Sharon Stonelle annettiin vain parin prosentin mahdollisuus selvitä hengissä – kirurgin tempaus hädän hetkellä sai tähden tyrmistymään

Sharon Stone muistelee aivokirurginsa olleen kiinnostuneempi julkisuudesta, kuin hänen hyvinvoinnistaan.

Hollywood-tähti Sharon Stone on ollut viime kuukausina runsaasti julkisuudessa bestselleriksi muodostuneen elämäkertansa ansiosta. Stone, 63, vieraili Britannian Good Morning Britain -aamu-tv:n haastattelussa videoyhteydellä kertomassa elämäkerrastaan.

Stone nosti haastattelussa esille sairastumisensa, joka muutti näyttelijätähden elämän kertaheitolla. Stone kävi lähellä kuolemaa vuonna 2001 saatuaan aivoverenvuodon. Stonen mukaan lääkärit antoivat hänelle vain parin prosentin mahdollisuuden selvitä hengissä.

– Kävin lähellä kuolemaa ja ihmiset keskustelevat vastaavista kokemuksista. Asiaa käsitellään henkisyyden ja tieteen kautta. Uskon molempiin, Stone sanoi.

Stone uskoo kokeneensa leikkauspöydällä kehostapoistumiskokemuksen. Stone sanoi aamu-tv:n juontajille uskovansa vakaasti, että hänen tajuntansa irtaantui hänen fyysisestä kehostaan. Stone sanoi kuulleensa, että monilla muilla on ollut vastaavanlaisia kokemuksia.

– Ihmiset ovat kertoneet nähneensä valon ja kokeneet poistuvansa ruumiistaan, hän kuvaili.

Stone sanoi havahtuneensa takaisin todellisuuteen, kun hän tunsi kivun rintakehässään.

– En tiedä, että defibrilloitiinko minut vai mitä tapahtui, mutta sitten havahduin. Tuntui, kuin olisin palannut takaisin huoneeseen. Olin valinnut palaavani ja jatkavani elämääni. En voi kuvailla tilannetta muulla tavalla, hän totesi.

Sharon Stone on aiemmin kertonut haastatteluissa koettelemuksen alkaneen päänsärystä. Toipuminen kesti yli kaksi vuotta.­

Stone paljasti tv-ohjelmassa, että hän antoi kirurgilleen potkut juuri ennen aivoleikkausta, sillä sai tietää kirurgin kertoneen amerikkalaismedialle vaivihkaa hänen terveyteensä liittyviä asioita.

– Pyysin kirurgia selittämään, että mitä hittoa aivoleikkauksessa tehdään. Hän sanoi, ettei hänellä ole aikaa. Minä kärsin aivoverenvuodosta ja hän puhui puhelimessa medialle, Stone hämmästeli.

– Hän juoksi lopulta faksi kädessä luokseni ja selitti minulle vihdoin, että mistä on kyse. Hän sanoi saaneensa faksin People-lehdeltä. Ymmärsin, että minun on annettava hänelle potkut, koska hän on kiinnostuneempi lehdiltä tulevista fakseista kuin potilaastaan, Stone puhisi.

Näyttelijän mukaan on ihme, että hän toipui aivoverenvuodosta ja on pystynyt jatkamaan uraansa. Stone kertoi brittien aamu-tv:n haastattelussa osallistuneensa toipilaana vuoden 2002 Oscar-gaalaan ja olleen äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän oli elossa.

– Se oli jännittävä hetki, sillä olin vielä toipilaana. Kuuloni ei ollut palautunut ennalleen ja välillä en nähnyt lainkaan oikealla silmälläni. En tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan, mutta kaikki sujui hyvin. Se oli hieno päivä, enkä pudonnut lavalta, Stone nauroi.