Diili-Sointu avoimena: ohjelmasta seurasi radikaali muutos arkeen – "Aion olla nyt raa'an rehellinen"

Diilin voittanut Sointu Borg kertoo somessa suhtautumisestaan ihmisten kiinnostukseen ja suosioon.

28-vuotias kauppatieteiden maisteri Sointu Borg voitti kevään suositun Diili-ohjelman. Sointu sai uuden työpaikan, ja samalla hänestä tuli lukuisten suomalaisten tuntema tv-kasvo.

Ihmiset ovat lähestyneet naista sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten, mikä on saanut Soinnun hämilleen. Hän tunnusti Instagramissa, että valtavaan suosioon on ollut totuttelemista.

– Olen aina raa’an rehellinen ja aion olla nytkin. Pakko nyt myöntää, että nämä lähiviikot ovat olleet kivoja, mutta myös aika raskaita, Sointu pohjusti Instagramin Stories-videolla.

– Tänäänkin kävellessäni Töölössä ihmiset tulivat juttelemaan. Se on ihan mahtavaa ja johtuu varmaan siitä, kun olen ollut tv:ssä aidon rempseä oma itseni, niin ihmiset ajattelevat että he voivat tulla juttelemaan. Ja totta kai on hienoa, että tullaan onnittelemaan, mutta samalla menen niistä aina sekaisin. Sitä ei itse oikein tajua, että ihmiset ovat oikeasti katsoneet sitä ohjelmaan, hän jatkoi.

Sointu sanoo tehneensä mentaalista työtä pitääkseen itsensä tyynenä.

– Siinä joutuu tekemään ison työn, kun tulee kasvotusten ja somessa ”hehkutusta”, mistä olen ollut hämilläni. Samalla tulee tietynlainen paine, kun ihmiset ylistävät menestystäni, vaikka ei mulla hirveästi ole rahaa pankkitilillä, hän naurahti.

Soinnun mukaan hän ei näe itseään vielä menestyjänä.

– On työ siinä, että maadoittaa itsensä eikä ota paineita. Askel kerrallaan. Tämä on oma elämäni, jota elän omalla tyylilläni. Toivon jopa, etten olisi tällainen yliajattelija, joka miettisi aivan kaikkea, vaan olisin vaan takki auki ja samppanjaa, hän heitti.

Diilin finaalitehtävä pisti Soinnun niin koetukselle, että hän valvoi koko yön tehden liiketoimintasuunnitelmaa, joka hänen piti esitellä nimekkäille bisnessijoittajille.­

Soinnun elämä muuttui hurjasti voiton myötä. Hänestä tuli kehitysjohtaja ohjelman juontajan Jaajo Linnonmaan yrityksille, ja hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.

Sointu kertoi vappuna IS:n haastattelussa, että jokaisen Diili-jakson aikana hän sai satoja yksityisviestejä somessa. Joukossa on ollut paljon viestejä miehiltä, mutta pääasiassa naiset kertovat viesteissä inspiroituneensa Soinnun menestystarinasta.

– Olen ollut todella otettu viesteistä. Olen kotona suurin piirtein itkenyt tyynyyn lukiessani niitä. Upeaa, jos olen voinut omalla toiminnallani ja sinnikkyydelläni olla esimerkkinä muille, hän kiitteli.

Sointu Borg tuli alkujaan tunnetuksi vuonna 2015 FOX-kanavalla esitetystä Bimbo Oy -sarjasta.­

Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmaan aiemmin osallistunut Sointu kertoi myös törmänneensä ennakkoluuloihin useita kertoja uransa aikana. Diilin myötä ihmisten suhtautumisessa häneen tapahtui radikaali muutos.

– Minusta on hassua, että nyt yhtäkkiä minua ylistetään ja kaikki ovat sitä mieltä, että olen älykäs. Se on upeaa, mutta tavallaan surullista, koska olen täysin sama ihminen kuin ennen Diiliä, hän pohti.

– Näköjään tarvitaan tällainen ohjelma, jotta ihmiset heräävät tähän. Ilman ohjelmaa olisin varmaan edelleen monien mielestä pelkkä tissibimbo.