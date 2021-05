Heikki Paasonen kihlautui rakkaansa kanssa! Onnellinen pari esittelee sormuksiaan

Heikki Paasonen paljastaa kosineensa Marita-rakastaan.

Juontaja Heikki Paasonen paljastaa Instagramissa menneensä naisystävänsä kanssa kihloihin. Paasonen julkaisi yhteiskuvan, jossa kaksikko esittelee sormuksiaan onnellisina.

– Iloinen, seikkailunhaluinen, rakastava, älykäs, hauska ja kaikin puolin upea ilmestys. Tässä vain muutama niistä piirteistä, joista Marita saa nyt nauttia loppuelämänsä, Paasonen vitsalee kuvatekstissä.

Paasonen kertoo kosineensa Maritaa Helsingin Musiikkitalolla.

– SHE SAID YES! En voisi olla onnellisempi! juontaja hehkuttaa.

Heikki Paasonen paljasti joulukuussa parin odottavan yhteistä lasta. Vauvauutisen yhteydessä Paasonen kertoi, että hän on tuntenut tulevan lapsensa äidin jo vuosien ajan. Paasonen oli merkinnyt kuvaansa Marita-puolisonsa, joka julkaisi raskausuutiset omalla Instagram-tilillään ja paljasti vauvan syntyvän ensi kesänä.

Maritan tililtä selvisi myös, että hän on ultrajuoksija ja työskentelee liikunnan parissa.

– 7 vuotta sitten tavattiin ekan kerran, etkä koskaan oikein lähtenyt mun päästäni pois. Vuodet vieri ja elettiin omia elämiämme, ja kuitenkin yhtäkkiä olet siinä vieressä. Mun tulevan lapseni äiti, Paasonen kertoi tunteikkaassa kirjoituksessaan Instagramissa.

– Minkä seikkailun saankaan sun, Bumban ja peipi Paasosen kanssa vielä kokea! Rakastan, hän päätti tekstinsä.

Paasonen seurusteli aiemmin pitkään mallina työskennelleen Anniina Puonnin kanssa, mutta parin suhde päättyi eroon kesällä. Yksityiselämästään hyvin vaitonaisena tunnettu Paasonen ei halunnut kommentoida eroa tarkemmin.

Heikki Paasonen tunnetaan lukuisien viihdeohjelmien juontajana. Hänet on nähty muun muassa Idolsissa, X Factorissa ja Voice of Finlandissa.