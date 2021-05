2 vuotta täyttävää Arhice Mountbatten-Windsoria muistettiin laajasti brittihovissa. Prinssi Charlesin onnittelukuvan kommentteihin tulvi kuitenkin palautetta kuninkaallisfaneilta.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispoika Archie täyttää torstaina 2 vuotta. Yhdysvaltoihin vanhempiensa mukana muuttanut Archie sai syntymäpäivänsä johdosta useita onnitteluja Britanniassa asuvilta sukulaisiltaan.

Prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan virallisella Clarence House -Instagram-tilillä puolestaan julkaistiin kaunis mustavalkoinen kuva, jossa Charles seisoo poikansa prinssi Harryn kanssa Archien ristiäisissä. Harry pitelee kuvassa käsivarsillaan kastemekkoon puettua Archieta.

– Hyvää syntymäpäivää Archielle, joka täyttää tänään kaksi vuotta, prinssi Charles ja herttuatar Camilla toivottavat.

Moni yhtyi onnitteluihin, mutta osa taas pisti merkille, etteivät prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapset prinsessa Charlotte tai prinssi Louis saaneet vastaavanlaisia julkisia onnitteluja isoisältään. Prinsessa Charlotte täytti 6 vuotta 2. toukokuuta ja prinssi Louis 3 vuotta 23. huhtikuuta.

Kuningatar Elisabetin ja brittihovin virallisella Instagram-tilillä julkaistiin kyllä omat onnittelut Charlottelle ja Louis’lle heidän syntymäpäivänään, mutta Charlesin viralliselle tilillä on onniteltu vain Archieta. Asia ei jäänyt faneilta huomaamatta, ja prinssi Charlesin tuoreimpaan kuvaan ilmestyikin lukuisia kommentteja aiheesta.

– Entä Charlotte, joka täytti vuosia vain neljä päivää sitten?

– Archie on pojanpoikasi, mutta kyllä Charlottekin on lapsenlapsesi ihan yhtä lailla.

– Olipa pettymys, ettei ollut omia toivotuksia myös Charlottelle ja Louisille.

– Onko tämä joku vitsi, että et ole julkaissut samanlaista toivotusta muille lapsenlapsillesi?

– Tämä on todella outoa! Miksi ei ole onniteltu neljäntenä ja viidentenä kruunuperimysjärjestyksessä olevia, mutta seitsemäntenä olevaa Archieta on?

Osa seuraajista puolusti Charlesia ja sanoi, ettei hänen olisi tarvinnut julkaista onnitteluja lainkaan viimeaikaisten tapahtumien valossa. Charlesin ja Harryn välien on huhuttu viilentyneen sen jälkeen, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan antoivat kohuhaastattelun, jossa he syyttivät brittihovia kovin sanakääntein.

Jotkut myös muistuttivat, että kyse on lapsista, eikä aikuisten välisten asioiden tulisi vaikuttaa tilanteeseen.

Myös muu brittihovi onnitteli Archieta torstaina. Yksi Archieta muistaneista oli kuningatar Elisabet, joka halusi välittää lämpimät onnittelunsa lapsenlapsenlapselleen. Hovin virallisella Instagram-tilillä julkaistiin varhain torstaiaamuna kuva, jossa vastasyntynyt Archie makaa vanhempiensa käsivarsilla.

– Toivotamme Archie Mountbatten-Windsorilla mitä iloisinta toista syntymäpäivää, kuningatar toivottaa.

Myös prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen viralliselle Instagram-tilille putkahti kuva ristiäisistä onnittelujen kera.

– Paljon onnea 2-vuotiaalle Archielle, he toivottivat.

Archiella on paljon siteitä brittihoviin, sillä hän on seitsemäntenä kruununperimysjärjestyksessä. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että Archie nousisi koskaan valtaistuimella.

Archie syntyi Lontoossa toukokuussa 2019, mutta muutti seuraavana vuonna vanhempiensa kanssa Yhdysvaltoihin ja on asunut sittemmin siellä. Hän saa pian sisaruksen, sillä herttuatar Meghan on raskaana ja odottaa parin toista lasta.