduksi Lammin elämään ui Radio Majava, kulttuuri- ja tapahtuma- sekä ravintolatyöläisten talkooradio.

Rekrytointiprosessi radiotyöhön oli Lammin tapauksessa mutkaton.

– Oltiin vaimon kanssa kauppareissulla, kun kävelimme Kalliossa Majavabaarin ohi. Hultmanin Mikko näki meidät, juoksi perään ja kysyi: ”Tuletko tekemään radiota?” Vastasin, että totta kai tulen!

Radio Majavan Mikko Hultman Helsingin Suvilahdessa.­

Lampi on näytellyt televisiossa, elokuvissa ja teatterin lavalla, ja radiotyökokemusta hän on hankkinut muun muassa juontamalla Jone Nikulan kanssa Radio Rockin Tiernapojat-jouluohjelmaa muutaman vuoden ajan.

Hän siis tiesi, mihin ryhtyi suostuessaan jutustelemaan ja soittamaan levyjä suoriin lähetyksiin kolmen tunnin ajaksi Majava Baarin pomon, Mikko Vehmaksen kanssa. Kaksikko on äänessä Beaverin Päiväkahvit -ohjelmassa maanantaisin ja tiistaisin.

– Ollaan saatu hyvää palautetta, muun muassa meidän soittolistasta, joka on kuulemma ”ihan mielenvikainen”. Soitamme kaikkea mahdollista, ihan omasta päästä.

Myös muuta sisältöä on kehuttu, esimerkiksi ”kirjeenvaihtajia”, vakituisia puheluita muusikkokaveri Timo Rautiaiselle ja Alavudelle, Lammin vaimon liki kahdeksankymppiselle Irja-tädille, jolta irtoaa aina ”kipakkaa tekstiä”.

Hyvä palaute on tärkeää, sillä ei Lampi eikä kukaan muukaan ole saanut Radio Majavasta rahapalkkaa.

– Ei kukaan ole kehdannut edes pyytää. Ei ole helppoa noilla ravintoloitsijoillakaan, Lampi sanoo.

– Jätkillä on kolme ravintolaa, jotka kaikki ovat kiinni. Ei voi olettaa, että jostain sukan varresta löytyisi jotain, kun yrittäjien rahat menevät vuokriin.

Mikko Vehmas juontaa Beaverin päiväkahveja.­

Radion takana ovat ravintolana ja keikkapaikkana parin vuoden ajan toiminut helsinkiläinen Suvilahti TBA, Tampereen ja Helsingin Majavabaarit sekä legendaarinen Pub Sirdie Helsingin Kalliossa.

Ennen koronaa kaikilla kolmella ravintolalla oli vakiintunut asiakaskunta – ja yhteishankkeena pelastetulla Pub Sirdiellä toki 900 omistajaakin. Majavabaari löysi kävijöiksi rokkihenkisiä tapahtumatyöläisiä, kun sloganiksi keksittiin: ”Roudareiden baari, jossa käy rokkareita.”

– Toimistomme oli silloin Loose -rokkibaarin lähellä. He sanoivat olevansa ”rokkareitten baari, jossa käy roudareita”, Majavabaarien Mikko Vehmas muistelee.

Vakioasiakkaiden tekninen ammattitaito auttoi, kun Suvilahti TBA:n Hultman ja Vehmas päättivät viime vuoden maaliskuussa perustaa radiokanavan – aluksi omaksi terapiakseen.

– Ei mennyt kuin pari viikkoa idean lausumisesta ääneen, kun tehtiin jo ensimmäistä lähetystä, Hultman kertoo.

Tekijöiksi löytyi Lammin kaltaisia kulttuurityöläisiä, joista monet ovat tuttuja ravintoloiden tiskin takaa.

Vuoden mittaan Radio Majavaa ovat olleet tekemässä kymmenet ihmiset, muun muassa muusikot Sami Yaffa, Mariska, Marzi Nyman ja Timo Kiiskinen, kuvataiteilija Nanna Susi, kirjailija Viljami Puustinen sekä pitkän linjan radiotyöläiset Dj Bunuel ja Jari Mäkäräinen. Yksi aseman suosituimmista ohjelmista on Roudarilla on ”asiaa”, ohjelma tapahtumatyöläisiltä suoraan tapahtumatyöläisille.

Radio Majava on löytänyt uskollisen kuulijakunnan.­

Nettiradioiden kuuntelijamäärät eivät pärjää maan suosituimmille kanaville, mutta mainokseton talkooradio on saavuttanut uskollisen kuulijakunnan. Lammin ja Vehmaksen Beaverin päiväkahveilla on tuhansien kuulijoiden joukko, josta monet ovat joka lähetyksen aikana yhteydessä studioon.

Perkeles – hommahan toimii!

Ja se toimii myös virallisten tahojen mielestä: tammikuussa Radio Majavaa muistettiin Helsingin Kaupungin Kulttuuriteko 2020 -kunniakirjalla. Tänä vuonna kanava on ehdokkaana Musiikki & Media -gaalassa Vuoden radioksi samassa sarjassa muun muassa Ylen Radio Suomen ja YleX:n kanssa.

” Touhu on ruvennut pikkuisen elpymään. On ollut pikkuisen kuunnelmaduuneja, dubbauksia ja mainosduuneja.

Kesäksi korona näyttää hellittävän Suomessa viime vuoden tapaan. Tartuntatapausten vähenemisen lisäksi tapahtuma-alan – ja muidenkin – toiveikkuutta lisää rokotustahti: näyttää siltä, että esiintymisiä koskevia rajoituksia päästään purkamaan.

Myös Lammin työtilanne näyttää paremmalta.

– Touhu on ruvennut pikkuisen elpymään. On ollut pikkuisen kuunnelmaduuneja, dubbauksia ja mainosduuneja.

–Ollaan saatu hyvää palautetta, muun muassa meidän soittolistasta, Jussi Lampi kertoo.­

Jos tauti pysyy piilossa, Lampi pääsee pian myös tekemään sovittuja teatteritöitä. Hänellä on kesäksi rooli Tuusulan Krapin kesäteatteriin Koukussa-farssinäytelmässä.

Vielä Lampi ei kuitenkaan uskalla innostua. Viime syksyn piti häneltä kulua Hämeenlinnan teatterin Maratontanssit-musiikkinäytelmän näyttelijänä, mutta koronan ja rajoitusten takia esitykset peruttiin.

– Tässä on nyt tullut sellainen tilanne, että minkään toteutumiseen on enää vaikea uskoa. ”Suunnitellaan nyt, mutta katsotaan sitten, toteutuuko.” Kaikki voi muuttua yhdessä päivässä, Lampi kuvailee.

Perkeles.

Mutta jo projektien suunnittelu ja talkootyöt radiossa ovat tärkeitä.

– Ne tekevät hyvää tänne, Lampi sanoo – ja naputtaa päätään.

– On ollut kaiken toimettomuuden keskellä joku juttu, mitä odottaa. ”Huomenna pääsee tekemään radiota. Ja ylihuomenna!” Se on ollut erittäin tärkeää minulle – ja luulen, että aika monelle muullekin. Tässä on kuitenkin aika paljon samassa tilanteessa olevia tekijöitä, näyttelijöitä, soittajia ja roudareita.

Nettiradio Radio Majava toimii osoitteessa http://majavabaari.fi.